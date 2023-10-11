تعمل MSCI على تعزيز الوضوح في أسواق الكربون من خلال الاستحواذ على Trove Research

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت MSCI Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: MSCI)، المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات ذات المهام الحرجة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء للاستحواذ على Trove Research، وهي شركة متخصصة في البيانات والتحليل والاستشارات.
تأسست Trove Research عام 2015، وهي مصدر مشهور عالميًا للمعلومات حول أسواق الكربون، حيث تجمع بين المعرفة العميقة بالقطاع وبيانات الملكية والنماذج المتطورة. منذ عام 2020، ركزت Trove Research حصريًا على تتبع التزامات الشركات المناخية وتوفير بيانات ورؤى عالية الجودة حول سوق الكربون التطوعي من خلال منصة واحدة موحدة.
وسرعان ما أصبح سوق الكربون الطوعي عنصرًا أساسيًا في تمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ومساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الصافية الصفرية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على أدوات قوية وواضحة وفعالة لصنع القرار.
سيساعد دمج مكانة Trove Research المهمة في سوق ائتمان الكربون العالمي مع حلول المناخ الشاملة من MSCI على تسريع هدف MSCI المتمثل في تقديم حلول مناخية موسعة وتلبية الاحتياجات المحددة من الشركات والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من المشاركين في سوق رأس المال للحصول على رؤى شفافة وذات مصداقية بشأن أسواق الكربون الطوعية. وستسمح الصفقة لـMSCI بتقديم منتجات إضافية للنظام البيئي الأوسع لسوق الكربون، بما في ذلك البنوك والبورصات والمطورين. وستكون MSCI في وضع يُمَكنها من تقديم رؤى حول الخطط الانتقالية للشركة، وجودة أرصدة الكربون الحالية، وتوقعات تسعير أرصدة الكربون.
وسيساعد هذا الدمج على إعادة تحديد المعايير والمنهجيات داخل أسواق الكربون الطوعية ويبرز التزام MSCI بالشفافية وتقديم بيانات ورؤى مناخية شاملة إلى النظام البيئي الاستثماري العالمي.
صرح Henry Fernandez ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ MSCI : "يلعب سوق الكربون الطوعي دورًا رئيسيًا في مساعدة العالم على تحقيق صافي انبعاثات صفرية مع مساعدة عملائنا على اجتياز المرحلة الانتقالية. يقدم Trove Research بيانات ورؤى فريدة حول كيفية عمل السوق وما يمكن فعله لتحسينه. ومن خلال الجمع بين هذه الأدوات وامتيازنا المتكامل وقاعدة العملاء المتنوعة ومجموعة واسعة من القدرات، ستعمل MSCI على تعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول الاستثمار المتعلقة بالمناخ."
وعلق Guy Turner ، الرئيس التنفيذي لـ Trove Research : "كانت مهمة Trove دائمًا هي استخدام البيانات والتحليلات للمساعدة في تسهيل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. إن الجمع بين بيانات وتحليلات سوق الكربون العميقة من Trove مع حجم واتساع بيانات الاستدامة والبيانات المالية لـ MSCI سيسمح لنا بإيجاد حلول مناخية رائدة عالميًا حقًا وتحقيق قيمة حقيقية للعملاء. وإنني أتطلع إلى ما سنحققه معًا”.
ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون التأثير المالي للصفقة جوهريًا بالنسبة لـ MSCI. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة خلال هذا الربع، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. سيتم عرض النتائج المالية لـ Trove Research كجزء من قطاع تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ التابع لـ MSCI.
نبذة عن MSCI Inc.
MSCI هي شركة رائدة في توفير أدوات وخدمات دعم القرار الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة في البحث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم قرارات استثمارية أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم وتحليل العوامل الرئيسية للمخاطر والعائد وبناء محافظ أكثر فاعلية بثقة. نقوم بإنشاء حلول محسنة بحثية رائدة في الصناعة يستخدمها العملاء لاكتساب نظرة ثاقبة للشفافية وتحسينها عبر عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة . MSCI#IR
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المخطط له على Trove Research وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل جوهري عن أي نتائج مستقبلية أو مستويات نشاط أو أداء أو الإنجازات التي تعبر عنها أو تشير إليها هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نخطط" أو "نسعى" أو "نرتقب" أو "نعتقد" أو "نقدر" أو "تنبؤ" أو "محتمل" أو "مواصلة" أو أساليب النفي لهذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI والتي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.
يمكن العثور على عوامل أخرى يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في تقرير MSCI السنوي وفق النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") بتاريخ 10 فبراير/شباط 2023 وفي التقارير ربع السنوية في النموذج 10-Q والتقارير الحالية في النموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لـ MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات نظر MSCI الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. ولا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها علنًا لأي سبب من الأسباب، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
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