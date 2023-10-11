Wednesday, 11 October 2023 10:48 GMT

175 ألف نازح في مدارس الأونروا بغزة

10/11/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الليلة الماضية، عن نزوح أكثر من 175 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.
وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قالت المتحدثة باسم "الأونروا"تمارا الرفاعي، إن 88 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة، تحولت إلى ملاجئ لأكثر من 175 ألف شخص، مضيفة أن الأعداد تتزايد مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية.
وذكرت "الأونروا" أمس الثلاثاء، أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14مركزا.
ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة وتوسيع رقعة الاستهدافات، لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.
--(بترا)

MENAFN11102023000072011014ID1107227084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث