محرمة دوليا.... ما هو الفسفور الأبيض الذي فتك بمدنيي غزة؟

فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وهجمات عسكرية على قطاع غزة تستهدف فيها المدنيين العزل ومؤسسات ومبان مختلفة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى"، حيث ألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أمس قنابل الفسفور الممنوع دوليًّا خلال غاراتها على القطاع.



وأوضحت شبكة "قدس" الإخبارية، في تغريدة على منصة إكس :" قوات الاحتلال تستخدم الفسفور الممنوع دوليًّا خلال غارات طيرانها على أهداف في قطاع غزة".



وتعتبر قنابل الفسفور الأبيض التي تستخدمها إسرائيل سلاحًا محرمًا دوليًا حسب اتفاقية جنيف للقوات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان عام 1980. وتمنع هذه الاتفاقية استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.



فما هي قنابل الفسفور الأبيض؟

قنابل الفسفور الأبيض هي نوع من الذخائر الحارقة التي تتكون من مادة الفسفور الأبيض، وهي مادة شمعية صلبة سهلة الاحتراق. عند إطلاقها، تطلق قنابل الفسفور الأبيض دخانًا أبيض كثيفًا يمكن استخدامه لتغطية تحركات القوات العسكرية أو لخلق حجاب من الدخان لإخفاء الهجمات.



ينتج عن هذا التفاعل الكيميائي حرارة شديدة (حوالي 815 درجة مئوية) ودخان أبيض خفيف وكثيف، والذي تستخدمه الجيوش لإنشاء ستار دخان في المناطق الحساسة.



يمكن أن يسبب الفوسفور الأبي حرائق سريعة الحركة وواسعة النطاق على الأرض.

بمجرد اشتعالها، يصعب إخماد المادة، لأنها تتشبث بالعديد من الأسطح، بما في ذلك الجلد والملابس. إنه خطر للغاية على المدنيين لأنه يمكن أن يسبب حروقًا شديدة تتغلغل في أعماق الأنسجة والعظام، ويمكن أن تشتعل مرة أخرى حتى بعد العلاج.



ومع ذلك، فإن الفسفور الأبيض هو أيضًا مادة كيميائية سامة يمكن أن تسبب حروقًا شديدة للجلد والأنسجة، وحتى الموت.

قنابل الفسفور الأبيض تعمل عندما تلامس الهواء يشتعل الفسفور وينتج عنه تأثير حريق قوي ودخان سام. تلك الحروق التي تسببها تلك القنابل يمكن أن تكون شديدة ومؤلمة جدًا للأشخاص الذين يتعرضون لها.



آثار قنابل الفسفور الأبيض على الإنسان



يمكن أن تسبب قنابل الفسفور الأبيض مجموعة متنوعة من الإصابات الخطيرة للإنسان، بما في ذلك:



. حروق شديدة للجلد والأنسجة، والتي يمكن أن تصل إلى العظام.

. تلف الأعضاء الداخلية، مثل الرئتين والكبد والقلب.

. الموت.



ويعد الفسفور الأبيض مادة سامة للغاية ويمكن أن تسبب حروقاً خطيرة وألماً شديداً. وعند ملامسته الجلد، يسبب الفسفور الأبيض حروقا مؤلمة جدا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، وخاصة أن الفسفور الأبيض يذوب بسهولة في الدهون، وقد يُمتَص بسهولة عبر الجلد إلى بقية الجسم، حيث يمكن أن يسبب أعراضا خطيرة أخرى تصل إلى الوفاة بسبب الأضرار التي لحقت بالكلى والكبد والقلب.



تحريم قنابل الفسفور الأبيض دوليا



تم حظر استخدام قنابل الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الدول استخدام قنابل الفسفور الأبيض في مناطق مفتوحة غير مأهولة.



في عام 1972، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا وصف الأسلحة الحارقة بأنها "فئة من الأسلحة يُنظر إليها برعب"، والأسلحة الحارقة هي أسلحة أو ذخائر مصممة لإشعال النار في الأشياء أو التسبب في حرق أو إصابة في الجهاز التنفسي للناس من خلال اللهب أو الحرارة أو مزيج منها، نتيجة تفاعل كيميائي لمادة قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الفوسفور الأبيض،)) تقول الأمم المتحدة.



وفي عام 1980، وافق العالم على حظر أو الحد من استخدام أسلحة معينة تسبب الكثير من الألم أو الضرر للمدنيين. ويقيد البروتوكول الثالث من هذا الاتفاق استخدام الأسلحة التي تشعل النار في الأشياء.



تاريخ استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض



تستخدم إسرائيل الفسفور الأبيض منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وقد استخدمت هذه المادة في العديد من النزاعات العسكرية، بما في ذلك حرب 1967، وحرب 1973، وحرب لبنان عام 2006، وحرب غزة 2008-2009، وحرب غزة 2014.



حرب غزة 2008-2009

كان استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في حرب غزة 2008-2009 الأكثر إثارة للجدل. وقد ادعت إسرائيل أنها استخدمت الفسفور الأبيض فقط لأغراض إضاءة، لكن تقارير من منظمات حقوق الإنسان وصحفيين مستقلين أكدت أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض في قصف أهداف مدنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.



حرب غزة 2014

استخدمت إسرائيل الفسفور الأبيض مرة أخرى في حرب غزة 2014. وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض لقصف أهداف مدنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.





المواقف الدولية تجاه استخدام الفسفور الأبيض

وجهت منظمات حقوق الإنسان الإتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في هجمات على المدنيين الفلسطينيين في عدة مناسبات. ففي عام 2009، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في غزة، مما أدى إلى إصابة مئات المدنيين. وفي عام 2014، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في غزة مرة أخرى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.



ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحاً غير إنساني من قبل العديد من الدول. وقد أعلنت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، أنها لن تستخدم الفسفور الأبيض في النزاعات المسلحة.



وقد أدانت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في حرب غزة 2008-2009 وحرب غزة 2014. وقد طالبت هذه المنظمات إسرائيل بوقف استخدام الفسفور الأبيض في النزاعات المسلحة.















