Wednesday, 11 October 2023 10:48 GMT

قصف متبادل بين حزب الله والاحتلال

10/11/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود.
من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة، إنه تم استهداف موقع الظهيرة الإسرائيلي في جنوب لبنان بقذيفتين موجهتين، وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.
وأفادت قناة الجزيرة بأن حزب الله أطلق صاروخين موجهين باتجاه موقع الضهيرة الاسرائيلي الحدودي جنوب لبنان.
ونقلت عن مصدر في حزب الله تأكيده وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية جراء استهداف موقع حدودي بصاروخين موجهين.
يأتي ذلك بينما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه في عملية تسلل بمنطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان.

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