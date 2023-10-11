كاسترول تكشف عن الهوية المحدّثة لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط

كشفت شركة "كاسترول" (Castrol)، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة زيوت التشحيم وجزء من مجموعة "بي بيه" (bp group)، عن الهوية المحدّثة لعلامتها التجارية العالمية في الشرق الأوسط.

يتضمّن تحديث العلامة التجارية تغييراً في الشكل والانطباع الذي يربطها بالمستهلكين، ويهدف إلى تسليط الضوء بشكل أفضل على موقعها الفريد في السوق ، وعلى الفرص التي تكتسبها من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

تحافظ هوية العلامة التجارية المحدثة على ألوان "كاسترول" الحمراء والخضراء والبيضاء الشهيرة، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بها، والتي من شأنها أن تساهم بتحسين مدى تذكر العلامة التجارية رقميًا من قبل المستهلكين. .

يتميز الشعار المحدث بتصميم أكثر حداثة وديناميكية وحيوية، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لـ"كاسترول" والسمات التي تميزها عن غيرها، ويهدف إلى توسيع نطاق القبول والاستحسان لدى قاعدة أكثر تنوعًا من العملاء.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال روبرت جيريتسن، المدير العام لشركة "كاسترول" للزيوت في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان: "تمثّل هوية علامتنا التجارية المحدّثة فصلاً مثيرًا في تاؤيخ شركتنا، وتعكس التزامنا المستمر بالاستثمار في المستقبل وخلق فرص نمو جديدة".

وفي إطار تحديث العلامة التجارية، تمّت إضافة هوية صوتية جديدة صُمّمت لتعزيز الشكل والانطباع البصريين الجديدين، مع تصميم الموسيقى والصوت بشكل يثير المشاعر المرتبطة بالسرعة وزخم الاندفاع إلى الأمام والحركة الديناميكية. تعدّ الهوية الجديدة أحد الأصول المستقبلية القوية والمميزة للعلامة التجارية، والتي من شأنها أن تعزّز الوعي بالعلامة ومدى تذكرها من قبل المستهلكين.

تستكشف "كاسترول" الفرص المتاحة لتقديم الحلول والخدمات التي من شأنها أن تكمل أعمالها الأساسية في مجال مواد التشحيم. وتملك الشركة حافظة واسعة من السوائل المتقدمة المخصّصة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك سوائل نقل الحركة والسوائل الحرارية والشحوم الخاصة بالسيارات الكهربائية – "كاسترول أون" (Castrol ON).

كذلك، تخطط شركة "كاسترول" لاستثمار 60 مليون دولار في مركز الاختبار ومختبر التحليل الخاصين ببطاريات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة. وقد تمت الموافقة على سائل التبريد الغاطس "أون" من "كاسترول" لمراكز البيانات من قبل شركة "سبمير" (Submer) لاستخدامه عبر مجموعة منتجاتها.

من جانبه، قال جاياكومار ناتاراجان، مدير التسويق لزيوت "كاسترول" في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان: "لا يقتصر تحديث هوية علامة تجارية معترف بها عالميًا على تغيير مظهرها أو رسالتها فحسب. يتعلق الأمر بتجديد الجوهر الذي تمثّله، والأهمية التي تضطلع بها في عالم اليوم. وتعدّ علامتنا التجارية المتجددة ضرورة استراتيجية تدفع النمو والتميز والنجاح على المدى الطويل".

لمحة عن "كاسترول"

تعد "كاسترول" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال زيوت التشحيم في العالم، وهي جزء من مجموعة "بي بيه" التي تخدم العملاء في قطاعات السيارات والصناعات البحرية والصناعة والطاقة. تعدّ منتجاتها المختلفة التي تحمل علاماتها التجارية معروفة عالميًا بالابتكار والأداء العالي.

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