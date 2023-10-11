تعيين Soren Bjorn رئيسًا تنفيذيًا لشركة Driscoll's

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انتخب مجلس إدارة شركة Driscoll's السيد Soren Bjorn، الرئيس الحالي لشركة Driscoll's في الأمريكتين، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة. وسيتولى هذا المنصب في يناير 2024 وسيشرف على العمليات اليومية العالمية للشركة. كان J. Miles Reiter، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي لشركة Driscoll، قد أعلن عن خطته للتقاعد في نهاية العام وسيصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة المملوكة للعائلة.

انضم Bjorn إلى Driscoll's، شركة التوت العالمية، في عام 2006 وشارك في كل جانب من جوانب العمل تقريبًا على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية. وبصفته نائب الرئيس الأول السابق للأعمال الدولية والتقنيات العالمية، قاد تطوير الأعمال في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، بالإضافة إلى البحث والتطوير وتطوير السلالات النباتية عالميًا. ولقد أصبح قائدًا لوحدة أعمال Driscoll's في أمريكا الشمالية في عام 2013 وتمت ترقيته إلى منصبه الحالي كرئيس لشركة Driscoll's للأمريكتين في عام 2017.

يحب المستهلكون توت Driscoll's في جميع أنحاء العالم، مما يجعله واحدًا من أنجح العلامات التجارية العاملة في مجال البقالة بالتجزئة . وبصفة Bjorn الرئيس التنفيذي القادم، تتمثل أولوياته في الحفاظ على ثقافة الشركة المزدهرة ومواصلة تسريع نموها العالمي. وبالاستفادة من خبراته الرائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار، سيقوم أيضًا بتوجيه جهود الشركة لتنفيذ تقنيات جديدة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتضمن استمرار مرونة الأعمال في مواجهة التحديات على مستوى الصناعة، مثل تغيُّر المناخ.

قال Bjorn: "أشعر بامتنان لأن Miles ومجلس الإدارة والآلاف من أعضاء فريق Driscoll's حول العالم قد عهدوا لي بتوجيه الشركة نحو مستقبلها الواعد. إن الإرث الذي منحه لنا Miles هو قوة ووضوح مهمة Driscoll's ورؤيتها والقيم التي تتبناها. ولقد اعتمد عليه طوال مسيرته لتوجيه كل قرار وإجراء للشركة. وباعتباري الموجِّه الجديد لشركة Driscoll's، فإنني ألتزم التزامًا كاملاً تجاه موظفينا وشركائنا وعملائنا جميعًا بأن أستانف إعلاء إرثه وأحترم هذه المبادئ نفسها.

إرث لا يفنى

شارك Miles Reiter في تجارة التوت بقدرة كبيرة طوال فترة السبعين عامًا الماضية. فبعد تخرجه من الجامعة، أصبح مزارعًا للتوت في وادي باجارو بكاليفورنيا في السبعينيات، وانتُخب رئيسًا لمجلس الإدارة في عام 1988. شغل Reiter منصب الرئيس التنفيذي للشركة مرتين – مرة من 2000 إلى 2015 ومرة أخرى من 2018 إلى الوقت الحاضر.

وقال Reiter: "إن أجيالاً من عائلتي قد سبقتني، وأعتقد أن الأجيال اللاحقة أيضًا، كانت وستكون ضليعة في هذا العمل الرائع دائمًا. لقد كان من دواعي سروري بشكل خاص التعرف على أعضاء فريقنا العالمي من الموظفين والمزارعين المستقلين وشركاء الصناعة وعملاء التجزئة، سواء كان ذلك في الميدان، أو في موقع العمل، أو في السوق، أو أثناء تناول مشروب منعش مع وجبة لذيذة، أو الأفضل من ذلك، كل ما سبق."

وأضاف: "لقد حان الوقت الآن لكي أتنحى عن منصبي كمدير تنفيذي. لقد بحثت، جنبًا إلى جنب مع مجلس إدارتنا، عن قائد جديد ملتزم بشدة بقيمنا ومهمتنا والمستقبل الذي تصبح فيه Driscoll's شركة التوت الرائدة عالميًا، مما يثري حياة كل من نتواصل معه. وبحماس وثقة كبيرين قمنا بتعيين Soren رئيسًا تنفيذيًا جديدًا. إن معرفته العالمية العميقة بتجارة التوت، وفكره القوي، وحكمه السليم، وروح الدعابة الجذابة، تجعله مؤهلاً بشكل فريد لهذا الدور."

معلومات عن Driscoll's

Driscoll's هي الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال الفواكه الطازجة من الفراولة، والتوت الأزرق، وتوت العليق، والتوت الأسود. ومع أكثر من 100 عام من التراث الزراعي، تعد Driscoll's رائدة في ابتكار نكهة التوت والعلامة التجارية الاستهلاكية الموثوقة لـ Only the Finest BerriesTM‎. مع أكثر من 900 مزارع مستقل حول العالم، تقوم شركة Driscoll's بتطوير أصناف التوت الحصرية الحاصلة على براءة اختراع باستخدام طرق تطوير السلالات التقليدية فقط التي تركز على زراعة التوت ذي المذاق الرائع. يساعد فريق متخصص من المهندسين الزراعيين ومختصي السلالات والمحللين الحسيين وأخصائيي أمراض النبات وعلماء الحشرات في زراعة شتلات تتم زراعتها بعد ذلك في المزارع العائلية المحلية. يُزرع توت Driscoll's في أكثر من 20 دولة وهو متاح للمستهلكين في أكثر من 40 دولة بين أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا والصين.

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