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نمو سجلات مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي 33% بنهاية الربع الثالث 2023

10/11/2023 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي بنهاية الربع الثالث 2023.
وتضمنت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي، حيث بلغت 757 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 568 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي بواقع 404 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 190 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 66 سجل تجاري، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 29 سجل تجاري، ثم منطقة القصيم بواقع 15 سجل تجاري.

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