بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب المستمرة في قطاع غزة، ووصف "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة.
وأشار إلى أن: "القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.
ووفقا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.
إلى ذلك، أبدى الرئيس الروسي استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدي إلى
تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.
وتساءل: "هل سيقصفون
لبنان أم لإخافة شخص ما؟".
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