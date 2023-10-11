سلطة الطاقة في غزة: محطة الكهرباء ستتوقف عند الثانية ظهرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت سلطة الطاقة في غزة إن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن
العمل كليا عند الثانية بعد ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال إن شركة توليد
الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود.
ووجه المكتب نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي ومنظماته
الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف ما وصفها بالجريمة ضد الإنسانية.
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