بيان صحفي خاص بزخم الربع الثالث من عام 2023 الصادر عن Exagrid

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت ®ExaGrid ، وهي حل التخزين الاحتياطي المتدرج الوحيد في القطاع، اليوم عن تحقيقها لأقوى أداء للربع الثالث في تاريخ الشركة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023.

حققت ExaGrid رقماً قياسيًا في الربع الثالث، وحققت نمواً أقل بقليل من 20% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. وتستمر ExaGrid في النمو بنسبة 20% سنويًا. وكانت الشركة إيجابية من حيث التدفق النقدي الحر (FCF)، وإيجابية من حيث الأرباح والخسائر، وإيجابية من حيث الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) للربع الحادي عشر على التوالي. وأضافت ExaGrid 130 زبوناً جديداً في الربع الثالث من عام 2023، بما في ذلك صفقتي زبائن جديدتين كبيرتين من سبعة أرقام. ولدى ExaGrid أكثر من 4000 زبون نشط من السوق المتوسطة العليا إلى الشركات الكبيرة الذين يستخدمون التخزين الاحتياطي المتدرج من ExaGrid لحماية بياناتهم. وتشهد ExaGrid نموًا متسارعاً، حيث تعمل الشركة على توسيع فرق مبيعاتها في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، صرح Bill Andrews، الرئيس التنفيذي لـ ExaGrid، قائلاً: "تستمر ExaGrid في توسيع نطاق انتشارها ولديها الآن فرق مبيعات في أكثر من 30 بلداً حول العالم ومنشآت للزبائن في أكثر من 80 بلداً. ولقد وصلنا إلى 4.000 منشأة زبائن نشطة في الربع الثالث. وكانت ExaGrid إيجابية من حيث النقد، والأرباح والخسائر، والإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك للربع الحادي عشر على التوالي. أما خارج الولايات المتحدة، فإن أعمالنا في كندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ تشهد نمواً سريعا وتمثل الآن 45% من الأعمال، ونعمل على إضافة المزيد من فرق المبيعات في جميع أنحاء العالم".

وقال Andrews: "قبل سنوات، أدركت ExaGrid أنه لا يوجد مورد يُنشئ وحدات تخزين مخصصة للنسخ الاحتياطي، حيث كان جميعهم يبيعون منتجات التخزين الأولية كأهداف تخزين احتياطية، وهو أمر مكلف، أو أنهم كانوا يبيعون أجهزة إلغاء البيانات المكررة المضمنة، والتي تكون بطيئة في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة وينتج عنها ترقيات رافعة شوكية مكلفة. والتخزين الاحتياطي له احتياجات فريدة، بسبب وظائف النسخ الاحتياطي الكبيرة، والتزايدات، والوظائف الكاملة الصناعية، ودوران النسخ الاحتياطي، والاحتفاظ طويل الأمد، والعديد من الجوانب الأخرى التي تجعل تخزين النسخ الاحتياطي مختلفاً عن التخزين الأساسي. وقد تم تصميم التخزين الاحتياطي المتدرج الفريد من نوعه من ExaGrid خصيصاً لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، والأمن، والتعافي من برمجيات الفدية، والتعافي من الكوارث، وتحسين اقتصاديات النسخ الاحتياطي، مع تكاليف منخفضة مقدماً وعلى مر الزمن. "إن التخزين الأولي ليس سريعاً بالنسبة لوظائف النسخ الاحتياطي الكبيرة، وعادةً ما يكون غير قابل للتطوير، وهو مكلف جدا للاحتفاظ به على المدى الطويل، كما أنه متصل بالشبكة، مما يجعله عرضة للهجمات الأمنية. إن أجهزة إلغاء البيانات المكررة المضمنة بطيئة في عمليات النسخ الاحتياطي، وبطيئة في الاستعادة، وغير قابلة للتطوير، كما أنها متصلة بالشبكة، مما يجعلها عرضة للهجمات الأمنية.

وقال Andrews: "تفتخر ExaGrid بامتلاك منتج متميز للغاية يعمل بشكل فعّال، ويفعل ما نقول له أن يقوم، وحجمه مناسب، ويحظى بدعم جيد، وينجز المهمة بشكل فعّال. ويمكننا دعم هذه الادعاءات من خلال صافي نسبة الاحتفاظ بالزبائن المحدد في 95%، وصافي نقاط الترويج البالغ +81، وحقيقة أن 94% من زبائننا لديهم ميزة قفل وقت الاحتفاظ للتعافي من برمجيات الفدية، و 99.1% من زبائننا يوجدون في خطة الصيانة والدعم السنوية الخاصة بنا".

النقاط الرئيسية للربع الثالث من عام 2023:



صفقتي زبائن جديدتين كبيرتين من سبعة أرقام في هذا الربع الربع الحادي عشر على التوالي من العمليات الإيجابية للنقد، والإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك، والأرباح والخسائر



نبذة عن ExaGrid

توفر ExaGrid مساحة تخزين احتياطية متدرجة مع منطقة وصول فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص، ومستودع للاحتفاظ طويل الأمد، وبنية لتوسيع النطاق. وتوفر منطقة هبوط ExaGrid أسرع النسخ الاحتياطية، والاستعادة، والتعافي الفوري للجهاز الافتراضي. ويوفر مستوى المستودع أقل تكلفة للاحتفاظ على المدى الطويل. وتتضمن بنية توسيع النطاق من ExaGrid أجهزة كاملة وتضمن نافذة احتياطية بطول ثابت مع نمو البيانات، مما يلغي ترقيات الرافعة الشوكية باهظة الثمن وتقادم المنتج. وتقدم ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد المكون من مستويين، مع طبقة غير متصلة بالشبكة، وحذف مؤجل، وعناصر غير قابلة للتغيير للتعافي من هجمات برمجيات الفدية.

لدى ExaGrid مهندسون في مجال المبيعات وأنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين، أستراليا، البنلوكس، البرازيل، كندا، تشيلي، رابطة الدول المستقلة، كولومبيا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، المكسيك، بلدان الشمال الأوروبي، بولندا، البرتغال، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

زرنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn . اطّلع على ما يقوله زبائننا حول تجاربهم مع ExaGrid وتعرف على السبب وراء قضاءهم الآن وقتاً أقل بكثير في تخزين النسخ الاحتياطية في قصص نجاح زبائننا . تفخر ExaGrid بنتيجة صافي نقاط الترويج لدينا البالغة 81!

ExaGrid هي علامة تجارية مسجلة لـ .ExaGrid Systems, Inc. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.