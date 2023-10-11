انطلاق منصة Vudoo الرائدة لتجارة المحتوى إلى العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت Vudoo ، الشركة الرائدة في مجال تجارة المحتوى والدفع في أثناء البث، منصتها في السوق العالمية بافتتاح مكتب تابع لها في لندن، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى في خططها الهادفة إلى بسط نفوذها العالمي.
عينت الشركة Nathalie Curtis-Lethbridge في منصب الرئيس التنفيذي العالمي لقسم التطوير والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، على أن يقدم مكتب لندن خدماته في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية في البداية. وتتمثل مهام Curtis-Lethbridge التي تعمل تحت إمرة مؤسس Vudoo ومديرها التنفيذي، Nick Morgan، في زيادة نمو Vudoo العالمي وتعزيز أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
انتقل Dileep Yogasingham، مدير الحسابات الإستراتيجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من أستراليا إلى مكتب لندن، وسيتم الإعلان عن العديد من التعيينات الإضافية قريبًا. إضافةً إلى ذلك، ستنضم Manuela Cadd، المدير السابق للسوق الإقليمية في Criteo إلى Vudoo، حيث تتقلد منصب رئيس قسم الشراكات التجارية الإستراتيجية في أستراليا، كما تنوي الشركة تعيين مديرين إقليميين لمناطق أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، وفتح مكاتب في أمريكا الشمالية في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة.
أسست Curtis-Lethbridge وكالة Atonik Digital، الوكالة الدولية المتخصصة التي تركز على المحتوى وتحقيق دخل منه والترفيه على الإنترنت والشراكات الإستراتيجية ودخول السوق والتطوير في عام 2012، إلى جانب عملها في المجالات المشتركة بين المحتوى والتكنولوجيا وتحقيق الدخل منذ ذلك الحين مع قائمة مرموقة من عملاء دوليين تتضمن الاستوديوهات وشركات الاتصالات ومنصات المحتوى وشركات تكنولوجيا المحتوى المبتكرة ومنتجي المحتوى في الولايات المتحدة.
يأتي بسط نفوذ Vudoo في السوق الدولية على خلفية التطور الهائل في مجال تجارة المحتوى وزيادة الطلب الكبيرة على تقنياتها الرائدة، خصوصًا في ظل الزخم الذي تشهده وسائط البيع بالتجزئة ، مع توقع زيادة إيرادات الإعلانات من هذه القناة إلى 125,7 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023.
عقدت شركة Vudoo، التي تأسست في أستراليا على يد رائد الأعمال ورائد التجارة الإلكترونية Nick Morgan، شراكات بناءة مع ناشرين، من ضمنهم News Corp وAre Media وNew Zealand Media and Entertainment (NZME)، ومن بين عملاء الشركة العالميين الآخرين، Forever New وS&P Global وKohler، كما تسهل الشركة عمليات التنفيذ في الحملات عبر العلامات التجارية، مثل Hilton وSamsung وMoët & Chandon وBurberry وDyson وLexus وHotel Clicquot وSunday Riley.
صرح Nick Morgan، مؤسس Vudoo ومديرها التنفيذي، قائلاً: "لقد شهدنا نتائج رائعة حققها جميع عملائنا الحاليين، وفي ظل الازدهار العالمي الذي تشهده شبكات وسائط البيع بالتجزئة وتجارة المحتوى، فقد حان الوقت الآن لتوفير حل Vudoo الفريد لقاعدة عملاء عالمية عبر كل نقاط الاتصال الإعلامية."
وتابع قائلاً: "إن خبرة Nathalie المذهلة في مجال تجارة المحتوى والتكنولوجيا وتحقيق الدخل من المحتوى إلى جانب جهودها في مساعدة عملائها على التوسع والتطور أهلتها للعمل في شركتنا. فشغفها بالابتكار وتوجيهنا نحو الأفضل ومساعدتنا في التعامل مع زيادة الاهتمام السريعة بالحل الذي نقدمه حتى الآن كان لا يقدر بثمن، لذا يسعدنا الآن انضمامها إلينا في فريق الشركة بهدف دعم تطورنا العالمي".
علقت Curtis-Lethbridge على سبب انضمامها إلى Vudoo وفرصة بسط نفوذ الشركة عالميًا، قائلة: "مع توقعات تطور التجارة الإلكترونية بشكل أسرع من وسائل التواصل الاجتماعي بصفتها أداة تنشيط مميزة لقناة وسائط البيع بالتجزئة المزدهرة عالميًا، فهي منطقة نمو ديناميكية لتوفير فرص لتحقيق الدخل من المحتوى عبر نقاط اتصال متعددة للجمهور. إلى جانب أن تقنية Vudoo تمد جسرًا مهمًا بين تجارة المحتوى والتفاعل مع العملاء عند مصدر الإلهام، مما يتيح إجراء معاملة سلسلة في أثناء البث وتقديم رؤية كاملة لسلوك المشاهدين".
وتابعت حديثها، قائلة: "في أثناء فترة عملي مستشارة مع Vudoo على مدى الأشهر القليلة الماضية، رأيت رأي العين سرعة الاهتمام العالية بالحلول التي تقدمها الشركة والإمكانات الهائلة للتطور العالمي في مساحة تحويلية شائقة للغاية تجمع بين المحتوى والتكنولوجيا وتحقيق الدخل، وهم ثلاثة من مكامن شغفي وعملي الاستشاري على مدى العقود السابقة. إضافةً إلى ذلك، يحدوني شغف لا يوصف تجاه فرصة التعاون مع الفريق الموهوب للغاية في الشركة وتجاه لعب دور في المساعدة في التوسع عالميًا في فترة مفصلية في مجال تجارة المحتوى ووسائط البيع بالتجزئة".
تخطط شركة Vudoo في غمار رحلتها الشائقة إلى المستقبل لتطوير أدوات منصات CTV التي ستُمكّن جمهور البث المباشر والفيديو حسب الطلب من اكتشاف المنتجات وشرائها ضمن الإعلانات ومحتوى الفيديو نفسه.
أدلت Curtis-Lethbridge بتصريحات عن رؤية Vudoo الخاصة بمنصات CTV، قائلة: "تخيل معي مستقبلاً يمكن فيه لمنصات CTV التعاون مع العلامات التجارية لابتكار محتوى مربح ويمكن شراؤه في أثناء البث حيث يمكن للجمهور شراء منتجات من العروض التي يحبونها بدون الحاجة إلى مغادرة منصة المحتوى". وأضافت قائلة: "سينجم عن زيادة معدل التفاعل على الشاشة الكبيرة تغيير تجربة المشاهدة بأكملها من سلبية إلى نشطة وفتح مصادر إيرادات جديدة لمقدمي خدمات CTV".
عن Vudoo
تأسست منصة Vudoo لتجارة المحتوى في عام 2017 وينصب تركيزها على تمكين المعلنين من تعزيز محتواهم عن طريق قصص فريدة مخصصة جذابة يسردها شخصان من شأنها جذب انتباه الجمهور وتعزيز المشاركة.
تتيح ميزة الدفع في أثناء البث التي تقدمها الشركة، والتي تنتظر براءة اختراع للعملاء التعامل مباشرةً داخل المحتوى، مما يُمكّن المعلنين من تعزيز التحولات وانهيار مخروط المبيعات. إضافةً إلى ذلك، يمكن للعلامات التجارية والناشرين بفضل الخدمات المميزة التي تقدمها Vudoo دمج وظائف تجارة المحتوى في مجموعة التقنيات الخاصة بهم بدون الحاجة إلى ترقية بنيتهم التحتية أو القدرات التشغيلية.
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