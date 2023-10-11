مبادرة التحول الرقمي الهائل في MTN South Sudan برعاية Tecnotree

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت مؤخرًا Tecnotree، المنصة الرقمية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال خدمات الجيل الخامس والتكنولوجيا السحابية الأصلية، عن نجاح تعاونها مع MTN South Sudan الهادف إلى استكمال ترقيات نظام تطوير الويب الكامل لنظم دعم الأعمال والذي يتضمن مدير دورة حياة العميل الرقمية (DCLM) ومدير الطلبات الرقمية (DOM) ومنصة التسريع الرقمي (DAP) ومدير الكتالوج الرقمي (DCM) وإدارة الموارد الرقمية (DRM) ونظام الفوترة الرقمية المتقاربة (DCBS). يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة التحول الرقمي لشركة MTN الهادفة إلى تسريع تحويل حلمها إلى حقيقة واقعة في عام 2025.

عززت Tecnotree البنية التحتية لنظم دعم الأعمال في MTN South Sudan بالاستعانة بمجموعة خدمات دعم الأعمال الرقمية المتكاملة، والتي تتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات وكتالوج المنتجات وإدارة المخزون ومنصة الخدمات الصغيرة والفوترة وعمليات التحصيل وتكامل وظائف نظم دعم الأعمال مع نظم وقنوات 3PP الأخرى.

سيمكّن هذا التحول الرقمي شركة MTN South Sudan من إدارة العمليات التجارية بسلاسة والاستفادة من الخصائص الوظيفية المتوفرة حديثًا للتمتع بمزايا تجارية، وسيضمن هذا توافق العمليات التجارية مع العمليات اليومية.

صرح مازن فرح، مدير قسم المعلومات في MTN South Sudan، قائلاً: "لقد حقق مشروع التحول بالتعاون مع Tecnotree نجاحًا كبيرًا! فقد أسهمت خبرة Tecnotree الكبيرة والقدرات غير المسبوقة التي تعول عليها لدفع عجلة الابتكار إسهامًا كبيرًا في مساعدة MTN South Sudan في التعجيل بتحقيق حلمها في 2025. وبالأصالة عن نفسي يسعدني التقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لفريقي MTN South Sudan وTecnotree على عملية الترحيل والترقية الناجحة، والتي لا يمكنني وصفها إلا بكلمة واحدة، استثنائية!"

صرح Ramaseshan Subramanian، نائب الرئيس ورئيس قسم التنفيذ والعمليات العالمية في Tecnotree، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه الإعلان عن هذا المشروع إذ إننا نعتبره مرحلة مفصلية في رحلة التحول الرقمي بالتعاون مع MTN South Sudan، والذي سيتيح لها إطلاق خدماتها الرقمية بقوة لعملائها في إطار برنامج النجاح التجاري الخاص بها، ولا بد أن ألفت النظر إلى روح التعاون الصادقة بين MTN South Sudan وTecnotree التي طوقت عملية تنفيذ المشروع، والذي نجم عنه إنشاء منصة نظم دعم أعمال للعملاء رقمية في غضون 9 أشهر فحسب بعد تفعيل مجموعة نظم دعم أعمال الشركات، الأمر الذي يضع MTN South Sudan في مكانة متميزة في السوق."

عن Tecnotree

تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. وقد حصلت الشركة على الشهادة الألماسية وفقًا لمعايير TM Forum Open API، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة، المدرجة في هلسنكي نازداك (TEM1V)، سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى.

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