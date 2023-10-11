هزة أرضية تضرب العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عماد العجلوني
أكد مصدر رسمي لـ"الغد" وقوع هزة أرضية في العقبة اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر أن الهزة كانت بقوة 3.1 على مقياس ريختر.
من جانبه، أفاد مرصد الزلازل الأردني بتسجيل
هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر، في تمام الساعة 2:34 بعد الظهر، جنوب مدينة العقبة، حيث
شعر بها بعض المواطنين.
وبحسب المرصد، تعد هذه الهزة من الزلازل
الضعيفة وغير المؤثرة.
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