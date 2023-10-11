شركات SLB وAWS وshell يتعاونون لتسريع تبني OSDU® لمنصة البيانات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد وقعت شركات SLB (الرمز في مؤشر NYSE: SLB)، وAmazon Web Services (AWS) وShell Global Solutions Nederland BV (Shell) اتفاقية تعاون ثلاثية لعدة أعوام لتقديم مسارات عمل رقمية شاملة لشركة Shell باستخدام حلول SLB تحت السطح على البنية التحتية لسحابة AWS. يهدف التعاون إلى تقديم أداء قوي وحلول رقمية تحت السطح ذات كفاءة في التكلفة لتستخدمها Shell وإتاحتها للمجال. سوف تستخدم مسارات العمل الرقمية معايير منصة البيانات OSDU® لتحسين تجربة العميل الإيجابية للمستخدمين في مجال الأعمال، ما يؤدي إلى زيادة الكفاء والتعاون مع إنتاج رؤى أفضل لشركة Shell ومجال الطاقة. يستند هذا التعاون إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجية القائمة بين شركتي SLB وAWS ويؤدي إلى تسريع إتاحة برنامج SLB الرائد في المجال، بما في ذلك حلول PetrelTM تحت السطح وحلول TechlogTM لفتحة البئر على AWS.
قال Edwin Verdonk، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير وما تحت السطح في شركة Shell "إن طاقة الكمبيوتر المستندة إلى السحابة وبيانات OSDU® الفنية الفعالة المتوافقة مع المعايير سيمثلون أساس مسارات العمل عالية الكفاءة تحت السطح ويساعدون في إتاحة البيانات لمهندسينا. تلتزم شركة Shell بتقديم الدعم والإسهامات المستمرة إلى مجتمع منتدى OSDU® إلى جانب تسريع إتاحة الحلول التجارية. نستهدف من مذكرة التفاهم هذه مع SLB وAWS إلى تسريع وصول الحلول السحابية وتمكين الوصول إلى منصة بيانات OSDU®".
قال Rakesh Jaggi، رئيس قسم المنتجات الرقمية والتكامل في شركة SLB“توافقت شركات SLB وShell وAWS على أهمية وزيادة نشر منصة بيانات OSDU®. يتيح لنا التزامنا الطويل الأمد بالانفتاح أن ننشر حلول SLB لدى AWS. يؤدي هذا إلى توسيع اختيار العملاء لمزودي الخدمة السحابية، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى عرض خدمة مميز من AWS وطاقة حوسبة سحابية من أجل تعاون أوسع وكفاءة أكبر".
يشترك الأطراف الثلاثة في التزام طويل الأجل تجاه منصة بيانات OSDU®: التوحيد القياسي للمجتمع، والمصدر المفتوح، وسوق العمل المفتوح، والقدرة على تحرير بيانات الصناعة، وزيادة تأثير التكنولوجيا المتاح للمجال. إن التوسع في استراتيجية شركة SLB المتعددة المنصات لتشمل AWS يبين إمكانية انفتاح المنصة، حيث تتكامل حلول SLB بنجاح مع بنية AWS التحتية السحابية بدون الحاجة إلى التعديل المكلف وغير الكفء للتطبيقات.
قال Howard Gefen، المدير العام للطاقة والمرافق في AWS "سيصنع هذا التعاون مع Shell وSLB معيارًا جديدًا للتشغيل المشترك للتطبيقات والبيانات لتقديم أفضل تجربة مستخدم مقابل أقل تكلفة تشغيل. لن تقتصر الإمكانيات المجمعة عبر شركات Shell وSLB وAWS على ضمان توصيل القيمة على نطاق واسع، بل إنها ستفتح أيضًا مجالات للابتكار حيث سيؤدي التعاون إلى تطوير منهجيات وحلول جديدة للتحديات التي تواجهها مسارات العمل تحت السطح، والتي تظهر على مستوى مجال الطاقة".
يسعى كثير من المشغلين إلى تحقيق هدف تبني معيار OSDU® الفني لتسريع مرات الدورات وتقليل التكاليف عن طريق دمج اتخاذ القرارات المستند إلى البيانات في مسارات عملهم الرقمية والتبديل بين الحلول الواردة من موردين متعددين بالحد الأدنى من المجهود. يلتزم الأطراف الثلاثة بالعمل معًا ومع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الطموح واستخدام الإمكانيات المتفردة لمنصة منتدى مفتوح.
نبذة عن شركة SLB
SLB (الرمز في مؤشر NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع تأثير عالمي في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ما يقرب من ضعف العدد من الجنسيات، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، مع تقديم المنتجات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع التحول في مجال الطاقة والتوسع فيها. اكتشف المزيد على الموقع slb .
OSDU® علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة The Open Group.
PetrelTM وTechlogTM علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة SLB.
تصريح تنبيهي تتعلق بالتصريحات الاستشرافية: تحتوي هذه النشرة الصحفية على "تصريحات استشرافية" حسب المعنى الوارد في القوانين الفيدرالية المعنية بالأوراق المالية في الولايات المتحدة، وهي تصريحات عن المستقبل، وليست عن أحداث ماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه التصريحات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"انتواء" و"يتوقع" و"سوف" و"احتمالية" و"متوقع" والكلمات الأخرى المشابهة. تتناول التصريحات الاستشرافية أمورًا غير مؤكدة بدرجات متنوعة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ والتصريحات عن الأهداف والخطط والتوقعات في ما يتعلق بالاستدامة والأمور البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة والتغير المناخي العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه التصريحات لمخاطر وجوانب شك، بما في ذلك، دون حصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصافية السالبة؛ وعدم القدرة على تحقيق الفوائد المقصودة من استراتيجيات شركة SLB أو مبادراتها أو شراكاتها؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول مخاوف بيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير التغير المناخي العالمي؛ وتوقيت الاعتمادات والتصريحات التنظيمية أو تلقيها؛ والمخاطر وجوانب الشك الأخرى المذكورة بالتفصيل في أحدث نماذج 10-K و10-Q و8-K التي قدمتها شركة SLB أو أرسلتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو عواقب هذه التغييرات التنموية)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك التي تعكسها تصريحاتنا الاستشرافية. تتناول التصريحات الاستشرافية فقط ما يجري اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة الصحفية، وتُخلي شركة SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه التصريحات علنًا أو مراجعتها، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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