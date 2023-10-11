Adani Group تدين الحملة الخبيثة التي شنتها Financial Times لتشويه سمعتها العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت Adani Group، وهي تكتل أعمال متكامل رائد في الهند، بياناً إعلاميًا ضد Financial Times، لنشرها تقارير تشهيرية بشكل متكرر ضدها.

بعد فشلها في المحاولات السابقة، تقوم Financial Times هذه المرة بإعادة تدوير ادعاء لا أساس له من الصحة عمره سبع سنوات استناداً إلى تعميم، والذي يسرد 40 جهة هندية مستوردة للفحم، بما في ذلك Adani، بسبب التسعير المفرط لواردات الفحم. وتشمل الأسماء الـ 40 جميع شركات توليد الطاقة الهندية الكبرى. ومع ذلك، فإن Financial Times تتعمد استهداف Adani. ويتضح ذلك من خلال مجموعة كبيرة من الاستفسارات التي شاركها أحد مراسليهم للحصول على تعقيب من المجموعة.

بدأت Financial Times حملتها المضللة في مارس 2023. ونشرت قصة غير صحيحة من الناحية الواقعية فيما يتعلق بالأموال التي جمعتها Adani Group. وقد أدى هذا التقرير غير الصحيح إلى إرباك المستثمرين ونشر معلومات خاطئة في الأسواق، مما أضر بمصداقية المجموعة. وفي الأشهر التسعة الماضية، نشرت Financial Times أكثر من 20 قصة وفيديو لتضخيم مثل هذه المعلومات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة. وليس مجرد مصادفة أن مثل هذه القصص تتمتع بقدرة غير مألوفة على الظهور قبل تواريخ جلسات الاستماع للقضايا المهمة في المحاكم الهندية.

ومن المقرر عقد جلسة المحكمة العليا التالية بشأن قضية Adani–Hindenburg في 13 أكتوبر 2023. قصة Financial Times الأخيرة بعنوان "دليل ورقي سري يكشف عن المستثمرين الخفيين لـ Adani" تم توقيتها بشكل استراتيجي قبل جلسة المحكمة الأخيرة في أغسطس 2023.

أصدرت Adani Group البيان التالي في 9 أكتوبر 2023:

"هناك محاولة متجددة من قبل Financial Times والمتعاونين معها لإعادة إطلاق الادعاءات القديمة التي لا أساس لها من الصحة من أجل تشويه اسم ومكانة Adani Group. وهذا جزء من حملتهم الموسعة لتعزيز مصالح خاصة تحت غطاء المصلحة العامة.

واستمراراً لحملتهم التي لا هوادة فيها، يتقدم الهجوم التالي Dan McCrum من Financial Times، والذي قام - بالاشتراك مع مشروع OCCRP - بطرح رواية كاذبة ضد Adani Group في 31 أغسطس 2023. ويتم تمويل مشروع OCCRP من قبل George Soros، الذي أعلن بصراحة عن عدائه ضد Adani Group.

بعد أن فشلت Financial Times في وقت سابق، تبذل جهوداً أخرى لزعزعة استقرار Adani Group ماليًا من خلال إثارة ادعاء قديم لا أساس له من الصحة يتمثل في الإفراط في الفوترة على واردات الفحم. وتستند قصة Financial Times المقترحة إلى تعميم التنبيه العام الصادر عن مديرية استخبارات الإيرادات رقم CI/2016/11 بتاريخ 30 مارس 2016. وتم الكشف عن أجندة Financial Times الوقحة من خلال استهدافها لـ Adani Group لوحدها، في حين أن تعميم مديرية استخبارات الإيرادات، وهو سبب القصة بأكملها، يشير إلى ما يصل إلى 40 مستورد بما في ذلك شركات Adani Group. ولا تشمل هذه القائمة بعض شركات توليد الطاقة الهندية الكبرى مثل Reliance Infra و JSW Steels و Essar، بل وأيضاً شركات توليد الطاقة في ولاية كارناتاكا وغوجارات وهاريانا وتاميل نادو وغيرها، و NTPC و MSTC.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة البنية التحتية المعرفية، ألغت محكمة الاستئناف (CESTAT) أحد المستوردين الـ 40 المذكورين في تعميم التنبيه العام، وهو الإشعار العرضي الصادر عن مديرية استخبارات الإيرادات والذي يدعي المبالغة في تقدير قيمة واردات الفحم. علاوة على ذلك، تم رفض استئناف مديرية استخبارات الإيرادات، حيث تم سحبه من قبل المحكمة العليا الموقرة في 24 يناير 2023 مع ملاحظة "نقدر موقف الحكومة في عدم الدخول في دعاوى قضائية عديمة الجدوى". ومن الواضح أن قضية التقييم المفرط في استيراد الفحم تمت تسويتها بشكل قاطع من قبل أعلى محكمة قانونية في الهند.

القصة المقترحة من Financial Times هي عملية ذكية لإعادة التدوير والتضليل الانتقائي للحقائق والمعلومات المتاحة للجمهور مع قمع متعمد ومثير للقرارات القضائية للوصول إلى نتيجة محددة مسبقاً. وهي تُظهر احتراماً ضئيلاً للعمليات والسلطات التنظيمية والقضائية في الهند. كما أنها تتجاهل عمداً حقيقة أن شراء الفحم في الهند على أساس التوريد طويل الأجل يتم من خلال عملية مناقصة عالمية مفتوحة وشفافة، وبالتالي القضاء على أي إمكانية للتلاعب بالأسعار. ويعد تثبيت التعرفة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC) عملية مفتوحة وشفافة ومستقلة حيث يتم تحديد التعريفات بعد تقييم جميع المتغيرات بعناية وبالتشاور مع شركة توليد الطاقة والشركة الموزعة ومستهلكي التجزئة. لذلك، من الواضح أن العديد من الجهات المعنية لديها فرص متعددة للنظر في جميع الجوانب التي تحدد التعريفات، بما في ذلك قيمة استيراد الفحم. وبالتالي، فإن مسألة الإفراط في الفوترة أو التلاعب بالأسعار لا تُثار.

من المؤسف أن بعض الكيانات الأجنبية مثل مشروع OCCRP، المدعوم من قبل قسم من وسائل الإعلام الأجنبية والبائعين على المكشوف والمتعاونين المحليين، شنّت سلسلة من الهجمات على Adani Group بقصد خفض قيمتها السوقية. في الواقع، قام هؤلاء الأفراد والمجموعات، الملتزمين بالهدف المشترك المتمثل في الإضرار بـ Adani Group، بإعداد دليل إرشادي يتم تنفيذه بشكل مثالي من خلال آلية جيدة التنسيق ومهنية تعمل بشكل متزامن داخل الهند وخارجها.

ليس مجرد مصادفة أن مثل هذه القصص تتمتع بقدرة غير مألوفة على الظهور قبل تواريخ جلسات الاستماع للقضايا المهمة في المحاكم الهندية.

وفي حين أننا ننكر كل هذه الادعاءات، التي هي زائفة ولا أساس لها من الصحة، فإننا ندين أيضاً هذه المحاولات المدروسة والمحفزة لزعزعة استقرار Adani Group. نحن شركة تلتزم بالقانون وتلتزم تماماً بجميع القواعد واللوائح ومتطلبات الإفصاح مع الاحترام الكامل لسيادة القانون.

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