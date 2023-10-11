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أدير العقارية تطرح الفرصة الثانية من مشروع سوار في جنوب جدة للبيع المباشر عبر الأظرف المغلقة

10/11/2023 2:24:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت شركة أدير العقارية، المسوّق الحصري لمشروع سوار ؛ تسلمها عروض الشراء بالأظرف المغلقة لأرض سوار التي تمتد على مساحة 768 ألف متر مربع جنوب مدينة جدة؛ وحدّدت الشركة أخر موعد لاستلام الأظرف المغلقة يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023م ، على أي من فروع شركة أدير العقارية في المناطق التالية: (الرياض – الخبر – جدة – مكة المكرمة ), تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية“تصفية”.
وأشار "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن مشروع "سوار" يحتضن أرض خام فريدة من نوعها، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 768,081.94 مترًا مربعًا، تتميز بموقعها الاستراتيجي في حي "المليساء" جنوب مدينة جدة، وسط بيئة استثمارية عالية الجودة.
ولفت إلى أن أرض المشروع تتفرد باستخداماتهما المرنة ومساحاتها الباهرة لتمنح المستثمرين فرصة استثنائية لبناء عالمهم الاستثماري الجديد بالشكل الذي يحلو لهم، وبما يحقق تطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية.
وتوقع الحربي، أن يشهد استلام الأظرف المغلقة إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للاستثمار في سوق العقارات الواعد في مدينة جدة. مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس التزام الشركة بتوفير فرص نموذجية للمستثمرين، لتحقيق تطلعاتهم في الحصول على عقارات متميزة ومربحة.

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