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إطلاق خدمات إلكترونية لتصفية التركات - جريدة الوطن السعودية

10/11/2023 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع هيئة السوق المالية خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ الاستثمارية.
وتم إطلاق الخدمات الجديدة بحضور نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبد الله الزيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات، تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناج والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين ((العدل والسوق المالية)).
وأوضحت الوزارة أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية صناديق استثمارية شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.

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