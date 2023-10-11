حزب الله: أصبنا عددا كبيرا من قوات الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا صباح اليوم موقع
الجرداح مقابل منطقة الضهيرة جنوبي لبنان بالصواريخ المُوجّهة.
وقال حزب الله في بيان، إن الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف
قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.
وأكد حزب الله أن "المقاومة في لبنان ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا وأمن شعبنا".
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