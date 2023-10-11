Vertigis تكشف النقاب عن Vertigis Network Locator، مما أحدث ثورة في حلول 811

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر VertiGIS، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة الأصول المكانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالإعلان عن أحدث إضافة إلى خط منتجات VertiGIS Networks الجديدة: VertiGIS Network Locator. هذا الحل المبتكر لتحديد المواقع للمرافق تحت الأرض يُحدث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الطلب 811 واستجابات Call-Before-You-Dig و One-Call بكفاءة ودقة.

يسمح VertiGIS Network Locator للمستخدمين بتلقي طلبات تحديد المواقع ومعالجتها وتخطيطها تلقائيًا في نظام واحد. وهذا يضمن عدم تفويت المستخدمين التذاكر وحماية شبكاتهم من الضربات المكلفة. ويمكن للمستخدمين التعامل مع المواقع في جميع الولايات الخمسين وكندا، كما يتكامل الحل بسهولة مع شركات تحديد المواقع المحلية والوطنية مثل USIC. ومع تحديد الأسعار بناءً على حجم المواقع بدلاً من عدد الموظفين الميدانيين، يتوسع VertiGIS Network Locator تلقائيًا لتلبية احتياجات المستخدمين سواءً كانوا منظمة صغيرة أو كبيرة.

وفي هذا الصدد، صرح Paul Wickman، مدير المنتجات العالمية في VertiGIS، قائلاً: "ضربة واحدة هي كل ما يلزم لعرقلة مرفق أو خدمة اتصالات، مما يؤثر سلباً على الزبائن ويكلف المؤسسات الوقت والمال. ومع زيادة الضغوط على النمو، لم يكن أداء تحديد مواقع الشبكة بشكل موثوق وفعال أكثر أهمية من أي وقت مضى". "يعكس إضافة VertiGIS Network Locator إلى خط منتجات VertiGIS Networks التزامنا بتمكين مشغلي المرافق ومقدمي خدمات الاتصالات من إدارة شبكاتهم بكفاءة في عالم رقمي متزايد مع تمكينهم من تلبية المتطلبات القانونية ومعايير السلامة".

نبذة عن VertiGIS :

VertiGIS هي شركة رائدة في مجال توفير حلول إدارة الأصول ونظم المعلومات الجغرافية ومطورة برمجيات. وينصب تركيزها على تطوير حلول وخدمات البرمجيات التي تمكِّن المهنيين في قطاعات المرافق والحكومة والاتصالات والبنية التحتية من ربط عمليات أعمالهم بتكنولوجيا الإدارة المكانية. وتم تصميم محفظة منتجات VertiGIS التي يستخدمها أكثر من 5.000 زبون وملايين المستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم لتعزيز قدرات برامج نظم المعلومات الجغرافية الرائدة، وخاصة ®ArcGIS من Esri. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .

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