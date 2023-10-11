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العمل الإسلامي تدعو الشعب الأردني للمشاركة بـالمسيرة المليونية يوم الجمعة

10/11/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادة الشيخ

عمّان- دعا الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، الشعب الأردني للمشاركة بما وصفها بالمسيرة "المليونية"، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في منطقة وسط البلد نصرة لغزة.
جاء ذلك، خلال الوقفة التضامنية مع غزة ومع معركة طوفان الأقصى التي نظمتها الحركة الإسلامية في منطقة صويلح أمام مسجد الجامعة الأردنية، تحت شعار "سنأتيكم بطوفان هادر"، شاركت فيها حراكات وأحزاب إسلامية.
وأشاد العضايلة في كلمته بمعنويات كتائب عز الدين القسام العالية رغم الرد الهمجي البربري من قبل إسرائيل على غزة، ووجه أكثر من رسالة أولها كانت للرئيس الأميركي جو بايدن معتبرا أن تصريحاته هي محاولات ارعاب واتباع نظرية الرعب، وقال: "هذه المحاولات البائسة سوف تفشل".
كما وجه العضايلة رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتنياهو قائلا: "ان محاولات رفعك لمعنويات جيشك عبر قتل المدنيين لن تفلح، فقد وقعت الواقعة وانهار الجيش، ووجه العضايلة كذلك رسالة الى الحكومة متسائلا: "ماذا تنتظرون؟ أن يحقق الاحتلال المخطط من عمليات تهجير للفلسطينيين الى مصر والأردن؟" معتبرا ان ما يجري على ارض فلسطين يمس أيضا الأردن، داعيا الى النظر بجدية لتصريح نيتناهو الأخير الذي تحدث عن توجه لتغيير الشكل الأوسط والذي يحمل في ضمنه تطبيق خطة "الوطن البديل".
كما طالب العضايلة الشعب الأردن "أن يفيض بمواقفه واسناده فأهل الأردن أهل قضية وأهل الأقصى" معتبرا أن معركة طوفان الأقصى "مشروع الأمة ومشروع التغيير".
ومن الهتافات والشعارات التي هتف بها المشاركون في الوقفة التضامنية: "بصوت عالي من عمان بنحيي رجال الطوفان"، "القسامي ما بخاف هيو اقتحم الغلاف"، "اهتف سمع كل الناس احنا للأقصى حراس"، "يا أبو عبيدة يا مغوار سمعنا صوت الإنذار"، "يا قسامي يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب"، "يا ابن العم عالحدود بدنا ندعس اليهود".
ووصفوا معركة طوفان الأقصى باليوم المبشر لعودة المسجد الأقصى، وطالبوا الحكومة بإغلاق السفارة الإسرائيلية، ووقف اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية وادي عربة.
وطالبوا الحكومة بفتح كل الأبواب والسماح للجمعيات الخيرية والمساجد بارسال التبرعات الى قطاع غزة، منددين بالصمت الدولي والعربي إزاء قطع الماء والكهرباء وشح الادوية في غزة.

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