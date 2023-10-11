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انقطاع الكهرباء كليا عن غزة

10/11/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة اليوم الأربعاء، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي على القطاع المحاصر.

وقال رئيس سلطة الطاقة في غزة ظافر ملحم إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وتحدث الناطق باسم شركة كهرباء غزة محمد ثابت لقناة "المملكة"، عن نفاد مخزون الوقود من محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر أو تدميرها.

وأشار ثابت إلى أن 2.5 مليون فلسطيني في غزة معرضون للعطش بسبب انقطاع الكهرباء التي تساعد في سحب مياه الشرب والاستخدام اليومي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها بدأت بإجراءات تقنين خدماتها الصحية والمساندة وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدودة لاستمرار الخدمات الطارئة والحساسة.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن خدماتها وجهت لإنقاذ "الجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد العدوان الإسرائيلي وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات".

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