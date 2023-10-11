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المملكة تستضيف الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية

10/11/2023 2:24:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف السعودية الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية بتنظيم مجلس شؤون الأسرة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء، يومي 16 و17 أكتوبر الجاري بالرياض، لتفعيل أنشطة المبادرة، في ضوء تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (59) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عُقدت في مايو 2023، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمهتمين بالملف الصحي، والخبراء والأطباء، وممثلي المنظمات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتأتي هذه الاستضافة انطلاقاً من اهتمام المملكة بملف المرأة الصحّي وما يتعلق بها من جوانب نفسية واجتماعية، حيث تقدمت المملكة بمقترح أثناء رئاستها للجنة المرأة العربية في الدورة 39 لتوسيع مجالات اهتمام مبادرة "المحفظة الوردية" لتشمل جميع أنواع السرطانات التي تصيب المرأة إضافةً إلى سرطان الثدي، وذلك لخطورتهم على صحة النساء في المنطقة العربية.
وقالت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل " إن الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030، والمتعلقة بضمان تمتّع الأفراد بأنماط عيش صحية، حيث يستعرض الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأهمية والأولوية من خلال النقاشات في الجلسات الحوارية التي تضمنتها أجندة الاجتماع للتركيز على جوانب الوقاية والعلاج من الأمراض السرطانية".
ويُعقد الاجتماع تحت شعار (حياتك غالية) ويأتي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "أكتوبر" وذلك في إشارة إلى ضرورة الاهتمام بصحة المرأة، والتوعية بأهمية المسارعة إلى الكشف المبكر لتفادي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. وتهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية الوقاية من الأمراض السرطانية، والكشف المبكر عنها، إضافةً إلى استعراض المبادرات الوطنية المتعلقة بالحماية والوقاية من السرطان، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي وعنق الرحم.
ويجري خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن لصحة المرأة بالمنطقة العربية وجهود مكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إثراء الحوار حول جوانب احتياجات النساء المصابات والناجيات من السرطان، والبحث حول عوامل الإصابة وكيفية الوقاية والتكيف مع الأمراض السرطانية. يذكر أنه من خلال الاجتماع سيتم تسليط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافةً إلى بحث الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية المتعلقة بالإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم، وكيفية دعم النساء للتعايش معها، والنقاش حول أهمية التدخل النفسي وأثره في تحسين نتائج العلاج.

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