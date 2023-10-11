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استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان جنوب نابلس

10/11/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وافادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطواقم نقلت 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين جنوب البلدة إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومستشفى سلفيت الحكومي، بعضهم جروحه حرجة.

وأصافت أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا النار خلال المواجهات على إسعاف عقربا بشكل مباشر وأصابوا زجاج المركبة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 26 شهيدا، و131 مصابا، منذ بداية العدوان الشامل على شعبنا السبت الماضي. (وفا)

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