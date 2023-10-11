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رئيس مجلس إدارة بنك البلاد يدشن باكورة فروع الجيل الجديد

10/11/2023 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الأستاذ ناصر السبيعي باكورة فروع الجيل الجديد للبنك في حي الحمراء بالرياض والذي يسعى من خلاله البنك إلى تطوير التجربة المصرفية لعملائه ومواكبة أحدث التطورات التقنية العالمية، وذلك كنواة لسلسلة جديدة من فروع الجيل الجديد ستمتد على خارطة تواجد البنك في جميع مناطق المملكة.
وأشار السبيعي إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجّه البنك الإستراتيجي الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه لتسهيل الحصول على منتجاته والوصول لمختلف شرائح العملاء حيثما كانوا في كافة أنحاء المملكة، كما يتماشى مع جهوده المستمرة لتوسيع الرقعة الجغرافية لشبكة فروعه، وألمح أن "بنك البلاد لديه خطط مستقبلية تهدف إلى افتتاح المزيد من الجيل الجديد لفروعه النموذجية في مختلف مدن ومحافظات المملكة".
من جانبه، أكّد عبدالعزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد في كلمته أثناء حفل الافتتاح أن "تدشين الجيل الجديد من فروع البلاد النموذجية ينطلق من جهود البنك المستمرة للارتقاء بخدماته، وزيادة تواجده في قطاع صناعة الخدمات المالية في المملكة، ومواكبته لتطلعات العملاء الراغبين في الاستفادة من خدماته المتنوعة التي تلبي كافة الاحتياجات المصرفية"، مبيناً أن هذا الجيل من فروع البلاد يُعد بمثابة نقلة نوعية في مصرفية الأفراد وتثري التجربة المصرفية للعملاء اضافة إلى الخدمات التقنية المتقدّمة التي يقدّمها البنك لعملائه عبر الوسائل الحديثة.
واعتبر الجيل الجديد خطوة في إنجازات البنك على صعيد تنوع الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الأفراد، مؤكّداً أن التقنية المصرفية وبيئة العمل في فروع الجيل الجديد تقدم نقلة كبيرة في مستوى الراحة والخدمة، وهذا من شأنه أن يعطي موظفي الفروع مجالاً أوسع لخدمة العملاء بجودة عالية.
وأشار العنيزان إلى أن إطلاق هذه الفروع المتطورة والمدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية سيغير بشكل أساسي التجربة المصرفية لعملاء البنوك وسيعكس إستراتيجية البنك المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 في توفير أحدث الخدمات العالمية وتقديمها في السوق مما يؤكد ريادة بنك البلاد في القطاع المصرفي.
وقال: ((إن الجيل الجديد من فروع البلاد النموذجية فروع ذكية ذات تقنيات عالية تساهم في الحفاظ على البيئة وتخفض الانبعاث الكربوني، وثمّن تواجد فخر الصناعة السعودية لوسيد "شريك النجاح" لاستعراض خدمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي تقدّمها الجيل الجديد من فروع البلاد النموذجية للعملاء ومستخدمي السيارات الكهربائية. واضاف بأن مزايا الفرع الجديد تعكس توجه البنك لخدمة أفضل عبر التصميم العصري والتقنية الحديثة، مشيراً إلى أن هذه الفروع تخدم شريحة كبيرة من عملاء البنك لوجودها في مواقع إستراتيجية بهدف الوصول إلى العملاء في جميع المواقع داخل المدن، وفي مختلف المناطق والمحافظات والقرى النائية.
وتستهدف فروع الجيل الجديد تقديم نموذج متميز يوفر سبل الراحة وتجربة متكاملة للعملاء، بالإضافة إلى أفضل المعايير الأمنية المتوافقة مع متطلبات البنك المركزي السعودي. ويتميّز تصميم الجيل الجديد من الداخل بالمنطقة المفتوحة إذ أزيلت الحواجز التي بين الصرافين وبين العملاء، مما يعكس حفاوة أكبر للعملاء ويعزّز مبدأ التواصل بكل يسر وسهولة. ومن الخارج روعي جمال التصميم وتوفير شواحن تقدّم خدماتها للسيارات الكهربائية خلال 24 ساعة وعلى امتداد أيام الأسبوع، اضافة إلى زيادة مواقف سيارات العملاء تحت الأرض لاستيعاب أكبر عدد منهم ومنح جانب من الخصوصية لهم.
الجدير بالذكر أن الجيل الجديد من فروع البلاد النموذجية يضم شاشات عرض تقنية متطورة تستعرض أحدث المنتجات المصرفية والخدمات المقدمة. وقد حرص البنك على استخدام الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي والتي توفر كافة الخدمات المتقدمة والعمليات المصرفية. ويتكون الجيل الجديد من عدة أقسام رئيسة تشمل قسماً مجهزاً بالخدمات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلية وقسم استقبال العملاء، كذلك توفير خدمة الصراف الخارجي بطريقة عصرية عبر ممر للسيارات، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم إلى كافة أقسام الفرع، وقسم تم تخصيصه لخدمة عملاء التميز حيث جُهِّز بكل ما تحتاجه هذه الشريحة من خدمات ومنتجات. كما خصّص البنك قسماً خاصاً بخدمة العملاء الأفراد للرجال والسيدات، والذي جُهَّز بأحدث وسائل العرض والخدمة الأمر الذي يعطي الفرع في شكله الجديد مرونة كبيرة للتعامل مع الشرائح المختلفة من العملاء بكل يسر وسهولة.

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