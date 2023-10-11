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هزة أرضية تضرب العقبة

10/11/2023 2:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عماد العجلوني

أكد مصدر رسمي لـ"الغد" وقوع هزة أرضية في العقبة اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الهزة كانت بقوة 3.1 على مقياس ريختر.

من جانبه، أفاد مرصد الزلازل الأردني بتسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر، في تمام الساعة 2:34 بعد الظهر، جنوب مدينة العقبة، حيث شعر بها بعض المواطنين.

وبحسب المرصد، تعد هذه الهزة من الزلازل الضعيفة وغير المؤثرة.


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