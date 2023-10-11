شركات SLB وAWS وshell يتعاونون لتسريع تبني OSDU® لمنصة البيانات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد وقعت شركات SLB (الرمز في مؤشر NYSE: SLB)، وAmazon Web Services (AWS) وShell Global Solutions Nederland BV (Shell) اتفاقية تعاون ثلاثية لعدة أعوام لتقديم مسارات عمل رقمية شاملة لشركة Shell باستخدام حلول SLB تحت السطح على البنية التحتية لسحابة AWS. يهدف التعاون إلى تقديم أداء قوي وحلول رقمية تحت السطح ذات كفاءة في التكلفة لتستخدمها Shell وإتاحتها للمجال. سوف تستخدم مسارات العمل الرقمية معايير منصة البيانات OSDU® لتحسين تجربة العميل الإيجابية للمستخدمين في مجال الأعمال، ما يؤدي إلى زيادة الكفاء والتعاون مع إنتاج رؤى أفضل لشركة Shell ومجال الطاقة. يستند هذا التعاون إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجية القائمة بين شركتي SLB وAWS ويؤدي إلى تسريع إتاحة برنامج SLB الرائد في المجال، بما في ذلك حلول PetrelTM تحت السطح وحلول TechlogTM لفتحة البئر على AWS.

قال Edwin Verdonk، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير وما تحت السطح في شركة Shell "إن طاقة الكمبيوتر المستندة إلى السحابة وبيانات OSDU® الفنية الفعالة المتوافقة مع المعايير سيمثلون أساس مسارات العمل عالية الكفاءة تحت السطح ويساعدون في إتاحة البيانات لمهندسينا. تلتزم شركة Shell بتقديم الدعم والإسهامات المستمرة إلى مجتمع منتدى OSDU® إلى جانب تسريع إتاحة الحلول التجارية. نستهدف من مذكرة التفاهم هذه مع SLB وAWS إلى تسريع وصول الحلول السحابية وتمكين الوصول إلى منصة بيانات OSDU®".

قال Rakesh Jaggi، رئيس قسم المنتجات الرقمية والتكامل في شركة SLB“توافقت شركات SLB وShell وAWS على أهمية وزيادة نشر منصة بيانات OSDU®. يتيح لنا التزامنا الطويل الأمد بالانفتاح أن ننشر حلول SLB لدى AWS. يؤدي هذا إلى توسيع اختيار العملاء لمزودي الخدمة السحابية، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى عرض خدمة مميز من AWS وطاقة حوسبة سحابية من أجل تعاون أوسع وكفاءة أكبر".

يشترك الأطراف الثلاثة في التزام طويل الأجل تجاه منصة بيانات OSDU®: التوحيد القياسي للمجتمع، والمصدر المفتوح، وسوق العمل المفتوح، والقدرة على تحرير بيانات الصناعة، وزيادة تأثير التكنولوجيا المتاح للمجال. إن التوسع في استراتيجية شركة SLB المتعددة المنصات لتشمل AWS يبين إمكانية انفتاح المنصة، حيث تتكامل حلول SLB بنجاح مع بنية AWS التحتية السحابية بدون الحاجة إلى التعديل المكلف وغير الكفء للتطبيقات.

قال Howard Gefen، المدير العام للطاقة والمرافق في AWS "سيصنع هذا التعاون مع Shell وSLB معيارًا جديدًا للتشغيل المشترك للتطبيقات والبيانات لتقديم أفضل تجربة مستخدم مقابل أقل تكلفة تشغيل. لن تقتصر الإمكانيات المجمعة عبر شركات Shell وSLB وAWS على ضمان توصيل القيمة على نطاق واسع، بل إنها ستفتح أيضًا مجالات للابتكار حيث سيؤدي التعاون إلى تطوير منهجيات وحلول جديدة للتحديات التي تواجهها مسارات العمل تحت السطح، والتي تظهر على مستوى مجال الطاقة".

يسعى كثير من المشغلين إلى تحقيق هدف تبني معيار OSDU® الفني لتسريع مرات الدورات وتقليل التكاليف عن طريق دمج اتخاذ القرارات المستند إلى البيانات في مسارات عملهم الرقمية والتبديل بين الحلول الواردة من موردين متعددين بالحد الأدنى من المجهود. يلتزم الأطراف الثلاثة بالعمل معًا ومع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الطموح واستخدام الإمكانيات المتفردة لمنصة منتدى مفتوح.

نبذة عن شركة SLB

SLB (الرمز في مؤشر NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع تأثير عالمي في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ما يقرب من ضعف العدد من الجنسيات، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، مع تقديم المنتجات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع التحول في مجال الطاقة والتوسع فيها. اكتشف المزيد على الموقع slb .

OSDU® علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة The Open Group.

PetrelTM وTechlogTM علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة SLB.

تصريح تنبيهي تتعلق بالتصريحات الاستشرافية: تحتوي هذه النشرة الصحفية على "تصريحات استشرافية" حسب المعنى الوارد في القوانين الفيدرالية المعنية بالأوراق المالية في الولايات المتحدة، وهي تصريحات عن المستقبل، وليست عن أحداث ماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه التصريحات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"انتواء" و"يتوقع" و"سوف" و"احتمالية" و"متوقع" والكلمات الأخرى المشابهة. تتناول التصريحات الاستشرافية أمورًا غير مؤكدة بدرجات متنوعة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ والتصريحات عن الأهداف والخطط والتوقعات في ما يتعلق بالاستدامة والأمور البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة والتغير المناخي العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه التصريحات لمخاطر وجوانب شك، بما في ذلك، دون حصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصافية السالبة؛ وعدم القدرة على تحقيق الفوائد المقصودة من استراتيجيات شركة SLB أو مبادراتها أو شراكاتها؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول مخاوف بيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير التغير المناخي العالمي؛ وتوقيت الاعتمادات والتصريحات التنظيمية أو تلقيها؛ والمخاطر وجوانب الشك الأخرى المذكورة بالتفصيل في أحدث نماذج 10-K و10-Q و8-K التي قدمتها شركة SLB أو أرسلتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو عواقب هذه التغييرات التنموية)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك التي تعكسها تصريحاتنا الاستشرافية. تتناول التصريحات الاستشرافية فقط ما يجري اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة الصحفية، وتُخلي شركة SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه التصريحات علنًا أو مراجعتها، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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