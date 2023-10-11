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وزير تركي لنتنياهو: سوف تموت

10/11/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رد وزير التعليم التركي نظيف يلماز على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قصف قطاع غزة، قائلا: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".

وكان نتنياهو نشر عبر حسابه على منصة "X" مقطع فيديو للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما أعاد الوزير التركي نشر الفيديو، وكتب عبر حسابه: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعداما"، معتبرا أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.

وتعرض محيط فندق الروتس غرب مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف جدا بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط استمرار إطلاق القذائف من القطاع نحو الاحتلال الإسرائيلي، بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي في محيط غزة والغارات الجوية على القطاع. (RT)

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