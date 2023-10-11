وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد- شارك آلاف المواطنين في المسيرة التضامنية التي انطلقت من مخيم إربد التي دعت فعاليات شعبية وحزبية للتأكيد على وقوف الأردنيين بجانب أهل غزة في معركتهم المستمرة مع الاحتلال.
وقال المتحدثون في المسيرة ان الاعتداءات التي لا تتوقف سواء في غزة أو القدس والمسجد الأقصى وبقية مدن فلسطين ما هي إلا اعتداءات من قبل محتل غاشم، مؤكدين أن أهل غزة يسطرون ملحمة تاريخية رغم القتل والتدمير.
وأكدوا وقوف الأردنيين جميعاً مع مقاومة الاحتلال ومشاركتهم ألم الاعتداء الذي تتعرض له غزة واستنكارهم وغضبهم من ممارسات المحتل وشعاراته العنصرية.
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