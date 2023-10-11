الملك والرئيس التركي يؤكدان أهمية وقف التصعيد في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الحاصل في غزة ومحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.
وشدد الزعيمان خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية، محذرين من انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره.
وأكد جلالة الملك ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء الذين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الصراع. -(بترا)
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