Wednesday, 11 October 2023 10:48 GMT

توقف محطة الكهرباء ينذر بكارثة إنسانية في غزة

10/11/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت مصادر فلسطينية منن كارثة إنسانية محققة سيواجهها قطاع غزة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.
وقالت هذه المصادر، إن غرق القطاع في ظلام دامس يستحيل معه استمرار تقديم جميع الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعها على الكهرباء، ولن يتسنى تشغيلها جزئيا بالمولدات في ظل منع إمدادات الوقود من بوابة رفح.
وأضافت أن هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، ويزيد من تفاقمها، ولاسيما مع تواصل العدوان الإسرائيلي، وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم.
وأطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة، وعدم ترك سكانه رهينة أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال.
--(بترا)

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