ما الذي نعرفه عن قوة تحرير الرهائن الأمريكية التي وصلت إسرائيل؟

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قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن قوات أمريكية خاصة معنية بتحرير الرهائن، وصلت إلى إسرائيل، وفقا لما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية فقد أضاف رايدر أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شرق المتوسط، تُعد "رسالة ردع لحزب الله وإيران لعدم التدخل في الحرب"، مشيراً إلى أن لدى هذه الحاملة "قدرات تجسس ورصد وقدرات على الرد".

وذكر أن واشنطن ستترك في المنطقة مقاتلات F-35، وستعزز مقاتلات F-16 وF-15 لضمان إتاحة مختلف الخيارات، وفق تعبيره.

ما هي قوة دلتا؟

تعد "قوة دلتا"، وحدة عمليات خاصة تابعة للجيش الأمريكي، تركز بشكل أساسي على مهمة تحرير الرهائن، وتحاط معظم عملياتها بالسرية.

نشأت هذه الوحدة عام 1977 على يد الكولونيل تشارلي بيكويث، الذي رأى الحاجة إلى قوة هجومية دقيقة داخل الجيش، بعد عمله مع الخدمة الجوية الخاصة البريطانية في السبعينيات، في إطار تبادل الخبرات العسكرية بين واشنطن ولندن، ولتكون على طراز الخدمة الجوية البريطانية الخاصة الشهيرة (SAS).

وتُعنى "دلتا" بالأساس بتفكيك "الخلايا الإرهابية"، والاستطلاع الاستراتيجي والإعداد العملياتي لساحة المعركة، لكنها تشارك أيضاً في عمليات إنقاذ الرهائن والمهام السرية مع وكالة الاستخبارات المركزية.



احتجاز رهائن إسرائيليين في غزة وتوقعات بهجوم بري من الجيش الإسرائيلي قريبا مقاطع فيديو متداولة تسهم في تحديد هوية ومواقع الرهائن الإسرائيليين

وتخضع تنظيميا لقيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي (USAOC)، لكن يتم التحكم فيها من قبل قيادة وحدة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC).

وتتمثل المهمة الأساسية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC) في إجراء عمليات عالية المخاطر لمكافحة الإرهاب، في حين تركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (USAOC) على الحرب غير التقليدية والدفاع الداخلي الأجنبي ومكافحة التمرد.

وفي كتابه عن قوة دلتا، ذكر شون نايلور، كاتب في صحيفة "Army Times"، أنه ربما يكون هناك 1000 جندي في قوة دلتا.

وبحسب موقع "American Special Ops" فإن من شروط الالتحاق أن يكون المتقدمون من الذكور، وألا يقل عمرهم عن 21 عاما، وأن يكونوا عسكريين مؤهلين للحصول على مستوى تصريح أمني بدرجة "سري"، وتاريخ نظيف من الإدانات العسكرية أو التأديبية المتكررة.

عمليات بارزة

من أبرز العمليات التي شاركت فيها "قوة دلتا" مع بداية نشأتها كانت في عام 1980، أثناء محاولة إنقاذ الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران خلال عملية أطلق عليها "مخلب النسر".

وعلى الرغم من وصف العملية بالفاشلة، بسبب خطأ في معدات الطيران/المشغل ما أدى إلى مقتل ثمانية أمريكيين، لكنها اعتبرت بمثابة تدريب لأفرادها ومسؤوليها للتطوير وشحذ مهارات القوة، استعداداً للمهام المقبلة، كما تم إنشاء فوج الطيران للعمليات الخاصة رقم 160.

وبحسب موقع "Insider" في يوليو/تموز عام 1983، شاركت "قوة دلتا" في تحرير خمسة "مبشرين" غربيين بينهم مواطنان أمريكيان، احتجزهم مسلحون من جبهة تحرير جنوب السودان كرهائن. كما شاركت في عملية "عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت بعد غزو العراق في عام 1991.

وفي عام 1993، نفذت "دلتا" عملية مقديشو بهدف اعتقال زعيم الجيش الوطني الصومالي الجنرال محمد فرح عيديد، لكنها تعرضت لضربة قاسية بعد مقتل 18 من أفرادها وجرح 73 آخرين.

وشاركت الوحدة أيضا في غزو أفغانستان عام 2001، والعراق ما بين عام 2003 و2011، ونفذت عملية "الفجر الأحمر" الشهيرة للقبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبحسب موقع "Military" فإن هناك عمليات بارزة أخرى شاركت فيها مثل إخلاء السفارة الأمريكية في ليبيا خلال هجوم بنغازي عام 2012، والقبض على بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان، والغارة في سوريا التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

تعهد أمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يدين عمليات القتل الجماعي للمدنيين الإسرائيليين على يد حماس، التي تُعد من أعمال الشر المطلق"، متعهداً بتقديم الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل في ردها.

وقال بايدن إنه سيتأكد من حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه، بما يشمل الذخيرة الإضافية وصواريخ الدفاع الجوي. وأكد أن أربعة عشر أميركياً قتلوا وأن آخرين احتجزوا كرهائن لدى حماس.

وأضاف بايدن أنه مستعد لطلب إرسال قوات عسكرية أمريكية إضافية إلى المنطقة لتكون بمثابة "رادع لأي قوة تفكر في الاستفادة من الأزمة".