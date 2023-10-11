تعيين Soren Bjorn رئيسًا تنفيذيًا لشركة Driscoll's

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انتخب مجلس إدارة شركة Driscoll's السيد Soren Bjorn، الرئيس الحالي لشركة Driscoll's في الأمريكتين، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة. وسيتولى هذا المنصب في يناير 2024 وسيشرف على العمليات اليومية العالمية للشركة. كان J. Miles Reiter، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي لشركة Driscoll، قد أعلن عن خطته للتقاعد في نهاية العام وسيصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة المملوكة للعائلة.
انضم Bjorn إلى Driscoll's، شركة التوت العالمية، في عام 2006 وشارك في كل جانب من جوانب العمل تقريبًا على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية. وبصفته نائب الرئيس الأول السابق للأعمال الدولية والتقنيات العالمية، قاد تطوير الأعمال في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، بالإضافة إلى البحث والتطوير وتطوير السلالات النباتية عالميًا. ولقد أصبح قائدًا لوحدة أعمال Driscoll's في أمريكا الشمالية في عام 2013 وتمت ترقيته إلى منصبه الحالي كرئيس لشركة Driscoll's للأمريكتين في عام 2017.
يحب المستهلكون توت Driscoll's في جميع أنحاء العالم، مما يجعله واحدًا من أنجح العلامات التجارية العاملة في مجال البقالة بالتجزئة . وبصفة Bjorn الرئيس التنفيذي القادم، تتمثل أولوياته في الحفاظ على ثقافة الشركة المزدهرة ومواصلة تسريع نموها العالمي. وبالاستفادة من خبراته الرائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار، سيقوم أيضًا بتوجيه جهود الشركة لتنفيذ تقنيات جديدة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتضمن استمرار مرونة الأعمال في مواجهة التحديات على مستوى الصناعة، مثل تغيُّر المناخ.
قال Bjorn: "أشعر بامتنان لأن Miles ومجلس الإدارة والآلاف من أعضاء فريق Driscoll's حول العالم قد عهدوا لي بتوجيه الشركة نحو مستقبلها الواعد. إن الإرث الذي منحه لنا Miles هو قوة ووضوح مهمة Driscoll's ورؤيتها والقيم التي تتبناها. ولقد اعتمد عليه طوال مسيرته لتوجيه كل قرار وإجراء للشركة. وباعتباري الموجِّه الجديد لشركة Driscoll's، فإنني ألتزم التزامًا كاملاً تجاه موظفينا وشركائنا وعملائنا جميعًا بأن أستانف إعلاء إرثه وأحترم هذه المبادئ نفسها.
إرث لا يفنى
شارك Miles Reiter في تجارة التوت بقدرة كبيرة طوال فترة السبعين عامًا الماضية. فبعد تخرجه من الجامعة، أصبح مزارعًا للتوت في وادي باجارو بكاليفورنيا في السبعينيات، وانتُخب رئيسًا لمجلس الإدارة في عام 1988. شغل Reiter منصب الرئيس التنفيذي للشركة مرتين – مرة من 2000 إلى 2015 ومرة أخرى من 2018 إلى الوقت الحاضر.
وقال Reiter: "إن أجيالاً من عائلتي قد سبقتني، وأعتقد أن الأجيال اللاحقة أيضًا، كانت وستكون ضليعة في هذا العمل الرائع دائمًا. لقد كان من دواعي سروري بشكل خاص التعرف على أعضاء فريقنا العالمي من الموظفين والمزارعين المستقلين وشركاء الصناعة وعملاء التجزئة، سواء كان ذلك في الميدان، أو في موقع العمل، أو في السوق، أو أثناء تناول مشروب منعش مع وجبة لذيذة، أو الأفضل من ذلك، كل ما سبق."
وأضاف: "لقد حان الوقت الآن لكي أتنحى عن منصبي كمدير تنفيذي. لقد بحثت، جنبًا إلى جنب مع مجلس إدارتنا، عن قائد جديد ملتزم بشدة بقيمنا ومهمتنا والمستقبل الذي تصبح فيه Driscoll's شركة التوت الرائدة عالميًا، مما يثري حياة كل من نتواصل معه. وبحماس وثقة كبيرين قمنا بتعيين Soren رئيسًا تنفيذيًا جديدًا. إن معرفته العالمية العميقة بتجارة التوت، وفكره القوي، وحكمه السليم، وروح الدعابة الجذابة، تجعله مؤهلاً بشكل فريد لهذا الدور."
معلومات عن Driscoll's
Driscoll's هي الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال الفواكه الطازجة من الفراولة، والتوت الأزرق، وتوت العليق، والتوت الأسود. ومع أكثر من 100 عام من التراث الزراعي، تعد Driscoll's رائدة في ابتكار نكهة التوت والعلامة التجارية الاستهلاكية الموثوقة لـ Only the Finest BerriesTM. مع أكثر من 900 مزارع مستقل حول العالم، تقوم شركة Driscoll's بتطوير أصناف التوت الحصرية الحاصلة على براءة اختراع باستخدام طرق تطوير السلالات التقليدية فقط التي تركز على زراعة التوت ذي المذاق الرائع. يساعد فريق متخصص من المهندسين الزراعيين ومختصي السلالات والمحللين الحسيين وأخصائيي أمراض النبات وعلماء الحشرات في زراعة شتلات تتم زراعتها بعد ذلك في المزارع العائلية المحلية. يُزرع توت Driscoll's في أكثر من 20 دولة وهو متاح للمستهلكين في أكثر من 40 دولة بين أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا والصين.
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