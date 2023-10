Adani Group تدين الحملة الخبيثة التي شنتها Financial Times لتشويه سمعتها العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت Adani Group، وهي تكتل أعمال متكامل رائد في الهند، بياناً إعلاميًا ضد Financial Times، لنشرها تقارير تشهيرية بشكل متكرر ضدها.

بعد فشلها في المحاولات السابقة، تقوم Financial Times هذه المرة بإعادة تدوير ادعاء لا أساس له من الصحة عمره سبع سنوات استناداً إلى تعميم، والذي يسرد 40 جهة هندية مستوردة للفحم، بما في ذلك Adani، بسبب التسعير المفرط لواردات الفحم. وتشمل الأسماء الـ 40 جميع شركات توليد الطاقة الهندية الكبرى. ومع ذلك، فإن Financial Times تتعمد استهداف Adani. ويتضح ذلك من خلال مجموعة كبيرة من الاستفسارات التي شاركها أحد مراسليهم للحصول على تعقيب من المجموعة.

بدأت Financial Times حملتها المضللة في مارس 2023. ونشرت قصة غير صحيحة من الناحية الواقعية فيما يتعلق بالأموال التي جمعتها Adani Group. وقد أدى هذا التقرير غير الصحيح إلى إرباك المستثمرين ونشر معلومات خاطئة في الأسواق، مما أضر بمصداقية المجموعة. وفي الأشهر التسعة الماضية، نشرت Financial Times أكثر من 20 قصة وفيديو لتضخيم مثل هذه المعلومات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة. وليس مجرد مصادفة أن مثل هذه القصص تتمتع بقدرة غير مألوفة على الظهور قبل تواريخ جلسات الاستماع للقضايا المهمة في المحاكم الهندية.

ومن المقرر عقد جلسة المحكمة العليا التالية بشأن قضية Adani–Hindenburg في 13 أكتوبر 2023. قصة Financial Times الأخيرة بعنوان "دليل ورقي سري يكشف عن المستثمرين الخفيين لـ Adani" تم توقيتها بشكل استراتيجي قبل جلسة المحكمة الأخيرة في أغسطس 2023.

أصدرت Adani Group البيان التالي في 9 أكتوبر 2023:

"هناك محاولة متجددة من قبل Financial Times والمتعاونين معها لإعادة إطلاق الادعاءات القديمة التي لا أساس لها من الصحة من أجل تشويه اسم ومكانة Adani Group. وهذا جزء من حملتهم الموسعة لتعزيز مصالح خاصة تحت غطاء المصلحة العامة.

واستمراراً لحملتهم التي لا هوادة فيها، يتقدم الهجوم التالي Dan McCrum من Financial Times، والذي قام - بالاشتراك مع مشروع OCCRP - بطرح رواية كاذبة ضد Adani Group في 31 أغسطس 2023. ويتم تمويل مشروع OCCRP من قبل George Soros، الذي أعلن بصراحة عن عدائه ضد Adani Group.

بعد أن فشلت Financial Times في وقت سابق، تبذل جهوداً أخرى لزعزعة استقرار Adani Group ماليًا من خلال إثارة ادعاء قديم لا أساس له من الصحة يتمثل في الإفراط في الفوترة على واردات الفحم. وتستند قصة Financial Times المقترحة إلى تعميم التنبيه العام الصادر عن مديرية استخبارات الإيرادات رقم CI/2016/11 بتاريخ 30 مارس 2016. وتم الكشف عن أجندة Financial Times الوقحة من خلال استهدافها لـ Adani Group لوحدها، في حين أن تعميم مديرية استخبارات الإيرادات، وهو سبب القصة بأكملها، يشير إلى ما يصل إلى 40 مستورد بما في ذلك شركات Adani Group. ولا تشمل هذه القائمة بعض شركات توليد الطاقة الهندية الكبرى مثل Reliance Infra و JSW Steels و Essar، بل وأيضاً شركات توليد الطاقة في ولاية كارناتاكا وغوجارات وهاريانا وتاميل نادو وغيرها، و NTPC و MSTC.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة البنية التحتية المعرفية، ألغت محكمة الاستئناف (CESTAT) أحد المستوردين الـ 40 المذكورين في تعميم التنبيه العام، وهو الإشعار العرضي الصادر عن مديرية استخبارات الإيرادات والذي يدعي المبالغة في تقدير قيمة واردات الفحم. علاوة على ذلك، تم رفض استئناف مديرية استخبارات الإيرادات، حيث تم سحبه من قبل المحكمة العليا الموقرة في 24 يناير 2023 مع ملاحظة "نقدر موقف الحكومة في عدم الدخول في دعاوى قضائية عديمة الجدوى". ومن الواضح أن قضية التقييم المفرط في استيراد الفحم تمت تسويتها بشكل قاطع من قبل أعلى محكمة قانونية في الهند.

القصة المقترحة من Financial Times هي عملية ذكية لإعادة التدوير والتضليل الانتقائي للحقائق والمعلومات المتاحة للجمهور مع قمع متعمد ومثير للقرارات القضائية للوصول إلى نتيجة محددة مسبقاً. وهي تُظهر احتراماً ضئيلاً للعمليات والسلطات التنظيمية والقضائية في الهند. كما أنها تتجاهل عمداً حقيقة أن شراء الفحم في الهند على أساس التوريد طويل الأجل يتم من خلال عملية مناقصة عالمية مفتوحة وشفافة، وبالتالي القضاء على أي إمكانية للتلاعب بالأسعار. ويعد تثبيت التعرفة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC) عملية مفتوحة وشفافة ومستقلة حيث يتم تحديد التعريفات بعد تقييم جميع المتغيرات بعناية وبالتشاور مع شركة توليد الطاقة والشركة الموزعة ومستهلكي التجزئة. لذلك، من الواضح أن العديد من الجهات المعنية لديها فرص متعددة للنظر في جميع الجوانب التي تحدد التعريفات، بما في ذلك قيمة استيراد الفحم. وبالتالي، فإن مسألة الإفراط في الفوترة أو التلاعب بالأسعار لا تُثار.

من المؤسف أن بعض الكيانات الأجنبية مثل مشروع OCCRP، المدعوم من قبل قسم من وسائل الإعلام الأجنبية والبائعين على المكشوف والمتعاونين المحليين، شنّت سلسلة من الهجمات على Adani Group بقصد خفض قيمتها السوقية. في الواقع، قام هؤلاء الأفراد والمجموعات، الملتزمين بالهدف المشترك المتمثل في الإضرار بـ Adani Group، بإعداد دليل إرشادي يتم تنفيذه بشكل مثالي من خلال آلية جيدة التنسيق ومهنية تعمل بشكل متزامن داخل الهند وخارجها.

ليس مجرد مصادفة أن مثل هذه القصص تتمتع بقدرة غير مألوفة على الظهور قبل تواريخ جلسات الاستماع للقضايا المهمة في المحاكم الهندية.

وفي حين أننا ننكر كل هذه الادعاءات، التي هي زائفة ولا أساس لها من الصحة، فإننا ندين أيضاً هذه المحاولات المدروسة والمحفزة لزعزعة استقرار Adani Group. نحن شركة تلتزم بالقانون وتلتزم تماماً بجميع القواعد واللوائح ومتطلبات الإفصاح مع الاحترام الكامل لسيادة القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.