انطلاق منصة Vudoo الرائدة لتجارة المحتوى إلى العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت Vudoo ، الشركة الرائدة في مجال تجارة المحتوى والدفع في أثناء البث، منصتها في السوق العالمية بافتتاح مكتب تابع لها في لندن، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى في خططها الهادفة إلى بسط نفوذها العالمي.

عينت الشركة Nathalie Curtis-Lethbridge في منصب الرئيس التنفيذي العالمي لقسم التطوير والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، على أن يقدم مكتب لندن خدماته في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية في البداية. وتتمثل مهام Curtis-Lethbridge التي تعمل تحت إمرة مؤسس Vudoo ومديرها التنفيذي، Nick Morgan، في زيادة نمو Vudoo العالمي وتعزيز أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

انتقل Dileep Yogasingham، مدير الحسابات الإستراتيجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من أستراليا إلى مكتب لندن، وسيتم الإعلان عن العديد من التعيينات الإضافية قريبًا. إضافةً إلى ذلك، ستنضم Manuela Cadd، المدير السابق للسوق الإقليمية في Criteo إلى Vudoo، حيث تتقلد منصب رئيس قسم الشراكات التجارية الإستراتيجية في أستراليا، كما تنوي الشركة تعيين مديرين إقليميين لمناطق أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، وفتح مكاتب في أمريكا الشمالية في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة.

أسست Curtis-Lethbridge وكالة Atonik Digital، الوكالة الدولية المتخصصة التي تركز على المحتوى وتحقيق دخل منه والترفيه على الإنترنت والشراكات الإستراتيجية ودخول السوق والتطوير في عام 2012، إلى جانب عملها في المجالات المشتركة بين المحتوى والتكنولوجيا وتحقيق الدخل منذ ذلك الحين مع قائمة مرموقة من عملاء دوليين تتضمن الاستوديوهات وشركات الاتصالات ومنصات المحتوى وشركات تكنولوجيا المحتوى المبتكرة ومنتجي المحتوى في الولايات المتحدة.

يأتي بسط نفوذ Vudoo في السوق الدولية على خلفية التطور الهائل في مجال تجارة المحتوى وزيادة الطلب الكبيرة على تقنياتها الرائدة، خصوصًا في ظل الزخم الذي تشهده وسائط البيع بالتجزئة ، مع توقع زيادة إيرادات الإعلانات من هذه القناة إلى 125,7 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023.

عقدت شركة Vudoo، التي تأسست في أستراليا على يد رائد الأعمال ورائد التجارة الإلكترونية Nick Morgan، شراكات بناءة مع ناشرين، من ضمنهم News Corp وAre Media وNew Zealand Media and Entertainment (NZME)، ومن بين عملاء الشركة العالميين الآخرين، Forever New وS&P Global وKohler، كما تسهل الشركة عمليات التنفيذ في الحملات عبر العلامات التجارية، مثل Hilton وSamsung وMoët & Chandon وBurberry وDyson وLexus وHotel Clicquot وSunday Riley.

صرح Nick Morgan، مؤسس Vudoo ومديرها التنفيذي، قائلاً: "لقد شهدنا نتائج رائعة حققها جميع عملائنا الحاليين، وفي ظل الازدهار العالمي الذي تشهده شبكات وسائط البيع بالتجزئة وتجارة المحتوى، فقد حان الوقت الآن لتوفير حل Vudoo الفريد لقاعدة عملاء عالمية عبر كل نقاط الاتصال الإعلامية."

وتابع قائلاً: "إن خبرة Nathalie المذهلة في مجال تجارة المحتوى والتكنولوجيا وتحقيق الدخل من المحتوى إلى جانب جهودها في مساعدة عملائها على التوسع والتطور أهلتها للعمل في شركتنا. فشغفها بالابتكار وتوجيهنا نحو الأفضل ومساعدتنا في التعامل مع زيادة الاهتمام السريعة بالحل الذي نقدمه حتى الآن كان لا يقدر بثمن، لذا يسعدنا الآن انضمامها إلينا في فريق الشركة بهدف دعم تطورنا العالمي".

علقت Curtis-Lethbridge على سبب انضمامها إلى Vudoo وفرصة بسط نفوذ الشركة عالميًا، قائلة: "مع توقعات تطور التجارة الإلكترونية بشكل أسرع من وسائل التواصل الاجتماعي بصفتها أداة تنشيط مميزة لقناة وسائط البيع بالتجزئة المزدهرة عالميًا، فهي منطقة نمو ديناميكية لتوفير فرص لتحقيق الدخل من المحتوى عبر نقاط اتصال متعددة للجمهور. إلى جانب أن تقنية Vudoo تمد جسرًا مهمًا بين تجارة المحتوى والتفاعل مع العملاء عند مصدر الإلهام، مما يتيح إجراء معاملة سلسلة في أثناء البث وتقديم رؤية كاملة لسلوك المشاهدين".

وتابعت حديثها، قائلة: "في أثناء فترة عملي مستشارة مع Vudoo على مدى الأشهر القليلة الماضية، رأيت رأي العين سرعة الاهتمام العالية بالحلول التي تقدمها الشركة والإمكانات الهائلة للتطور العالمي في مساحة تحويلية شائقة للغاية تجمع بين المحتوى والتكنولوجيا وتحقيق الدخل، وهم ثلاثة من مكامن شغفي وعملي الاستشاري على مدى العقود السابقة. إضافةً إلى ذلك، يحدوني شغف لا يوصف تجاه فرصة التعاون مع الفريق الموهوب للغاية في الشركة وتجاه لعب دور في المساعدة في التوسع عالميًا في فترة مفصلية في مجال تجارة المحتوى ووسائط البيع بالتجزئة".

تخطط شركة Vudoo في غمار رحلتها الشائقة إلى المستقبل لتطوير أدوات منصات CTV التي ستُمكّن جمهور البث المباشر والفيديو حسب الطلب من اكتشاف المنتجات وشرائها ضمن الإعلانات ومحتوى الفيديو نفسه.

أدلت Curtis-Lethbridge بتصريحات عن رؤية Vudoo الخاصة بمنصات CTV، قائلة: "تخيل معي مستقبلاً يمكن فيه لمنصات CTV التعاون مع العلامات التجارية لابتكار محتوى مربح ويمكن شراؤه في أثناء البث حيث يمكن للجمهور شراء منتجات من العروض التي يحبونها بدون الحاجة إلى مغادرة منصة المحتوى". وأضافت قائلة: "سينجم عن زيادة معدل التفاعل على الشاشة الكبيرة تغيير تجربة المشاهدة بأكملها من سلبية إلى نشطة وفتح مصادر إيرادات جديدة لمقدمي خدمات CTV".

عن Vudoo

تأسست منصة Vudoo لتجارة المحتوى في عام 2017 وينصب تركيزها على تمكين المعلنين من تعزيز محتواهم عن طريق قصص فريدة مخصصة جذابة يسردها شخصان من شأنها جذب انتباه الجمهور وتعزيز المشاركة.

تتيح ميزة الدفع في أثناء البث التي تقدمها الشركة، والتي تنتظر براءة اختراع للعملاء التعامل مباشرةً داخل المحتوى، مما يُمكّن المعلنين من تعزيز التحولات وانهيار مخروط المبيعات. إضافةً إلى ذلك، يمكن للعلامات التجارية والناشرين بفضل الخدمات المميزة التي تقدمها Vudoo دمج وظائف تجارة المحتوى في مجموعة التقنيات الخاصة بهم بدون الحاجة إلى ترقية بنيتهم التحتية أو القدرات التشغيلية.

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