مبادرة التحول الرقمي الهائل في MTN South Sudan برعاية Tecnotree

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت مؤخرًا Tecnotree، المنصة الرقمية العالمية الرائدة المتخصصة في مجال خدمات الجيل الخامس والتكنولوجيا السحابية الأصلية، عن نجاح تعاونها مع MTN South Sudan الهادف إلى استكمال ترقيات نظام تطوير الويب الكامل لنظم دعم الأعمال والذي يتضمن مدير دورة حياة العميل الرقمية (DCLM) ومدير الطلبات الرقمية (DOM) ومنصة التسريع الرقمي (DAP) ومدير الكتالوج الرقمي (DCM) وإدارة الموارد الرقمية (DRM) ونظام الفوترة الرقمية المتقاربة (DCBS). يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة التحول الرقمي لشركة MTN الهادفة إلى تسريع تحويل حلمها إلى حقيقة واقعة في عام 2025.
عززت Tecnotree البنية التحتية لنظم دعم الأعمال في MTN South Sudan بالاستعانة بمجموعة خدمات دعم الأعمال الرقمية المتكاملة، والتي تتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات وكتالوج المنتجات وإدارة المخزون ومنصة الخدمات الصغيرة والفوترة وعمليات التحصيل وتكامل وظائف نظم دعم الأعمال مع نظم وقنوات 3PP الأخرى.
سيمكّن هذا التحول الرقمي شركة MTN South Sudan من إدارة العمليات التجارية بسلاسة والاستفادة من الخصائص الوظيفية المتوفرة حديثًا للتمتع بمزايا تجارية، وسيضمن هذا توافق العمليات التجارية مع العمليات اليومية.
صرح مازن فرح، مدير قسم المعلومات في MTN South Sudan، قائلاً: "لقد حقق مشروع التحول بالتعاون مع Tecnotree نجاحًا كبيرًا! فقد أسهمت خبرة Tecnotree الكبيرة والقدرات غير المسبوقة التي تعول عليها لدفع عجلة الابتكار إسهامًا كبيرًا في مساعدة MTN South Sudan في التعجيل بتحقيق حلمها في 2025. وبالأصالة عن نفسي يسعدني التقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لفريقي MTN South Sudan وTecnotree على عملية الترحيل والترقية الناجحة، والتي لا يمكنني وصفها إلا بكلمة واحدة، استثنائية!"
صرح Ramaseshan Subramanian، نائب الرئيس ورئيس قسم التنفيذ والعمليات العالمية في Tecnotree، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه الإعلان عن هذا المشروع إذ إننا نعتبره مرحلة مفصلية في رحلة التحول الرقمي بالتعاون مع MTN South Sudan، والذي سيتيح لها إطلاق خدماتها الرقمية بقوة لعملائها في إطار برنامج النجاح التجاري الخاص بها، ولا بد أن ألفت النظر إلى روح التعاون الصادقة بين MTN South Sudan وTecnotree التي طوقت عملية تنفيذ المشروع، والذي نجم عنه إنشاء منصة نظم دعم أعمال للعملاء رقمية في غضون 9 أشهر فحسب بعد تفعيل مجموعة نظم دعم أعمال الشركات، الأمر الذي يضع MTN South Sudan في مكانة متميزة في السوق."
عن Tecnotree
تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. وقد حصلت الشركة على الشهادة الألماسية وفقًا لمعايير TM Forum Open API، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة، المدرجة في هلسنكي نازداك (TEM1V)، سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى.
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