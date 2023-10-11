قصف متبادل بين حزب الله والاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران مضادة للدبابات من
الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود.
من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة، إنه تم استهداف موقع الظهيرة
الإسرائيلي في جنوب لبنان بقذيفتين موجهتين، وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي
تقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية.
وأفادت قناة الجزيرة بأن حزب الله أطلق صاروخين موجهين باتجاه
موقع الضهيرة الاسرائيلي الحدودي جنوب لبنان.
ونقلت عن مصدر في حزب الله تأكيده وقوع إصابات في صفوف القوات
الإسرائيلية جراء استهداف موقع حدودي بصاروخين موجهين.
يأتي ذلك بينما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه في
عملية تسلل بمنطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان.
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