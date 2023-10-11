لتشكيلها خطورة على الحياة.. تعليق الدوام بمدرسة في الأغوار الشمالية

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

تقرر تعليق الدوام المدرسي في مدرسة الكريمة الأساسية للبنين، وذلك للمرحلة المسائية؛ تمهيدا لترحيل الطلبة غدا الخميس إلى مدرسة عثمان بن عفان في المنطقة ذاتها.



وجاء قرار التعليق بعد الكشف الحسي على البناء المدرسي، حيث تبين أن المدرسة تشكل خطورة على حياة الطلبة جراء وجود تشققات وتصدعات في المبنى.



ومن الجدير بالذكر أن المدرسة تضم 400 طالب في المرحلة الأساسية على فترتين (صباحية ومسائية).



































































