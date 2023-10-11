تعمل MSCI على تعزيز الوضوح في أسواق الكربون من خلال الاستحواذ على Trove Research

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت MSCI Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: MSCI)، المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات ذات المهام الحرجة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء للاستحواذ على Trove Research، وهي شركة متخصصة في البيانات والتحليل والاستشارات.

تأسست Trove Research عام 2015، وهي مصدر مشهور عالميًا للمعلومات حول أسواق الكربون، حيث تجمع بين المعرفة العميقة بالقطاع وبيانات الملكية والنماذج المتطورة. منذ عام 2020، ركزت Trove Research حصريًا على تتبع التزامات الشركات المناخية وتوفير بيانات ورؤى عالية الجودة حول سوق الكربون التطوعي من خلال منصة واحدة موحدة.

وسرعان ما أصبح سوق الكربون الطوعي عنصرًا أساسيًا في تمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ومساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الصافية الصفرية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على أدوات قوية وواضحة وفعالة لصنع القرار.

سيساعد دمج مكانة Trove Research المهمة في سوق ائتمان الكربون العالمي مع حلول المناخ الشاملة من MSCI على تسريع هدف MSCI المتمثل في تقديم حلول مناخية موسعة وتلبية الاحتياجات المحددة من الشركات والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من المشاركين في سوق رأس المال للحصول على رؤى شفافة وذات مصداقية بشأن أسواق الكربون الطوعية. وستسمح الصفقة لـMSCI بتقديم منتجات إضافية للنظام البيئي الأوسع لسوق الكربون، بما في ذلك البنوك والبورصات والمطورين. وستكون MSCI في وضع يُمَكنها من تقديم رؤى حول الخطط الانتقالية للشركة، وجودة أرصدة الكربون الحالية، وتوقعات تسعير أرصدة الكربون.

وسيساعد هذا الدمج على إعادة تحديد المعايير والمنهجيات داخل أسواق الكربون الطوعية ويبرز التزام MSCI بالشفافية وتقديم بيانات ورؤى مناخية شاملة إلى النظام البيئي الاستثماري العالمي.

صرح Henry Fernandez ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ MSCI : "يلعب سوق الكربون الطوعي دورًا رئيسيًا في مساعدة العالم على تحقيق صافي انبعاثات صفرية مع مساعدة عملائنا على اجتياز المرحلة الانتقالية. يقدم Trove Research بيانات ورؤى فريدة حول كيفية عمل السوق وما يمكن فعله لتحسينه. ومن خلال الجمع بين هذه الأدوات وامتيازنا المتكامل وقاعدة العملاء المتنوعة ومجموعة واسعة من القدرات، ستعمل MSCI على تعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول الاستثمار المتعلقة بالمناخ."

وعلق Guy Turner ، الرئيس التنفيذي لـ Trove Research : "كانت مهمة Trove دائمًا هي استخدام البيانات والتحليلات للمساعدة في تسهيل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. إن الجمع بين بيانات وتحليلات سوق الكربون العميقة من Trove مع حجم واتساع بيانات الاستدامة والبيانات المالية لـ MSCI سيسمح لنا بإيجاد حلول مناخية رائدة عالميًا حقًا وتحقيق قيمة حقيقية للعملاء. وإنني أتطلع إلى ما سنحققه معًا”.

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون التأثير المالي للصفقة جوهريًا بالنسبة لـ MSCI. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة خلال هذا الربع، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. سيتم عرض النتائج المالية لـ Trove Research كجزء من قطاع تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ التابع لـ MSCI.

نبذة عن MSCI Inc.

MSCI هي شركة رائدة في توفير أدوات وخدمات دعم القرار الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة في البحث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم قرارات استثمارية أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم وتحليل العوامل الرئيسية للمخاطر والعائد وبناء محافظ أكثر فاعلية بثقة. نقوم بإنشاء حلول محسنة بحثية رائدة في الصناعة يستخدمها العملاء لاكتساب نظرة ثاقبة للشفافية وتحسينها عبر عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة . MSCI#IR

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المخطط له على Trove Research وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل جوهري عن أي نتائج مستقبلية أو مستويات نشاط أو أداء أو الإنجازات التي تعبر عنها أو تشير إليها هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نخطط" أو "نسعى" أو "نرتقب" أو "نعتقد" أو "نقدر" أو "تنبؤ" أو "محتمل" أو "مواصلة" أو أساليب النفي لهذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI والتي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.

يمكن العثور على عوامل أخرى يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في تقرير MSCI السنوي وفق النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") بتاريخ 10 فبراير/شباط 2023 وفي التقارير ربع السنوية في النموذج 10-Q والتقارير الحالية في النموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لـ MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات نظر MSCI الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. ولا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها علنًا لأي سبب من الأسباب، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.