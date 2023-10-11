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ظهور OMODA E5 لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات

10/11/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت OMODA أول طراز كهربائي نقي لها OMODA E5، وذلك من خلال "معرض جنيف الدولي للسيارات" الذي أقيم في السادس من أكتوبر الحالي، في مدينة الدوحة بقطر، مع اتخاذ الريادة والذكاء والرياضة كمفهوم التطور، سعياً وراء استكشاف تكنولوجيا السفر الصديقة للبشر للمستقبل.
في معرض السيارات، قامت OMODA ببناء ممر زمني بأجواء الخيال العلمي للمستهلكين، حيث تم عرض OMODA E5، مما دمج بشكل مثالي قوة الجماليات المستقبلية مع المفهوم الفني الفريد الذي يمتد عبر الزمان والمكان. وبفضل تصميم السيارة Fastback، ومحيطها الرياضي الديناميكي، وتصميم مصابيحها الأمامية LED المنفصلة، ​​وعجلاتها الرياضية الشديدة اللمعان مقاس 18 بوصة، تقدم OMODA E5 بشكل مثالي فن الضوء والظل، مما يبرز الديناميكية المستقبلية، مما نال إعجاب و اهتمام العديد من الحضور لهذا التصميم المبتكر.
وباعتبارها النموذج الأول لـ OMODA الذي يدعم التنمية المستدامة، توفر OMODA E5 تجربة عالمية المستوى تتجاوز توقعات المستهلكين، حيث لا يتمتع تصميم قمرة القيادة الذكية لـ OMODA E5 بالتسلسل الهرمي والأسلوب المتساير مع الموضة والتأثير البصري فحسب، بل يتميز أيضاً بالخصائص الفريدة الخاصة بالنماذج العاملة بالطاقة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السيارة مجهزة بشاشة منحنية مدمجة مقاس 24.6 بوصة ومليئة بالسمات المستقبلية، ويمكن لمساعدها الصوتي الاستجابة السريعة والتفاعل مع الركاب بشكل أكثر صداقة، كما تكون OMODA E5 مجهزة بـ 19 وظيفة خاصة بنظام ADAS، مما يمكن المستخدمين من السفر بحرية والشعور بالأمان.
فيما يتعلق بتجربة القيادة، تتمتع OMODA E5 أيضاً بتصفية جيدة للطرق والراحة، ويصل الحد الأقصى لنطاق المسافة المستمرة إلى 450 كم، وهي بالتأكيد أكثر من كافية للتنقل اليومي، وحتى عند السفر في الضواحي البعيدة، فإنها لن تسبب قلقاً بشأن المدى. يتم تشغيل المحرك بعزم دورانه الأقصى الذي يبلغ 340 نيوتن متر، ويمكنه التسارع من صفر إلى مئة كم/ساعة خلال 7.6 ثانية فقط، مما يجعل أدائها الديناميكي أمراً يستحق التطلع إليه.
وإلى جانب أحدث تحفة فنية، OMODA E5، يمكن لزوار معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة أن يستمتعوا أيضًا بالطراز الكلاسيكي النجم، OMODA 5 وتقدير جمالياتها المستقبلية وأسلوبها الرائع. خلال حدث إطلاق العلامة التجارية في معرض السيارات، توصلت OMODA أيضاً إلى تعاون استراتيجي مع جامعة قطر، حيث قامت برعاية أنشطة نادي الرياضة الإلكترونية بالجامعة، مما يثير التفاعل مع الشباب، ويخلق نظاماً بيئياً "أوسع من نطاق السيارات" للمستخدمين.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق OMODA E5 في العالم بداية العام المقبل، وستستمر العلامة التجارية OMODA في احتضان السوق العالمية بجودة عالمية وتحويل خيال الناس الجميل حول السفر الذكي إلى واقع ملموس.
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، عقدت OMODA أيضاً مؤتمرها الإعلامي الأول في الرياض، حيث تم دعوة جميع وسائل الإعلام من منطقتي الرياض والدمام. ركز هذا المؤتمر الإعلامي على تقديم علامة OMODA التجارية لوسائل الإعلام، وقدمت لهم تجربة قيادة. عكست ردود فعل إيجابية واسعة من وسائل الإعلام، خاصة مع الإعلان عن إطلاق OMODA في المملكة العربية السعودية مباشرة من الشركة الأم دون مشاركة أي موزع.
حول OMODA
من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.
تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية "CROSS" تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.
في اسم OMODA، تمثل الحرف "O" نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما "MODA" فيأخذ من "Modern"، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.
ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم "O-universe" للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العلامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركتهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه!

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