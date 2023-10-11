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وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في إربد

10/11/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- شارك آلاف المواطنين في المسيرة التضامنية التي انطلقت من مخيم إربد التي دعت فعاليات شعبية وحزبية للتأكيد على وقوف الأردنيين بجانب أهل غزة في معركتهم المستمرة مع الاحتلال.
وقال المتحدثون في المسيرة ان الاعتداءات التي لا تتوقف سواء في غزة أو القدس والمسجد الأقصى وبقية مدن فلسطين ما هي إلا اعتداءات من قبل محتل غاشم، مؤكدين أن أهل غزة يسطرون ملحمة تاريخية رغم القتل والتدمير.
وأكدوا وقوف الأردنيين جميعاً مع مقاومة الاحتلال ومشاركتهم ألم الاعتداء الذي تتعرض له غزة واستنكارهم وغضبهم من ممارسات المحتل وشعاراته العنصرية.

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