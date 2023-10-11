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1200 قتيل إسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى

10/11/2023 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكرت الإذاعة العبـــرية العامة صباح اليوم الأربعاء أن عدد القتلى الاسرائيليين ارتفع إلى 1200 قــــتيل منذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت الماضي.

ومنذ بدء العملية حتى اليوم الأربعاء استمرت الاشتباكات المسلحة واطلاق الصواريخ.
وأوضحت أن عدد الجرحى قارب الوصول إلى 3000 جريح بينهم مئات الإصابات الحرجة والخطيرة.-(بترا)


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