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الخيرية الهاشمية تعلن استقبالها التبرعات العينية والنقدية لدعم صمود الأشقاء في غزة

10/11/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، بأن الهيئة الخيرية الهاشمية ستبدأ باستقبال تبرعات عينية ونقدية لأهلنا في قطاع غزة من خلال المراكز التي ستعلن عنها الهيئة في مراكز المحافظات وعبر أرقام الحسابات البنكية التالية :






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