Wednesday, 11 October 2023 10:49 GMT

الطراونة: اليوم العلمي بمثابة الفرصة للتوعية بالصحة النفسية استباقياً

10/11/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الدكتور حسين مدالله الطراونة رئيس الجمعية الأردنية لعلم النفس باليوم العلمي الذي أقامتة الجمعية باليوم العالمي للصحة النفسية الثلاثاء العاشر من اكتوبر ،بالمركز الثقافي الملكي على أهمية الصحة النفسية والعقلية لكل واحد منا، وأهمية التوعية بها لكي يعيش الانسان حياة سعيدة بعيدة عن المنغصات والتوترات المتعددة لضمان السلامة العقليه والنفسية،وأن هذا اليوم العلمي بمثابة الفرصة للتوعية بالصحة النفسية استباقياً وخوض أصعب المعارك بعقل سليم.
وأكد الطراونة على دور الجمعية في الشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من أجل التوعية بالصحة النفسية لأهميتها في حياتنا اليومية ،علاوةً على أن العالم يعيش حالياً ثورةً في التكنولوجيا يصاحبها العديد من التحديات النفسية المستحدثة والتي تتطلب منا تكثيف الجهود لمواجهتها بالتشارك مع هذة الجهات وأنها مسؤولية جماعية وعلينا مواجهتها بكافة الوسائل ووضع الحلول الناجعة للوقاية منها من أجل الوصول إلى الصحة النفسية والرفاهية للجميع وخاصة الاهتمام بصحة المرأة والأسرة وتسليط الضوء على الرعاية النفسية للكبار والأطفال ومكافحة المخدرات ، مشيراً إلى ضرورة دمج الخدمات الصحية النفسية مع باقي الخدمات الصحية؛ لأنه لا يجوز فصل العقل عن الجسد.
وأشار الطراونة بالشكر الجزيل للحضور الكريم وأعضاء الهيئة الأدارية للجمعية والهيئة العامة للجمعية الأردنية لعلم النفس والبالغ عددهم حسب اخر احصائية 2106 زميل وزميله من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،ودعى الحضور للمبادرة للانتساب لهذة الجمعية وتقديم الدعم لجهودها كونها تعنى بتأهيل المختصين في مجالات علم النفس المختلفة ومنح تراخيص مزاولة المهنة للعمل في العيادات النفسية وغيرها من الصروح الطبية ..

MENAFN11102023000072011014ID1107227090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث