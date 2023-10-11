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الملك يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة لتكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة

10/11/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد جلالته دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية والاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين. -(بترا)

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