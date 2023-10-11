Faraday Future تعلن أن النجم العالمي ورجل الأعمال Chris Brown سيصبح المالك والمطور التالي لـ FF 91 2.0

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFIE) ("Faraday Future" أو "FF" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية تعمل في مجال النظام البيئي للتنقل الكهربائي الذكي المشترك ومقرها كاليفورنيا، أن أسطورة الموسيقى العالمية ورجل الأعمال Chris Brown سيصبح المالك التالي لـ FF 91 2.0 Futurist Alliance ومسؤول الإنشاء المشترك للمطور وسيتسلم سيارته في فعالية "Delivery Co-Creation Day" المستقبلية.

استضاف Mr. Brown مؤسس FF والرئيس التنفيذي للمنتج ومسؤول النظام البيئي للمستخدم YT Jia في موطنه في لوس أنجلوس حيث ناقشا سمات FF 91 2.0 وأبرزها وبدآ رسميًا عملية الإنشاء المشترك. Mr. Brown هو مغني وكاتب أغاني ومغني راب وراقص وممثل ورجل أعمال أمريكي، وهو أحد أشهر مغنيي موسيقى R&B على الإطلاق. أكسبه أسلوبه الفريد جوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة جرامي، بالإضافة إلى جوائز MTV Video Music وAMA وBET Music Awards.

صرح Mr. Jia: "يسعدنا أن نرحب بنجم الموسيقى العالمي Chris Brown باعتباره مستخدمًا مؤثرًا آخر ومطورًا مشتركًا لـ FF Spire لـ FF". "لا يعكس هذا التعاون في الإنشاء المشترك تقدير FF ومنتجاتها من خلال أيقونات بارزة فحسب، بل يؤكد أيضًا على قيمة ومزايا FF ونموذج الإنشاء المشترك للمطورين في مجال الترفيه والموسيقى."

بالإضافة إلى الإعلان وأنشطة الإنشاء المشترك مع Mr. Brown في نهاية الأسبوع الماضي، قام Matthias Aydt، الرئيس التنفيذي العالمي لـ FF، شخصيًا بتسليم FF 91 2.0 Futurist Alliance إلى Mr. Jia في فعالية "Delivery Co-Creation Day" في المقر الرئيسي لـ FF في لوس أنجلوس. كما حضر Sean Lee، مؤسس "Purist Group"، جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين الآخرين في FF وانضموا إلى مناقشات حيوية حول منتجات الإنشاء المشترك أثناء تجربة FF 91 2.0 Futurist Alliance على الطرق المتنوعة الشهيرة في جنوب كاليفورنيا مع Mr. Jia في سيارته الجديدة. لقد جربوا وقادوا سياراتهم بالقرب من هذه المواقع التاريخية والمبدعة مثل طريق ساحل المحيط الهادئ السريع، وتجولوا عبر المعالم مثل مطار لوس أنجلوس الدولي، وشاطئ سانتا مونيكا، ونقطة نهاية الطريق الأسطوري 66، ومولهولاند درايف والعديد من المواقع السياحية الشهيرة الأخرى على طول طريق الساحل الآسر وامتدادات الطرق في جنوب كاليفورنيا.

بصفته مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي للمنتج ومسؤول النظام البيئي للمستخدم الذي حدد سلسلة FF 91 2.0 منذ البداية، سيتكون الإنشاء المشترك لـ Mr. Jia من ثلاث مراحل. بدءًا من يوم حدث التسليم المشترك للإنشاء المشترك، أوضح Mr. Jia المرحلة التالية للشركة من التخطيط الاستراتيجي للإنشاء المشترك للمطورين. وفي غضون شهر واحد بعد التسليم، ينوي تنظيم اجتماعات الإنشاء المشترك للمنتج التنفيذي للشركة، وتقديم التعليقات بناءً على تجارب المنتج الخاصة به وتعزيز تجربة المستخدم بشكل مستمر. بعد شهر واحد من تسليم المنتج، سيواصل Mr. Jia تقديم تعليقات مستمرة حول المنتج من خلال القيادة والاستخدام اليومي، مع تقديم توصيات مرجعية أيضًا لتطوير الجيل التالي من منتجات FF.

يمكن مشاهدة مقطع فيديو لمناقشة الإنشاء المشترك لـ Chris Brown وفعالية Mr. Jia "Delivery Co-Creation Day" على تطبيق FF أو على الرابط:

يمكن للمستخدمين طلب سيارة FF 91 2.0 مسبقًا عبر تطبيق FF Intelligent أو من خلال موقعنا الإلكتروني (باللغة الإنجليزية): أو (باللغة الصينية):

قم بتنزيل تطبيق FF Intelligent الجديد:

نبذة عن FARADAY FUTURE

Faraday Future هي الشركة الرائدة في سوق Ultimate AI TechLuxury Ultra Spire في عصر السيارات الكهربائية الذكية، وهي التي أحدثت ثورة في حضارة السيارات التقليدية فائقة الفخامة التي تجسدها فيراري ومايباخ. FF ليست مجرد شركة سيارات كهربائية، ولكنها أيضًا شركة إنترنت ذكية تعتمد على البرمجيات. تهدف FF في نهاية المطاف إلى أن تصبح شركة مستخدم من خلال تقديم نظام بيئي مشترك للتنقل الذكي.

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البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، الكلمات "تقدر"، "تتوقع"، "ترتقب"، "تنتظر"، "تتنبأ"، "تخطط"، "تعتزم"، "تعتقد"، "تسعى"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "مستقبلا"، "يقترح" والصيغ المختلفة لهذه الكلمات أو التعبيرات المشابهة (أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو التعبيرات) إلى تحديد البيانات التطلعية. تتضمن هذه البيانات التطلعية عددًا من المخاطر والشكوك والافتراضات المعروفة وغير المعروفة وعوامل مهمة أخرى، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة، والتي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة، من بين أمور أخرى، التي قد تؤثر على النتائج أو النتائج الفعلية، من بين أمور أخرى: قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وتحسين سيولتها ومركزها المالي؛ قدرة الشركة على تنفيذ خططها لتطوير وتسويق مركباتها وتوقيت برامج التطوير هذه؛ تقديرات الشركة لحجم الأسواق لمركباتها وتكلفة طرح تلك المركبات في السوق؛ معدل ودرجة قبول السوق لمركبات الشركة؛ نجاح الشركات المصنعة المنافسة الأخرى؛ أداء وأمن مركبات الشركة؛ الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالشركة؛ قدرة الشركة على استيفاء الشروط السابقة والإغلاق على عمليات التمويل المختلفة الموصوفة في مكان آخر من قبل الشركة؛ نتيجة لجهود التمويل المستقبلية، والتي قد يؤدي فشل أي منها إلى قيام الشركة بطلب الحماية بموجب قانون الإفلاس؛ الظروف الاقتصادية والسوقية العامة التي تؤثر على الطلب على منتجات الشركة؛ قد لا تكون إجراءات خفض التكلفة وعدد الموظفين والرواتب المحتملة كافية أو قد لا تحقق نتائجها المتوقعة؛ وقدرة الشركة على جذب الموظفين والاحتفاظ بهم، وأي تطورات سلبية في الإجراءات القانونية الحالية أو بدء إجراءات قانونية جديدة، وتقلب سعر سهم الشركة. يجب عليك أن تفكر بعناية في العوامل المذكورة أعلاه والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل المخاطرة" في نموذج الشركة 10-K/A المقدم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 21 أغسطس 2023، وغيرها من العوامل والمستندات الأخرى التي تقدمها الشركة من حين لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تحدد هذه الملفات وتعالج المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. يتم تحذير القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

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