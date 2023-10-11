بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب المستمرة في قطاع غزة، ووصف "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة.



وأشار إلى أن: "القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما".



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.



ووفقا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.

إلى ذلك، أبدى الرئيس الروسي استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

وتساءل: "هل سيقصفون لبنان أم لإخافة شخص ما؟".