Kymeta تطلق أول هوائي مسطح متعدد المدارات أثناء الحركة للمستخدمين العسكريين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Kymeta ( )، الرائدة عالميًا في مجال هوائيات الأقمار الصناعية ذات اللوحات المسطحة، اليوم خلال الاجتماع والمعرض السنوي لـ AUSA 2023 عن إطلاق هوائي Osprey u8 HGL، وهو هوائي هجين محطة ثابتة بالنسبة إلى الأرض/مدار أرضي منخفض (GEO/LEO) مصممة خصيصًا للمستخدمين العسكريين. من خلال الاستفادة من شبكة الأقمار الصناعية LEO التابعة لـ Eutelsat Group (المعروفة رسميًا باسم OneWeb)، يعد Osprey u8 HGL حلاً كاملاً وقابلاً للتخصيص ويمكن تركيبه بسهولة على مجموعة واسعة من المركبات والسفن العسكرية، مما يوفر الاتصال أثناء الحركة. يمثل هذا أول محطة متعددة المدارات متاحة تجاريًا وأول محطة متعددة المدارات على شبكة LEO التابعة لـEutelsat Group. تتلقى Kymeta الطلبات الآن، ومن المقرر أن تخرج الشحنات الأولى في أوائل الربع الأول من عام 2024.

يعتمد هذا الحل الهجين الجديد على مجموعة المنتجات والخبرات الحالية لـ Kymeta. تم إطلاق محطة Osprey u8 GEO ذات التركيز العسكري من Kymeta في مارس 2022 وهي قيد الاستخدام حاليًا من قبل فروع متعددة لوزارة الدفاع الأمريكية في الصراعات المستمرة. في يناير 2023، أطلقت Kymeta جهاز HawkTM u8 LEO، وتبعه عن كثب جهاز PeregrineTM u8 LEO لعملاء النقل البحري في مارس، وكلاهما تم اعتمادهما من النوع على شبكة LEO، مع خروج الشحنات يوميًا إلى العملاء العالميين. مع Osprey u8 HGL، ستوفر Kymeta اتصالات مرنة حقًا وجاهزة للسرعة التلقائية للقوات المسلحة لتلبية متطلبات البيئات العسكرية الصعبة والوعرة. ستوفر إمكانيات المدارات المتعددة لـ Osprey u8 HGL توفرًا أكبر، في حين أنها متينة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومنخفضة الطاقة ومنخفضة الرؤية وسهلة الاستخدام، ولا تتطلب خبرة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

صرح Walter Berger ، الرئيس والمدير التنفيذي المشارك لـ Kymeta : "في البيئات العسكرية الحديثة اليوم، عزز الاتصال أثناء التنقل نفسه كأحد المفاتيح الحاسمة للنجاح". "أكثر من أي قطاع آخر، يحتاج الجيش إلى اتصالات موثوقة ومرنة ودائمة أثناء التنقل لتمكين متطلباته التشغيلية والتدريبية. توفر محطتنا الجديدة للعملاء العسكريين الاتصالات المرنة التي يحتاجون إليها من خلال السماح لهم بالتبديل بسهولة بين شبكات مدار أرضي منخفض (LEO) وثابتة بالنسبة إلى الأرض (GEO) متعددة المدارات، مما يضمن دائمًا التوافر والتكرار. ومن خلال التعاون مع كل من Eutelsat وOneWeb، الآن Eutelsat Group، نحن فخورون بمواصلة سجلنا الحافل مع الجيش لتقديم حلول مبتكرة ورائدة في السوق.

وأضاف Chris Moore ، ضابط متقاعد من سلاح الجو الملكي 2* RAF ونائب رئيس الدفاع والأمن في Eutelsat OneWeb ، "يتمتع كل مدار بنقاط قوة فريدة من نوعها، لذلك إذا قمت بدمج مدار أرضي منخفض (LEO) وثابتة بالنسبة إلى الأرض (GEO) معًا، فستحصل على فوائد كليهما، خاصةً إذا قمت بإنشاء مدار متعدد الطبقات الهندسة المعمارية لجعلهم يعملون معًا. وهذا هو ما سيثبت أنه لا يقدر بثمن بالنسبة للقوات المسلحة، حيث سيتمكن المستخدمون من توجيه بياناتهم عبر أفضل الوسائل.

"من خلال الشراكة مع Kymeta وحلولها الطرفية المبتكرة مثل Osprey u8 HGL، يمكننا تزويد الجيوش بنطاق ترددي سريع وعالي واتصال منخفض الاستجابة - أينما كانوا في العالم."

صرح Kevin Steen ، الرئيس التنفيذي لـ OneWeb Technologies ، الوكيل الأمريكي لـ Eutelsat OneWeb : "يعد هوائي Kymeta Osprey u8 HGL متعدد المدارات أثناء الحركة قفزة إلى الأمام في مجال الابتكار، حيث يوفر للمقاتلين في البيئات العسكرية شريان الحياة عندما لا يكون هناك مصدر اتصالات آخر متاح". "نحن فخورون بوضع هذا الحل المبتكر الجديد متعدد المدارات مدار أرضي منخفض (LEO) - ثابتة بالنسبة إلى الأرض (GEO) في أيدي عملائنا العسكريين الأمريكيين، وتمكينهم بقدرات اتصال عالمية لا مثيل لها وموثوقة ومرنة حقًا."

يتم تشجيع الحاضرين للاجتماع والمعرض السنوي القادم AUSA 2023 في واشنطن العاصمة في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر على زيارة الجناح رقم 4256 لرؤية Osprey u8 HGL شخصيًا والتحدث مع أحد أعضاء فريق Kymeta.

نبذة عن Kymeta

Kymeta هي الشركة الرائدة في الصناعة في مجال هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة، حيث توفر حلولًا مبنية لهذا الغرض عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للمساحة لتلبية الطلب الهائل غير المستوفى للنطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل حقًا للعملاء في جميع أنحاء العالم. توفر تقنية metasurface المبتكرة الخاصة بها، إلى جانب نهج البرنامج أولاً، أول هوائي قمر صناعي ذي لوحة مسطحة ومتوفر تجاريًا وقائم على المواد الفوقية وتوجيهه إلكترونيًا. تجعل حلول Kymeta منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة وعالية الإنتاجية من السهل الاتصال أثناء التنقل أو الثبات - لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة - مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها من خلال تسخير السعة في الفضاء.

Kymeta هي شركة خاصة مقرها في ريدموند، واشنطن.

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