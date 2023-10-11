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العنب يحسن نظر كبار السن

10/11/2023 2:24:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اتضح لفريق من علماء جامعة سنغافورة الوطنية أن الاستهلاك اليومي للعنب يمكن أن يحسن الرؤية لدى كبار السن، وفق ((لينتا.رو)).
وتشير مجلة ((الغذاء ووظائفه)) إلى أن هذه التجربة العشوائية التي أجراها الفريق العلمي شملت 34 متطوعاً طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يومياً لمدة 16 أسبوعاً، وكان أفراد المجموعة الضابطة يتناولون دواءً وهمياً.
وقد اكتشف الباحثون بعد انتهاء التجربة أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي لدى المشاركين الذين تناولوا العنب قد تحسنت بشكل ملحوظ. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما.
وتتوافق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.
يشار، إلى أن العنب يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، التي يمكنها أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة.
يذكر أن دراسة طبية أمريكية حثت على ضرورة الإكثار من تناول العنب، لما له من فوائد جمة في الحفاظ على صحة شبكية العين وبنيتها الداخلية وتقوية النظر، وتقليل احتمالات الإصابة بالعمى أو ضعف البصر في مراحل متقدمة من العمر.

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