Kymeta تطلق أول هوائي مسطح متعدد المدارات أثناء الحركة للمستخدمين العسكريين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Kymeta ( )، الرائدة عالميًا في مجال هوائيات الأقمار الصناعية ذات اللوحات المسطحة، اليوم خلال الاجتماع والمعرض السنوي لـ AUSA 2023 عن إطلاق هوائي Osprey u8 HGL، وهو هوائي هجين محطة ثابتة بالنسبة إلى الأرض/مدار أرضي منخفض (GEO/LEO) مصممة خصيصًا للمستخدمين العسكريين. من خلال الاستفادة من شبكة الأقمار الصناعية LEO التابعة لـ Eutelsat Group (المعروفة رسميًا باسم OneWeb)، يعد Osprey u8 HGL حلاً كاملاً وقابلاً للتخصيص ويمكن تركيبه بسهولة على مجموعة واسعة من المركبات والسفن العسكرية، مما يوفر الاتصال أثناء الحركة. يمثل هذا أول محطة متعددة المدارات متاحة تجاريًا وأول محطة متعددة المدارات على شبكة LEO التابعة لـEutelsat Group. تتلقى Kymeta الطلبات الآن، ومن المقرر أن تخرج الشحنات الأولى في أوائل الربع الأول من عام 2024.
يعتمد هذا الحل الهجين الجديد على مجموعة المنتجات والخبرات الحالية لـ Kymeta. تم إطلاق محطة Osprey u8 GEO ذات التركيز العسكري من Kymeta في مارس 2022 وهي قيد الاستخدام حاليًا من قبل فروع متعددة لوزارة الدفاع الأمريكية في الصراعات المستمرة. في يناير 2023، أطلقت Kymeta جهاز HawkTM u8 LEO، وتبعه عن كثب جهاز PeregrineTM u8 LEO لعملاء النقل البحري في مارس، وكلاهما تم اعتمادهما من النوع على شبكة LEO، مع خروج الشحنات يوميًا إلى العملاء العالميين. مع Osprey u8 HGL، ستوفر Kymeta اتصالات مرنة حقًا وجاهزة للسرعة التلقائية للقوات المسلحة لتلبية متطلبات البيئات العسكرية الصعبة والوعرة. ستوفر إمكانيات المدارات المتعددة لـ Osprey u8 HGL توفرًا أكبر، في حين أنها متينة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومنخفضة الطاقة ومنخفضة الرؤية وسهلة الاستخدام، ولا تتطلب خبرة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
صرح Walter Berger ، الرئيس والمدير التنفيذي المشارك لـ Kymeta : "في البيئات العسكرية الحديثة اليوم، عزز الاتصال أثناء التنقل نفسه كأحد المفاتيح الحاسمة للنجاح". "أكثر من أي قطاع آخر، يحتاج الجيش إلى اتصالات موثوقة ومرنة ودائمة أثناء التنقل لتمكين متطلباته التشغيلية والتدريبية. توفر محطتنا الجديدة للعملاء العسكريين الاتصالات المرنة التي يحتاجون إليها من خلال السماح لهم بالتبديل بسهولة بين شبكات مدار أرضي منخفض (LEO) وثابتة بالنسبة إلى الأرض (GEO) متعددة المدارات، مما يضمن دائمًا التوافر والتكرار. ومن خلال التعاون مع كل من Eutelsat وOneWeb، الآن Eutelsat Group، نحن فخورون بمواصلة سجلنا الحافل مع الجيش لتقديم حلول مبتكرة ورائدة في السوق.
وأضاف Chris Moore ، ضابط متقاعد من سلاح الجو الملكي 2* RAF ونائب رئيس الدفاع والأمن في Eutelsat OneWeb ، "يتمتع كل مدار بنقاط قوة فريدة من نوعها، لذلك إذا قمت بدمج مدار أرضي منخفض (LEO) وثابتة بالنسبة إلى الأرض (GEO) معًا، فستحصل على فوائد كليهما، خاصةً إذا قمت بإنشاء مدار متعدد الطبقات الهندسة المعمارية لجعلهم يعملون معًا. وهذا هو ما سيثبت أنه لا يقدر بثمن بالنسبة للقوات المسلحة، حيث سيتمكن المستخدمون من توجيه بياناتهم عبر أفضل الوسائل.
"من خلال الشراكة مع Kymeta وحلولها الطرفية المبتكرة مثل Osprey u8 HGL، يمكننا تزويد الجيوش بنطاق ترددي سريع وعالي واتصال منخفض الاستجابة - أينما كانوا في العالم."
صرح Kevin Steen ، الرئيس التنفيذي لـ OneWeb Technologies ، الوكيل الأمريكي لـ Eutelsat OneWeb : "يعد هوائي Kymeta Osprey u8 HGL متعدد المدارات أثناء الحركة قفزة إلى الأمام في مجال الابتكار، حيث يوفر للمقاتلين في البيئات العسكرية شريان الحياة عندما لا يكون هناك مصدر اتصالات آخر متاح". "نحن فخورون بوضع هذا الحل المبتكر الجديد متعدد المدارات مدار أرضي منخفض (LEO) - ثابتة بالنسبة إلى الأرض (GEO) في أيدي عملائنا العسكريين الأمريكيين، وتمكينهم بقدرات اتصال عالمية لا مثيل لها وموثوقة ومرنة حقًا."
يتم تشجيع الحاضرين للاجتماع والمعرض السنوي القادم AUSA 2023 في واشنطن العاصمة في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر على زيارة الجناح رقم 4256 لرؤية Osprey u8 HGL شخصيًا والتحدث مع أحد أعضاء فريق Kymeta.
نبذة عن Kymeta
Kymeta هي الشركة الرائدة في الصناعة في مجال هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة، حيث توفر حلولًا مبنية لهذا الغرض عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية وتطلق العنان للقيمة التجارية للمساحة لتلبية الطلب الهائل غير المستوفى للنطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل حقًا للعملاء في جميع أنحاء العالم. توفر تقنية metasurface المبتكرة الخاصة بها، إلى جانب نهج البرنامج أولاً، أول هوائي قمر صناعي ذي لوحة مسطحة ومتوفر تجاريًا وقائم على المواد الفوقية وتوجيهه إلكترونيًا. تجعل حلول Kymeta منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة وعالية الإنتاجية من السهل الاتصال أثناء التنقل أو الثبات - لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة - مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها من خلال تسخير السعة في الفضاء.
Kymeta هي شركة خاصة مقرها في ريدموند، واشنطن.
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة kymetacorp
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