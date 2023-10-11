لأول مرة، Liveramp تُطلق ميزتيّ تنشيط الغرف النظيفة ودقة الهوية المُحسَّنة في مُختلَف السحب الرئيسية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت LiveRamp ( (NYSE: RAMPاليوم عن تفعيل جديد للغرفة النظيفة وقدرات الهوية السحابية أولاً، التي تمكن العملاء من تنشيط بياناتهم وتوصيلها بشكل أكثر فعالية مع إتاحة تحليلات أعمق ومعلومات ثاقبة بشأن الجمهور. ونتيجة لذلك، يمكن للعلامات التجارية والناشرين ومنصات التكنولوجيا زيادة قيمة بيانات الطرف الأول الخاصة بهم إلى أقصى حد، وتوحيد بياناتهم وتنشيطها بسلاسة من أي بيئة، وتعميق المعلومات المكتسبة عن المستهلكين من خلال قياس أكثر تفصيلاً، وكل ذلك ضمن حزمة التكنولوجيا المؤسسية الحالية أو النظام البيئي الشريك.

بفضل هذه التحسينات على النظام الأساسي، يستفيد عملاء LiveRamp الذين يزيد عددهم عن 900 عميل الآن مما يلي:

التنشيط لمئات الشركاء مباشرة من غرفة البيانات النظيفة الخاصة بـ Snowflake و LiveRamp . بفضل إمكانات الغرفة النظيفة السحابية الأصلية من الجيل التالي من LiveRamp، يمكن للعملاء الآن تنشيط بياناتهم مع مئات الشركاء مباشرةً من منصة التعاون التي يختارونها، بما في ذلك Snowflake وLiveRamp Clean Room، في إطار معزز من الدقة وكفاءة الاتصال.

وباستخدام RampIDTM‎ - المعرف الأكثر ثباتًا والذي يركز على الخصوصية لربط النظام البيئي الرقمي - يمكن لعملاء LiveRamp اتخاذ إجراءات فورية بشأن المعلومات الثاقبة الجديدة الناتجة من التعاون الآمن بين الشركاء مع تحقيق نطاق ومدى لا يقارنان. ومن خلال الاتصال السلس بالشبكة الأكثر اتساعًا وثراءً بالبيانات في الصناعة، يوفر LiveRamp أيضًا القدرة على التنشيط عبر هذا النظام البيئي من دون الحاجة إلى استخدام حلول متعددة أو إنشاء تكامل جديد لكل شريك ومنصة على حدة.

قال Mike Bregman، كبير مسؤولي التنشيط في Havas Media Network بمنطقة أمريكا الشمالية: "لقد ساعدت الشراكة مع LiveRamp لتطوير قدرات الغرفة النظيفة من خلال النظام الأساسي والنظام البيئي المتقاربين لدينا في تحسين تنشيط بيانات الطرف الأول وإنشاء شرائح جمهور مستهدفة ودقيقة، وكل ذلك من البيئة نفسها. وقد مكّن هذا شركة Havas Media من تقديم مساعدة أفضل للعملاء الذين يحتاجون بشكل متزايد إلى معلومات ثاقبة عبر القنوات للوصول إلى أهداف أعمالهم التجارية."

و قال Brian Lin، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات والإعلان في TelevisaUnivision: "أصبحت غرف البيانات النظيفة أداة شديدة الأهمية لتقديم المزيد من المعلومات عن العملاء لشركاء علامتنا التجارية مع الحفاظ على الشفافية والتحكم الذي نحتاج إليه كمشرفين على بيانات جمهورنا. إن القدرة على التنشيط مباشرة الغرفة النظيفة من LiveRamp والتي تنتمي إلى الجيل التالي تعمل على تعميق نطاق شراكاتنا الإستراتيجية مع الحفاظ على أعلى مستوى من حماية الخصوصية."

حل دقة الهوية الأول في الصناعة عبر جميع السحابات الرئيسية. بفضل إمكانات تحليل الهوية السحابية الأصلية والمضمنة، يمكن للعملاء الآن اختيار توسيع بيانات الطرف الأول ذات الأسماء المستعارة لتشمل عناصر البيانات المعروفة، مثل CRM وعناوين البريد الإلكتروني، مباشرةً في النظام الأساسي السحابي المفضل لديهم، بما في ذلك AWS وAzure وGoogle Cloud وDatabricks، وSnowflake. يمكن لعملاء LiveRamp الآن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار التسويقي من أي مكان توجد فيه بياناتهم.

تجزئة بيانات العملاء تجعل من إلغاء قفل الهوية الشخصية في السحابة تحديًا مستمرًا. على سبيل المثال، لدى 86% من المستهلكين عناوين بريد إلكتروني متعددة، وهي مشكلة يجب حلها على مستوى كل فرد لتمكين التنشيط والقياس الأفضل في فئته. لدى المستهلكين أيضًا، في المتوسط، 13 جهازًا متصلاً ، والتي يمكن الاستفادة منها في استراتيجية إعلانية وقياسية شاملة. كما تتغير أنماط الشراء الخاصة بالأسر، مما يجعل من الصعب قياس الإسناد بدقة. وباستخدام إمكانات الهوية السحابية الأولى من LiveRamp، تستطيع الشركات التصدي لهذه التحديات من خلال حل المعرفات الشخصية المتعددة للفرد والأسرة، ومن ثم تعزيز القياس وتمكين المزيد من الإعلانات المخصصة مع تقليل الحاجة إلى نقل البيانات.

وقال Seth Hirsh، الشريك ورئيس قسم التحليلات في Acadia: "إن القدرة على الاستفادة من تقنية LiveRamp دون مغادرة بيئتنا السحابية تعد فائدة مذهلة. وبينما نتطلع إلى مستقبلنا على Snowflake، ستمنحنا LiveRamp الأدوات اللازمة لتبسيط كيفية نقل البيانات إلى مستودعات البيانات السحابية، واستهداف الجماهير على نطاق واسع عبر النظام البيئي، وتحسين نتائج القياس لعملائنا من دون الحاجة إلى نقل البيانات بين البيئات."

وأضافت Kimberly Bloomston، النائبة الأولى لرئيس المنتجات في LiveRamp: "إن جلب إمكانات التنشيط والهوية السحابية الأصلية والمحسنة للغرفة النظيفة إلى السوق يضمن أن تتمتع المؤسسات بالقدرة على توسيع نطاق ممارسات البيانات، وزيادة ما تكتسبه من معلومات، وبناء المرونة من أجل المستقبل. وتوفر الميزات الجديدة إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات التي لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى، مما يسمح لها بتسهيل تنشيط الحملة وتحسين القدرة على الوصول إلى المستهلكين بطريقة دقيقة على نحو مستمر. ومن خلال LiveRamp، يتم تمكين الشركات من تطوير مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها جنبًا إلى جنب مع متطلبات النظام البيئي المجزأ إلى حد كبير والرحلات المعقدة لعملائها وشركائها، بما في ذلك السحابات والغرف النظيفة."

تواصل LiveRamp تطوير حلولها وتعزيز التعاون في مجال بيانات الجيل التالي من خلال أربعة مكونات مهمة.



Live/Identity : إقامة البنية التحتية لهوية المؤسسة لتحديد العملاء ومطابقتهم بدقة عبر القنوات والشركاء والأنظمة الأساسية للحصول على عرض العملاء الأكثر اتصالاً قدر الإمكان.

Live/Access : زيادة قيمة البيانات، وتعميق فهم العملاء، والوصول إلى جماهير جديدة من خلال شبكة LiveRamp من شركاء البيانات ذوي الجودة العالية.

Live/Connectivity : التغلب على فقدان الإشارة، والاستعداد لمستقبل إمكانية العنونة، والتواصل مع الجماهير ذات القيمة العالية على نطاق واسع، أينما كانوا يقضون الوقت. Live/Insights : تعزيز الابتكار وإطلاق العنان للقياسات والتحليلات القوية من خلال إمكانات الغرف النظيفة القوية، مع عناصر التحكم والأذونات المتقدمة وتقنيات تعزيز الخصوصية المتطورة المضمنة.

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معلومات عن LiveRamp

LiveRamp هي منصة البيانات التعاونية المفضلة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. وتعتبر LiveRamp شركة رائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات التعامل مع البيانات وهوية المؤسسة، وهي تضع معيارًا جديدًا لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما، مع حماية العلامة التجارية الثمينة وثقة المستهلك. توفر LiveRamp مرونة كاملة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم أوسع نطاق من حالات استخدام التعاون في البيانات، داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية الرائدة من الشركاء ذوي الجودة العالية.

ويلجأ المئات من المبتكرين العالميين، بدءًا من العلامات التجارية الشهيرة للمنتجات الاستهلاكية وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة ورواد خدمات الرعاية الصحية، إلى LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة بيانات الطرف الأول، مع البقاء في طليعة استيفاء متطلبات الامتثال والخصوصية السريعة التطور. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. اعرف أكثر على .

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