1200 قتيل إسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى

1200 قتيل إسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/11/2023 2:30:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت الإذاعة العبـــرية العامة صباح اليوم الأربعاء أن عدد القتلى الاسرائيليين ارتفع إلى 1200 قــــتيل منذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت الماضي.
ومنذ بدء العملية حتى اليوم الأربعاء استمرت الاشتباكات المسلحة واطلاق الصواريخ.
وأوضحت أن عدد الجرحى قارب الوصول إلى 3000 جريح بينهم مئات الإصابات الحرجة والخطيرة.-(بترا)
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