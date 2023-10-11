Faraday Future تعلن أن النجم العالمي ورجل الأعمال Chris Brown سيصبح المالك والمطور التالي لـ FF 91 2.0

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFIE) ("Faraday Future" أو "FF" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية تعمل في مجال النظام البيئي للتنقل الكهربائي الذكي المشترك ومقرها كاليفورنيا، أن أسطورة الموسيقى العالمية ورجل الأعمال Chris Brown سيصبح المالك التالي لـ FF 91 2.0 Futurist Alliance ومسؤول الإنشاء المشترك للمطور وسيتسلم سيارته في فعالية "Delivery Co-Creation Day" المستقبلية.
استضاف Mr. Brown مؤسس FF والرئيس التنفيذي للمنتج ومسؤول النظام البيئي للمستخدم YT Jia في موطنه في لوس أنجلوس حيث ناقشا سمات FF 91 2.0 وأبرزها وبدآ رسميًا عملية الإنشاء المشترك. Mr. Brown هو مغني وكاتب أغاني ومغني راب وراقص وممثل ورجل أعمال أمريكي، وهو أحد أشهر مغنيي موسيقى R&B على الإطلاق. أكسبه أسلوبه الفريد جوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة جرامي، بالإضافة إلى جوائز MTV Video Music وAMA وBET Music Awards.
صرح Mr. Jia: "يسعدنا أن نرحب بنجم الموسيقى العالمي Chris Brown باعتباره مستخدمًا مؤثرًا آخر ومطورًا مشتركًا لـ FF Spire لـ FF". "لا يعكس هذا التعاون في الإنشاء المشترك تقدير FF ومنتجاتها من خلال أيقونات بارزة فحسب، بل يؤكد أيضًا على قيمة ومزايا FF ونموذج الإنشاء المشترك للمطورين في مجال الترفيه والموسيقى."
بالإضافة إلى الإعلان وأنشطة الإنشاء المشترك مع Mr. Brown في نهاية الأسبوع الماضي، قام Matthias Aydt، الرئيس التنفيذي العالمي لـ FF، شخصيًا بتسليم FF 91 2.0 Futurist Alliance إلى Mr. Jia في فعالية "Delivery Co-Creation Day" في المقر الرئيسي لـ FF في لوس أنجلوس. كما حضر Sean Lee، مؤسس "Purist Group"، جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين الآخرين في FF وانضموا إلى مناقشات حيوية حول منتجات الإنشاء المشترك أثناء تجربة FF 91 2.0 Futurist Alliance على الطرق المتنوعة الشهيرة في جنوب كاليفورنيا مع Mr. Jia في سيارته الجديدة. لقد جربوا وقادوا سياراتهم بالقرب من هذه المواقع التاريخية والمبدعة مثل طريق ساحل المحيط الهادئ السريع، وتجولوا عبر المعالم مثل مطار لوس أنجلوس الدولي، وشاطئ سانتا مونيكا، ونقطة نهاية الطريق الأسطوري 66، ومولهولاند درايف والعديد من المواقع السياحية الشهيرة الأخرى على طول طريق الساحل الآسر وامتدادات الطرق في جنوب كاليفورنيا.
بصفته مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي للمنتج ومسؤول النظام البيئي للمستخدم الذي حدد سلسلة FF 91 2.0 منذ البداية، سيتكون الإنشاء المشترك لـ Mr. Jia من ثلاث مراحل. بدءًا من يوم حدث التسليم المشترك للإنشاء المشترك، أوضح Mr. Jia المرحلة التالية للشركة من التخطيط الاستراتيجي للإنشاء المشترك للمطورين. وفي غضون شهر واحد بعد التسليم، ينوي تنظيم اجتماعات الإنشاء المشترك للمنتج التنفيذي للشركة، وتقديم التعليقات بناءً على تجارب المنتج الخاصة به وتعزيز تجربة المستخدم بشكل مستمر. بعد شهر واحد من تسليم المنتج، سيواصل Mr. Jia تقديم تعليقات مستمرة حول المنتج من خلال القيادة والاستخدام اليومي، مع تقديم توصيات مرجعية أيضًا لتطوير الجيل التالي من منتجات FF.
يمكن مشاهدة مقطع فيديو لمناقشة الإنشاء المشترك لـ Chris Brown وفعالية Mr. Jia "Delivery Co-Creation Day" على تطبيق FF أو على الرابط:
يمكن للمستخدمين طلب سيارة FF 91 2.0 مسبقًا عبر تطبيق FF Intelligent أو من خلال موقعنا الإلكتروني (باللغة الإنجليزية): أو (باللغة الصينية):
قم بتنزيل تطبيق FF Intelligent الجديد:
نبذة عن FARADAY FUTURE
Faraday Future هي الشركة الرائدة في سوق Ultimate AI TechLuxury Ultra Spire في عصر السيارات الكهربائية الذكية، وهي التي أحدثت ثورة في حضارة السيارات التقليدية فائقة الفخامة التي تجسدها فيراري ومايباخ. FF ليست مجرد شركة سيارات كهربائية، ولكنها أيضًا شركة إنترنت ذكية تعتمد على البرمجيات. تهدف FF في نهاية المطاف إلى أن تصبح شركة مستخدم من خلال تقديم نظام بيئي مشترك للتنقل الذكي.
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البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، الكلمات "تقدر"، "تتوقع"، "ترتقب"، "تنتظر"، "تتنبأ"، "تخطط"، "تعتزم"، "تعتقد"، "تسعى"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "مستقبلا"، "يقترح" والصيغ المختلفة لهذه الكلمات أو التعبيرات المشابهة (أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو التعبيرات) إلى تحديد البيانات التطلعية. تتضمن هذه البيانات التطلعية عددًا من المخاطر والشكوك والافتراضات المعروفة وغير المعروفة وعوامل مهمة أخرى، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة، والتي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة، من بين أمور أخرى، التي قد تؤثر على النتائج أو النتائج الفعلية، من بين أمور أخرى: قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وتحسين سيولتها ومركزها المالي؛ قدرة الشركة على تنفيذ خططها لتطوير وتسويق مركباتها وتوقيت برامج التطوير هذه؛ تقديرات الشركة لحجم الأسواق لمركباتها وتكلفة طرح تلك المركبات في السوق؛ معدل ودرجة قبول السوق لمركبات الشركة؛ نجاح الشركات المصنعة المنافسة الأخرى؛ أداء وأمن مركبات الشركة؛ الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالشركة؛ قدرة الشركة على استيفاء الشروط السابقة والإغلاق على عمليات التمويل المختلفة الموصوفة في مكان آخر من قبل الشركة؛ نتيجة لجهود التمويل المستقبلية، والتي قد يؤدي فشل أي منها إلى قيام الشركة بطلب الحماية بموجب قانون الإفلاس؛ الظروف الاقتصادية والسوقية العامة التي تؤثر على الطلب على منتجات الشركة؛ قد لا تكون إجراءات خفض التكلفة وعدد الموظفين والرواتب المحتملة كافية أو قد لا تحقق نتائجها المتوقعة؛ وقدرة الشركة على جذب الموظفين والاحتفاظ بهم، وأي تطورات سلبية في الإجراءات القانونية الحالية أو بدء إجراءات قانونية جديدة، وتقلب سعر سهم الشركة. يجب عليك أن تفكر بعناية في العوامل المذكورة أعلاه والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل المخاطرة" في نموذج الشركة 10-K/A المقدم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 21 أغسطس 2023، وغيرها من العوامل والمستندات الأخرى التي تقدمها الشركة من حين لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تحدد هذه الملفات وتعالج المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. يتم تحذير القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
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