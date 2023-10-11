بيان صحفي خاص بزخم الربع الثالث من عام 2023 الصادر عن Exagrid

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت ®ExaGrid ، وهي حل التخزين الاحتياطي المتدرج الوحيد في القطاع، اليوم عن تحقيقها لأقوى أداء للربع الثالث في تاريخ الشركة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023.
حققت ExaGrid رقماً قياسيًا في الربع الثالث، وحققت نمواً أقل بقليل من 20% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. وتستمر ExaGrid في النمو بنسبة 20% سنويًا. وكانت الشركة إيجابية من حيث التدفق النقدي الحر (FCF)، وإيجابية من حيث الأرباح والخسائر، وإيجابية من حيث الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) للربع الحادي عشر على التوالي. وأضافت ExaGrid 130 زبوناً جديداً في الربع الثالث من عام 2023، بما في ذلك صفقتي زبائن جديدتين كبيرتين من سبعة أرقام. ولدى ExaGrid أكثر من 4000 زبون نشط من السوق المتوسطة العليا إلى الشركات الكبيرة الذين يستخدمون التخزين الاحتياطي المتدرج من ExaGrid لحماية بياناتهم. وتشهد ExaGrid نموًا متسارعاً، حيث تعمل الشركة على توسيع فرق مبيعاتها في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، صرح Bill Andrews، الرئيس التنفيذي لـ ExaGrid، قائلاً: "تستمر ExaGrid في توسيع نطاق انتشارها ولديها الآن فرق مبيعات في أكثر من 30 بلداً حول العالم ومنشآت للزبائن في أكثر من 80 بلداً. ولقد وصلنا إلى 4.000 منشأة زبائن نشطة في الربع الثالث. وكانت ExaGrid إيجابية من حيث النقد، والأرباح والخسائر، والإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك للربع الحادي عشر على التوالي. أما خارج الولايات المتحدة، فإن أعمالنا في كندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ تشهد نمواً سريعا وتمثل الآن 45% من الأعمال، ونعمل على إضافة المزيد من فرق المبيعات في جميع أنحاء العالم".
وقال Andrews: "قبل سنوات، أدركت ExaGrid أنه لا يوجد مورد يُنشئ وحدات تخزين مخصصة للنسخ الاحتياطي، حيث كان جميعهم يبيعون منتجات التخزين الأولية كأهداف تخزين احتياطية، وهو أمر مكلف، أو أنهم كانوا يبيعون أجهزة إلغاء البيانات المكررة المضمنة، والتي تكون بطيئة في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة وينتج عنها ترقيات رافعة شوكية مكلفة. والتخزين الاحتياطي له احتياجات فريدة، بسبب وظائف النسخ الاحتياطي الكبيرة، والتزايدات، والوظائف الكاملة الصناعية، ودوران النسخ الاحتياطي، والاحتفاظ طويل الأمد، والعديد من الجوانب الأخرى التي تجعل تخزين النسخ الاحتياطي مختلفاً عن التخزين الأساسي. وقد تم تصميم التخزين الاحتياطي المتدرج الفريد من نوعه من ExaGrid خصيصاً لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، والأمن، والتعافي من برمجيات الفدية، والتعافي من الكوارث، وتحسين اقتصاديات النسخ الاحتياطي، مع تكاليف منخفضة مقدماً وعلى مر الزمن. "إن التخزين الأولي ليس سريعاً بالنسبة لوظائف النسخ الاحتياطي الكبيرة، وعادةً ما يكون غير قابل للتطوير، وهو مكلف جدا للاحتفاظ به على المدى الطويل، كما أنه متصل بالشبكة، مما يجعله عرضة للهجمات الأمنية. إن أجهزة إلغاء البيانات المكررة المضمنة بطيئة في عمليات النسخ الاحتياطي، وبطيئة في الاستعادة، وغير قابلة للتطوير، كما أنها متصلة بالشبكة، مما يجعلها عرضة للهجمات الأمنية.
وقال Andrews: "تفتخر ExaGrid بامتلاك منتج متميز للغاية يعمل بشكل فعّال، ويفعل ما نقول له أن يقوم، وحجمه مناسب، ويحظى بدعم جيد، وينجز المهمة بشكل فعّال. ويمكننا دعم هذه الادعاءات من خلال صافي نسبة الاحتفاظ بالزبائن المحدد في 95%، وصافي نقاط الترويج البالغ +81، وحقيقة أن 94% من زبائننا لديهم ميزة قفل وقت الاحتفاظ للتعافي من برمجيات الفدية، و 99.1% من زبائننا يوجدون في خطة الصيانة والدعم السنوية الخاصة بنا".
النقاط الرئيسية للربع الثالث من عام 2023:
صفقتي زبائن جديدتين كبيرتين من سبعة أرقام في هذا الربع الربع الحادي عشر على التوالي من العمليات الإيجابية للنقد، والإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك، والأرباح والخسائر
نبذة عن ExaGrid
توفر ExaGrid مساحة تخزين احتياطية متدرجة مع منطقة وصول فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص، ومستودع للاحتفاظ طويل الأمد، وبنية لتوسيع النطاق. وتوفر منطقة هبوط ExaGrid أسرع النسخ الاحتياطية، والاستعادة، والتعافي الفوري للجهاز الافتراضي. ويوفر مستوى المستودع أقل تكلفة للاحتفاظ على المدى الطويل. وتتضمن بنية توسيع النطاق من ExaGrid أجهزة كاملة وتضمن نافذة احتياطية بطول ثابت مع نمو البيانات، مما يلغي ترقيات الرافعة الشوكية باهظة الثمن وتقادم المنتج. وتقدم ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد المكون من مستويين، مع طبقة غير متصلة بالشبكة، وحذف مؤجل، وعناصر غير قابلة للتغيير للتعافي من هجمات برمجيات الفدية.
لدى ExaGrid مهندسون في مجال المبيعات وأنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين، أستراليا، البنلوكس، البرازيل، كندا، تشيلي، رابطة الدول المستقلة، كولومبيا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، المكسيك، بلدان الشمال الأوروبي، بولندا، البرتغال، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة ومناطق أخرى.
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