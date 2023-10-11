J.P. Morgan تعزز قدرات إدارة البيانات لعملاء خدمات الأوراق المالية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت J.P. Morgan اليوم عن إطلاق Securities Services Data Mesh (شبكة بيانات خدمات الأوراق المالية) للمستثمرين من المؤسسات، المتاحة من خلال Fusion من JP Morgan (Fusion). يمكّن هذا الحل المستثمرين من استرجاع بيانات الاستثمار المهمة التي تحتفظ بها خدمات الحفظ ومحاسبات صناديق التمويل والمكاتب الوسيطة لدى JP Morgan، باستخدام القنوات السحابية الأصلية بما في ذلك REST APIs ودفاتر Jupyter وSnowflake. Financial Services Data Cloud (سحابة بيانات الخدمات المالية) .

تتطلب المنظمات التي تهدف إلى الاستفادة من مرونة السحابة والانتفاع بالنمو المتسارع والتطور السريع في التحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بيانات ضمن مجموعة أدوات تكنولوجية حديثة جاهزة للاستخدام والتحليل. وتدعم شركة Fusion المستثمرين في هذه الرحلة من خلال إصدارها Data Mesh، والتي تتضمن الآن بيانات خدمات الأوراق المالية لأول مرة. ومن خلال توفير مجموعة من القنوات السحابية الأصلية، تعالج Fusion نقاط الضعف التي طالما وُجدت في التكامل بين بيانات خدمة الأصول، بما في ذلك التحديات التي تواجه استيعاب البيانات على نطاق واسع، لا سيما مع نمو المحافظ المالية والاستثمارات من حيث الحجم والتعقيد.

قال Gerard Francis، رئيس قسم حلول البيانات لدى J.P. Morgan: "يواصل المستثمرون المؤسسيون الاستفادة من البيانات بمعدل متزايد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية. وتعدُّ سهولة الوصول إلى تلك البيانات أمرًا بالغ الأهمية. وباستخدام Data Mesh الجديدة من Fusion، نفي باحتياجات عملائنا أينما كانوا، ونقدم البيانات مباشرة إلى مثيلات Snowflake ودفاتر ملاحظات Python الخاصة بهم. ويمكن للعملاء الآن الوصول إلى البيانات مباشرة من التطبيقات التي تعمل في السحابة وفي مكان العمل من خلال واجهات برمجة التطبيقات Fusion API وقنوات التسليم الحديثة الأخرى. ويعد هذا الإطلاق أحدث مثال على مساعدة Fusion للعملاء في التغلب على تحديات البيانات التي يواجهونها."

تتعاون Fusion مع كبار مقدمي الخدمات السحابية، بما في ذلك Snowflake، كجزء من هذا العرض الجديد لتقديم بيانات خدمات الأوراق المالية مباشرة إلى سير عمل المستثمرين.

وقال Benoit Dageville، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في شركة Snowflake: "تقوم منصة Fusion من J.P. Morgan بتغيير تجربة العميل من خلال تحديث كيفية وصول عملائها إلى بيانات وتحليلات خدمات الأوراق المالية، مدعومين بالقوة والنطاق والمشاركة الآمنة للبيانات التي توفرها سحابة بيانات الخدمات المالية Snowflake."

وقال Tim Fitzgerald، الرئيس العالمي لخدمات الأوراق المالية لدى J.P. Morgan: "أصبحت صناعة خدمات الأوراق المالية تعتمد بشكل متزايد على البيانات. وتعدُّ Fusion جزءًا أساسيًا من عروضنا، كما أن توسعها بحيث تشمل التسليم السحابي الأصلي للمحفوظات ومحاسبة صناديق التمويل وبيانات المكاتب الوسيطة يمنح عملاءنا الأدوات اللازمة للتركيز على تطوير مشروعاتهم وإنمائها."

وقالت Julia Hegelstad، مديرة المنتجات الرقمية في Storebrand Asset Management: "لقد وجدنا أن منصة Fusion توفر طريقة مستقرة وحديثة وموثوق بها للاتصال بعالم بيانات خدمات الأوراق المالية في JP Morgan. لقد تمكنَّا من إنشاء اتصال آمن بين Fusion وقاعدة الأكواد الخاصة بنا في غضون ساعات. وتتطلع Storebrand إلى التوسع في استخدام Fusion، حيثما تمتد المنصة إلى مناطق جديدة."

إمكانات وقنوات سحابية جديدة:

تتوافق Fusion مع Snowflake عبر مجموعات بيانات Securities Services الجاهزة للاستخراج مباشرة من جداول Snowflake. ويمكن للمستثمرين الذين يستخدمون الخدمات السحابية مثل Snowflake كطبقة تكامل أن يصلوا مباشرة إلى بيانات JP Morgan أيًا كان موفر السحابة الذي يعتمدون عليه

تعمل واجهات برمجة تطبيقات REST API وPython وJava SDK الجديدة على تمكين المستثمرين من دمج بياناتهم بسهولة في سير عملهم أو تطبيقاتهم الحالية وتطوير تحليلات متقدمة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من التسوية الآلية وحتى تحليل الاستثمار وإعداد التقارير.

ويمكن للمستثمرين الوصول إلى البيانات مباشرة في دفاتر ملاحظات Jupyter الخاصة بهم باستخدام مكتبة Fusion Python، مما يتيح لهم الانتقال مباشرة إلى التحليل والعمل مع البيانات لحل مجموعة واسعة من حالات الاستخدام بأقل جهد.

تم تحسين شبكة البيانات للمطورين من خلال خدمة الإشعارات التي تبلغ التطبيقات عند وقوع أحداث رئيسة تتعلق بالبيانات، وأدوات الخدمة الذاتية لإدارة التطبيقات وتسليم البيانات، والوصول إلى كتالوجات البيانات وقواميس البيانات من خلال واجهة برمجة التطبيقات وواجهة مستخدم Fusion.

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معلومات عن Fusion من J.P. Morgan

Fusion حل لتكنولوجيا البيانات السحابية الأصلية يوفر إدارة البيانات والتحليلات وإعداد التقارير للمستثمرين من المؤسسات. يعتمد Fusion على نموذج التشغيل العالمي الخاص بـ JP Morgan وأساس البيانات الغنية باعتبارها مزودًا رائدًا لخدمات الأوراق المالية في الصناعة لتقديم فوائد واسعة النطاق وخفض التكاليف. ومن خلال مجموعة كبيرة من الحلول المتكاملة التي تشمل استراتيجيات الاستثمار وصناديق التمويل وأنواع الأصول وخصائصها المتنوعة، توفر شركة JP Morgan Securities Services الخبرة والقدرات لمساعدة العملاء في حماية أصولهم وتنميتها وتحسين الكفاءة وتعظيم الفرص في الأسواق العالمية المتنوعة.

معلومات عن J.P. Morgan's Corporate & Investment Bank

يعد J.P. Morgan's Corporate & Investment Bank رائدًا عالميًا في مجال الخدمات المصرفية والأسواق والأوراق المالية. إن أهم الشركات والحكومات والمؤسسات في العالم تعهد إلينا بأعمالها في أكثر من 100 دولة. ومع وجود 30.4 تريليون دولار من الأصول تحت الحراسة و647.5 مليار دولار من الودائع اعتبارًا من 30 يونيو 2023، يقدم بنك Corporate & Investment Bank الاستشارات الإستراتيجية، ويزيد رأس المال، ويدير المخاطر، ويوسع استعمال السيولة في الأسواق حول العالم. يتوفر المزيد من المعلومات عن J.P. Morgan على .

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