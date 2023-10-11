لأول مرة، Liveramp تُطلق ميزتيّ تنشيط الغرف النظيفة ودقة الهوية المُحسَّنة في مُختلَف السحب الرئيسية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت LiveRamp ( (NYSE: RAMPاليوم عن تفعيل جديد للغرفة النظيفة وقدرات الهوية السحابية أولاً، التي تمكن العملاء من تنشيط بياناتهم وتوصيلها بشكل أكثر فعالية مع إتاحة تحليلات أعمق ومعلومات ثاقبة بشأن الجمهور. ونتيجة لذلك، يمكن للعلامات التجارية والناشرين ومنصات التكنولوجيا زيادة قيمة بيانات الطرف الأول الخاصة بهم إلى أقصى حد، وتوحيد بياناتهم وتنشيطها بسلاسة من أي بيئة، وتعميق المعلومات المكتسبة عن المستهلكين من خلال قياس أكثر تفصيلاً، وكل ذلك ضمن حزمة التكنولوجيا المؤسسية الحالية أو النظام البيئي الشريك.
بفضل هذه التحسينات على النظام الأساسي، يستفيد عملاء LiveRamp الذين يزيد عددهم عن 900 عميل الآن مما يلي:
التنشيط لمئات الشركاء مباشرة من غرفة البيانات النظيفة الخاصة بـ Snowflake و LiveRamp . بفضل إمكانات الغرفة النظيفة السحابية الأصلية من الجيل التالي من LiveRamp، يمكن للعملاء الآن تنشيط بياناتهم مع مئات الشركاء مباشرةً من منصة التعاون التي يختارونها، بما في ذلك Snowflake وLiveRamp Clean Room، في إطار معزز من الدقة وكفاءة الاتصال.
وباستخدام RampIDTM - المعرف الأكثر ثباتًا والذي يركز على الخصوصية لربط النظام البيئي الرقمي - يمكن لعملاء LiveRamp اتخاذ إجراءات فورية بشأن المعلومات الثاقبة الجديدة الناتجة من التعاون الآمن بين الشركاء مع تحقيق نطاق ومدى لا يقارنان. ومن خلال الاتصال السلس بالشبكة الأكثر اتساعًا وثراءً بالبيانات في الصناعة، يوفر LiveRamp أيضًا القدرة على التنشيط عبر هذا النظام البيئي من دون الحاجة إلى استخدام حلول متعددة أو إنشاء تكامل جديد لكل شريك ومنصة على حدة.
قال Mike Bregman، كبير مسؤولي التنشيط في Havas Media Network بمنطقة أمريكا الشمالية: "لقد ساعدت الشراكة مع LiveRamp لتطوير قدرات الغرفة النظيفة من خلال النظام الأساسي والنظام البيئي المتقاربين لدينا في تحسين تنشيط بيانات الطرف الأول وإنشاء شرائح جمهور مستهدفة ودقيقة، وكل ذلك من البيئة نفسها. وقد مكّن هذا شركة Havas Media من تقديم مساعدة أفضل للعملاء الذين يحتاجون بشكل متزايد إلى معلومات ثاقبة عبر القنوات للوصول إلى أهداف أعمالهم التجارية."
و قال Brian Lin، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات والإعلان في TelevisaUnivision: "أصبحت غرف البيانات النظيفة أداة شديدة الأهمية لتقديم المزيد من المعلومات عن العملاء لشركاء علامتنا التجارية مع الحفاظ على الشفافية والتحكم الذي نحتاج إليه كمشرفين على بيانات جمهورنا. إن القدرة على التنشيط مباشرة الغرفة النظيفة من LiveRamp والتي تنتمي إلى الجيل التالي تعمل على تعميق نطاق شراكاتنا الإستراتيجية مع الحفاظ على أعلى مستوى من حماية الخصوصية."
حل دقة الهوية الأول في الصناعة عبر جميع السحابات الرئيسية. بفضل إمكانات تحليل الهوية السحابية الأصلية والمضمنة، يمكن للعملاء الآن اختيار توسيع بيانات الطرف الأول ذات الأسماء المستعارة لتشمل عناصر البيانات المعروفة، مثل CRM وعناوين البريد الإلكتروني، مباشرةً في النظام الأساسي السحابي المفضل لديهم، بما في ذلك AWS وAzure وGoogle Cloud وDatabricks، وSnowflake. يمكن لعملاء LiveRamp الآن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار التسويقي من أي مكان توجد فيه بياناتهم.
تجزئة بيانات العملاء تجعل من إلغاء قفل الهوية الشخصية في السحابة تحديًا مستمرًا. على سبيل المثال، لدى 86% من المستهلكين عناوين بريد إلكتروني متعددة، وهي مشكلة يجب حلها على مستوى كل فرد لتمكين التنشيط والقياس الأفضل في فئته. لدى المستهلكين أيضًا، في المتوسط، 13 جهازًا متصلاً ، والتي يمكن الاستفادة منها في استراتيجية إعلانية وقياسية شاملة. كما تتغير أنماط الشراء الخاصة بالأسر، مما يجعل من الصعب قياس الإسناد بدقة. وباستخدام إمكانات الهوية السحابية الأولى من LiveRamp، تستطيع الشركات التصدي لهذه التحديات من خلال حل المعرفات الشخصية المتعددة للفرد والأسرة، ومن ثم تعزيز القياس وتمكين المزيد من الإعلانات المخصصة مع تقليل الحاجة إلى نقل البيانات.
وقال Seth Hirsh، الشريك ورئيس قسم التحليلات في Acadia: "إن القدرة على الاستفادة من تقنية LiveRamp دون مغادرة بيئتنا السحابية تعد فائدة مذهلة. وبينما نتطلع إلى مستقبلنا على Snowflake، ستمنحنا LiveRamp الأدوات اللازمة لتبسيط كيفية نقل البيانات إلى مستودعات البيانات السحابية، واستهداف الجماهير على نطاق واسع عبر النظام البيئي، وتحسين نتائج القياس لعملائنا من دون الحاجة إلى نقل البيانات بين البيئات."
وأضافت Kimberly Bloomston، النائبة الأولى لرئيس المنتجات في LiveRamp: "إن جلب إمكانات التنشيط والهوية السحابية الأصلية والمحسنة للغرفة النظيفة إلى السوق يضمن أن تتمتع المؤسسات بالقدرة على توسيع نطاق ممارسات البيانات، وزيادة ما تكتسبه من معلومات، وبناء المرونة من أجل المستقبل. وتوفر الميزات الجديدة إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات التي لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى، مما يسمح لها بتسهيل تنشيط الحملة وتحسين القدرة على الوصول إلى المستهلكين بطريقة دقيقة على نحو مستمر. ومن خلال LiveRamp، يتم تمكين الشركات من تطوير مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها جنبًا إلى جنب مع متطلبات النظام البيئي المجزأ إلى حد كبير والرحلات المعقدة لعملائها وشركائها، بما في ذلك السحابات والغرف النظيفة."
تواصل LiveRamp تطوير حلولها وتعزيز التعاون في مجال بيانات الجيل التالي من خلال أربعة مكونات مهمة.
Live/Identity : إقامة البنية التحتية لهوية المؤسسة لتحديد العملاء ومطابقتهم بدقة عبر القنوات والشركاء والأنظمة الأساسية للحصول على عرض العملاء الأكثر اتصالاً قدر الإمكان.
Live/Access : زيادة قيمة البيانات، وتعميق فهم العملاء، والوصول إلى جماهير جديدة من خلال شبكة LiveRamp من شركاء البيانات ذوي الجودة العالية.
Live/Connectivity : التغلب على فقدان الإشارة، والاستعداد لمستقبل إمكانية العنونة، والتواصل مع الجماهير ذات القيمة العالية على نطاق واسع، أينما كانوا يقضون الوقت.
Live/Insights : تعزيز الابتكار وإطلاق العنان للقياسات والتحليلات القوية من خلال إمكانات الغرف النظيفة القوية، مع عناصر التحكم والأذونات المتقدمة وتقنيات تعزيز الخصوصية المتطورة المضمنة.
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معلومات عن LiveRamp
LiveRamp هي منصة البيانات التعاونية المفضلة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. وتعتبر LiveRamp شركة رائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات التعامل مع البيانات وهوية المؤسسة، وهي تضع معيارًا جديدًا لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما، مع حماية العلامة التجارية الثمينة وثقة المستهلك. توفر LiveRamp مرونة كاملة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم أوسع نطاق من حالات استخدام التعاون في البيانات، داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية الرائدة من الشركاء ذوي الجودة العالية.
ويلجأ المئات من المبتكرين العالميين، بدءًا من العلامات التجارية الشهيرة للمنتجات الاستهلاكية وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة ورواد خدمات الرعاية الصحية، إلى LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة بيانات الطرف الأول، مع البقاء في طليعة استيفاء متطلبات الامتثال والخصوصية السريعة التطور. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. اعرف أكثر على .
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