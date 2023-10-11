J.P. Morgan تعزز قدرات إدارة البيانات لعملاء خدمات الأوراق المالية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت J.P. Morgan اليوم عن إطلاق Securities Services Data Mesh (شبكة بيانات خدمات الأوراق المالية) للمستثمرين من المؤسسات، المتاحة من خلال Fusion من JP Morgan (Fusion). يمكّن هذا الحل المستثمرين من استرجاع بيانات الاستثمار المهمة التي تحتفظ بها خدمات الحفظ ومحاسبات صناديق التمويل والمكاتب الوسيطة لدى JP Morgan، باستخدام القنوات السحابية الأصلية بما في ذلك REST APIs ودفاتر Jupyter وSnowflake. Financial Services Data Cloud (سحابة بيانات الخدمات المالية) .
تتطلب المنظمات التي تهدف إلى الاستفادة من مرونة السحابة والانتفاع بالنمو المتسارع والتطور السريع في التحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بيانات ضمن مجموعة أدوات تكنولوجية حديثة جاهزة للاستخدام والتحليل. وتدعم شركة Fusion المستثمرين في هذه الرحلة من خلال إصدارها Data Mesh، والتي تتضمن الآن بيانات خدمات الأوراق المالية لأول مرة. ومن خلال توفير مجموعة من القنوات السحابية الأصلية، تعالج Fusion نقاط الضعف التي طالما وُجدت في التكامل بين بيانات خدمة الأصول، بما في ذلك التحديات التي تواجه استيعاب البيانات على نطاق واسع، لا سيما مع نمو المحافظ المالية والاستثمارات من حيث الحجم والتعقيد.
قال Gerard Francis، رئيس قسم حلول البيانات لدى J.P. Morgan: "يواصل المستثمرون المؤسسيون الاستفادة من البيانات بمعدل متزايد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية. وتعدُّ سهولة الوصول إلى تلك البيانات أمرًا بالغ الأهمية. وباستخدام Data Mesh الجديدة من Fusion، نفي باحتياجات عملائنا أينما كانوا، ونقدم البيانات مباشرة إلى مثيلات Snowflake ودفاتر ملاحظات Python الخاصة بهم. ويمكن للعملاء الآن الوصول إلى البيانات مباشرة من التطبيقات التي تعمل في السحابة وفي مكان العمل من خلال واجهات برمجة التطبيقات Fusion API وقنوات التسليم الحديثة الأخرى. ويعد هذا الإطلاق أحدث مثال على مساعدة Fusion للعملاء في التغلب على تحديات البيانات التي يواجهونها."
تتعاون Fusion مع كبار مقدمي الخدمات السحابية، بما في ذلك Snowflake، كجزء من هذا العرض الجديد لتقديم بيانات خدمات الأوراق المالية مباشرة إلى سير عمل المستثمرين.
وقال Benoit Dageville، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في شركة Snowflake: "تقوم منصة Fusion من J.P. Morgan بتغيير تجربة العميل من خلال تحديث كيفية وصول عملائها إلى بيانات وتحليلات خدمات الأوراق المالية، مدعومين بالقوة والنطاق والمشاركة الآمنة للبيانات التي توفرها سحابة بيانات الخدمات المالية Snowflake."
وقال Tim Fitzgerald، الرئيس العالمي لخدمات الأوراق المالية لدى J.P. Morgan: "أصبحت صناعة خدمات الأوراق المالية تعتمد بشكل متزايد على البيانات. وتعدُّ Fusion جزءًا أساسيًا من عروضنا، كما أن توسعها بحيث تشمل التسليم السحابي الأصلي للمحفوظات ومحاسبة صناديق التمويل وبيانات المكاتب الوسيطة يمنح عملاءنا الأدوات اللازمة للتركيز على تطوير مشروعاتهم وإنمائها."
وقالت Julia Hegelstad، مديرة المنتجات الرقمية في Storebrand Asset Management: "لقد وجدنا أن منصة Fusion توفر طريقة مستقرة وحديثة وموثوق بها للاتصال بعالم بيانات خدمات الأوراق المالية في JP Morgan. لقد تمكنَّا من إنشاء اتصال آمن بين Fusion وقاعدة الأكواد الخاصة بنا في غضون ساعات. وتتطلع Storebrand إلى التوسع في استخدام Fusion، حيثما تمتد المنصة إلى مناطق جديدة."
إمكانات وقنوات سحابية جديدة:
تتوافق Fusion مع Snowflake عبر مجموعات بيانات Securities Services الجاهزة للاستخراج مباشرة من جداول Snowflake. ويمكن للمستثمرين الذين يستخدمون الخدمات السحابية مثل Snowflake كطبقة تكامل أن يصلوا مباشرة إلى بيانات JP Morgan أيًا كان موفر السحابة الذي يعتمدون عليه
تعمل واجهات برمجة تطبيقات REST API وPython وJava SDK الجديدة على تمكين المستثمرين من دمج بياناتهم بسهولة في سير عملهم أو تطبيقاتهم الحالية وتطوير تحليلات متقدمة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من التسوية الآلية وحتى تحليل الاستثمار وإعداد التقارير.
ويمكن للمستثمرين الوصول إلى البيانات مباشرة في دفاتر ملاحظات Jupyter الخاصة بهم باستخدام مكتبة Fusion Python، مما يتيح لهم الانتقال مباشرة إلى التحليل والعمل مع البيانات لحل مجموعة واسعة من حالات الاستخدام بأقل جهد.
تم تحسين شبكة البيانات للمطورين من خلال خدمة الإشعارات التي تبلغ التطبيقات عند وقوع أحداث رئيسة تتعلق بالبيانات، وأدوات الخدمة الذاتية لإدارة التطبيقات وتسليم البيانات، والوصول إلى كتالوجات البيانات وقواميس البيانات من خلال واجهة برمجة التطبيقات وواجهة مستخدم Fusion.
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معلومات عن Fusion من J.P. Morgan
Fusion حل لتكنولوجيا البيانات السحابية الأصلية يوفر إدارة البيانات والتحليلات وإعداد التقارير للمستثمرين من المؤسسات. يعتمد Fusion على نموذج التشغيل العالمي الخاص بـ JP Morgan وأساس البيانات الغنية باعتبارها مزودًا رائدًا لخدمات الأوراق المالية في الصناعة لتقديم فوائد واسعة النطاق وخفض التكاليف. ومن خلال مجموعة كبيرة من الحلول المتكاملة التي تشمل استراتيجيات الاستثمار وصناديق التمويل وأنواع الأصول وخصائصها المتنوعة، توفر شركة JP Morgan Securities Services الخبرة والقدرات لمساعدة العملاء في حماية أصولهم وتنميتها وتحسين الكفاءة وتعظيم الفرص في الأسواق العالمية المتنوعة.
معلومات عن J.P. Morgan's Corporate & Investment Bank
يعد J.P. Morgan's Corporate & Investment Bank رائدًا عالميًا في مجال الخدمات المصرفية والأسواق والأوراق المالية. إن أهم الشركات والحكومات والمؤسسات في العالم تعهد إلينا بأعمالها في أكثر من 100 دولة. ومع وجود 30.4 تريليون دولار من الأصول تحت الحراسة و647.5 مليار دولار من الودائع اعتبارًا من 30 يونيو 2023، يقدم بنك Corporate & Investment Bank الاستشارات الإستراتيجية، ويزيد رأس المال، ويدير المخاطر، ويوسع استعمال السيولة في الأسواق حول العالم. يتوفر المزيد من المعلومات عن J.P. Morgan على .
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