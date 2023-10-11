ظهور OMODA E5 لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات

(MENAFN
- Al Watan) قدمت OMODA أول طراز كهربائي نقي لها OMODA E5، وذلك من خلال "معرض جنيف الدولي للسيارات" الذي أقيم في السادس من أكتوبر الحالي، في مدينة الدوحة بقطر، مع اتخاذ الريادة والذكاء والرياضة كمفهوم التطور، سعياً وراء استكشاف تكنولوجيا السفر الصديقة للبشر للمستقبل.
في معرض السيارات، قامت OMODA ببناء ممر زمني بأجواء الخيال العلمي للمستهلكين، حيث تم عرض OMODA E5، مما دمج بشكل مثالي قوة الجماليات المستقبلية مع المفهوم الفني الفريد الذي يمتد عبر الزمان والمكان. وبفضل تصميم السيارة Fastback، ومحيطها الرياضي الديناميكي، وتصميم مصابيحها الأمامية LED المنفصلة، وعجلاتها الرياضية الشديدة اللمعان مقاس 18 بوصة، تقدم OMODA E5 بشكل مثالي فن الضوء والظل، مما يبرز الديناميكية المستقبلية، مما نال إعجاب و اهتمام العديد من الحضور لهذا التصميم المبتكر.
وباعتبارها النموذج الأول لـ OMODA الذي يدعم التنمية المستدامة، توفر OMODA E5 تجربة عالمية المستوى تتجاوز توقعات المستهلكين، حيث لا يتمتع تصميم قمرة القيادة الذكية لـ OMODA E5 بالتسلسل الهرمي والأسلوب المتساير مع الموضة والتأثير البصري فحسب، بل يتميز أيضاً بالخصائص الفريدة الخاصة بالنماذج العاملة بالطاقة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السيارة مجهزة بشاشة منحنية مدمجة مقاس 24.6 بوصة ومليئة بالسمات المستقبلية، ويمكن لمساعدها الصوتي الاستجابة السريعة والتفاعل مع الركاب بشكل أكثر صداقة، كما تكون OMODA E5 مجهزة بـ 19 وظيفة خاصة بنظام ADAS، مما يمكن المستخدمين من السفر بحرية والشعور بالأمان.
فيما يتعلق بتجربة القيادة، تتمتع OMODA E5 أيضاً بتصفية جيدة للطرق والراحة، ويصل الحد الأقصى لنطاق المسافة المستمرة إلى 450 كم، وهي بالتأكيد أكثر من كافية للتنقل اليومي، وحتى عند السفر في الضواحي البعيدة، فإنها لن تسبب قلقاً بشأن المدى. يتم تشغيل المحرك بعزم دورانه الأقصى الذي يبلغ 340 نيوتن متر، ويمكنه التسارع من صفر إلى مئة كم/ساعة خلال 7.6 ثانية فقط، مما يجعل أدائها الديناميكي أمراً يستحق التطلع إليه.
وإلى جانب أحدث تحفة فنية، OMODA E5، يمكن لزوار معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة أن يستمتعوا أيضًا بالطراز الكلاسيكي النجم، OMODA 5 وتقدير جمالياتها المستقبلية وأسلوبها الرائع. خلال حدث إطلاق العلامة التجارية في معرض السيارات، توصلت OMODA أيضاً إلى تعاون استراتيجي مع جامعة قطر، حيث قامت برعاية أنشطة نادي الرياضة الإلكترونية بالجامعة، مما يثير التفاعل مع الشباب، ويخلق نظاماً بيئياً "أوسع من نطاق السيارات" للمستخدمين.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق OMODA E5 في العالم بداية العام المقبل، وستستمر العلامة التجارية OMODA في احتضان السوق العالمية بجودة عالمية وتحويل خيال الناس الجميل حول السفر الذكي إلى واقع ملموس.
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، عقدت OMODA أيضاً مؤتمرها الإعلامي الأول في الرياض، حيث تم دعوة جميع وسائل الإعلام من منطقتي الرياض والدمام. ركز هذا المؤتمر الإعلامي على تقديم علامة OMODA التجارية لوسائل الإعلام، وقدمت لهم تجربة قيادة. عكست ردود فعل إيجابية واسعة من وسائل الإعلام، خاصة مع الإعلان عن إطلاق OMODA في المملكة العربية السعودية مباشرة من الشركة الأم دون مشاركة أي موزع.
حول OMODA
من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.
تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية "CROSS" تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.
في اسم OMODA، تمثل الحرف "O" نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما "MODA" فيأخذ من "Modern"، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.
ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم "O-universe" للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العلامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركتهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه!
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