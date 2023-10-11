Wednesday, 11 October 2023 10:47 GMT

حزب الله: أصبنا عددا كبيرا من قوات الاحتلال

10/11/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا صباح اليوم موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة جنوبي لبنان بالصواريخ المُوجّهة.
وقال حزب الله في بيان، إن الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ‏
وأكد حزب الله أن "المقاومة في لبنان ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي‏ تستهدف بلدنا وأمن شعبنا".

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