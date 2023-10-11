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نائبة في الكنيست تدعو جيش إسرائيل لاستخدام النووي في غزة

10/11/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت عضوة في الكنيست الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجمات حماس المباغتة التي بدأت صباح السبت على إسرائيل.
ونشرت تالي غوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، تدعو إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم حماس.

وكتب غوتليف: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وأضافت في منشور آخر: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها".

كما استمرت نداءاتها، الثلاثاء، إذ كتبت: "وحده انفجار يهز الشرق الأوسط سيعيد لهذا البلد كرامته وقوته وأمنه!".
وقالت: "حان الوقت ليوم القيامة. إطلاق صواريخ قوية بلا حدود. لا تترك حيا بالأرض. سحق غزة وتسويتها بالأرض. بلا رحمة! بلا رحمة!".

وكانت غوتليف منتقدة صريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة.

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت الجيش الإسرائيلي وجهاز الشين بيت (وكالة الأمن الإسرائيلية) بالعمل لصالح السجناء لفلسطينيين، بحسب صحيفة "جيروسالم بوست".

وبعد إدانتها من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب خطابها "المثير للغضب"، ضاعفت من موقفها وبررت انتقادات المشرعين للجيش.

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