نمو سجلات مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي 33% بنهاية الربع الثالث 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي بنهاية الربع الثالث 2023.
وتضمنت النشرة تفصيلا للسجلات التجارية لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي، حيث بلغت 757 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 568 سجل تجاري بنهاية الربع المماثل من العام 2022.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي بواقع 404 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 190 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية 66 سجل تجاري، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 29 سجل تجاري، ثم منطقة القصيم بواقع 15 سجل تجاري.
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