العنب يحسن نظر كبار السن

(MENAFN
- Al Watan) اتضح لفريق من علماء جامعة سنغافورة الوطنية أن الاستهلاك اليومي للعنب يمكن أن يحسن الرؤية لدى كبار السن، وفق ((لينتا.رو)).
وتشير مجلة ((الغذاء ووظائفه)) إلى أن هذه التجربة العشوائية التي أجراها الفريق العلمي شملت 34 متطوعاً طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يومياً لمدة 16 أسبوعاً، وكان أفراد المجموعة الضابطة يتناولون دواءً وهمياً.
وقد اكتشف الباحثون بعد انتهاء التجربة أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي لدى المشاركين الذين تناولوا العنب قد تحسنت بشكل ملحوظ. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما.
وتتوافق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.
يشار، إلى أن العنب يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، التي يمكنها أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة.
يذكر أن دراسة طبية أمريكية حثت على ضرورة الإكثار من تناول العنب، لما له من فوائد جمة في الحفاظ على صحة شبكية العين وبنيتها الداخلية وتقوية النظر، وتقليل احتمالات الإصابة بالعمى أو ضعف البصر في مراحل متقدمة من العمر.
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