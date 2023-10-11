Vertigis تكشف النقاب عن Vertigis Network Locator، مما أحدث ثورة في حلول 811

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر VertiGIS، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة الأصول المكانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالإعلان عن أحدث إضافة إلى خط منتجات VertiGIS Networks الجديدة: VertiGIS Network Locator. هذا الحل المبتكر لتحديد المواقع للمرافق تحت الأرض يُحدث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الطلب 811 واستجابات Call-Before-You-Dig و One-Call بكفاءة ودقة.
يسمح VertiGIS Network Locator للمستخدمين بتلقي طلبات تحديد المواقع ومعالجتها وتخطيطها تلقائيًا في نظام واحد. وهذا يضمن عدم تفويت المستخدمين التذاكر وحماية شبكاتهم من الضربات المكلفة. ويمكن للمستخدمين التعامل مع المواقع في جميع الولايات الخمسين وكندا، كما يتكامل الحل بسهولة مع شركات تحديد المواقع المحلية والوطنية مثل USIC. ومع تحديد الأسعار بناءً على حجم المواقع بدلاً من عدد الموظفين الميدانيين، يتوسع VertiGIS Network Locator تلقائيًا لتلبية احتياجات المستخدمين سواءً كانوا منظمة صغيرة أو كبيرة.
وفي هذا الصدد، صرح Paul Wickman، مدير المنتجات العالمية في VertiGIS، قائلاً: "ضربة واحدة هي كل ما يلزم لعرقلة مرفق أو خدمة اتصالات، مما يؤثر سلباً على الزبائن ويكلف المؤسسات الوقت والمال. ومع زيادة الضغوط على النمو، لم يكن أداء تحديد مواقع الشبكة بشكل موثوق وفعال أكثر أهمية من أي وقت مضى". "يعكس إضافة VertiGIS Network Locator إلى خط منتجات VertiGIS Networks التزامنا بتمكين مشغلي المرافق ومقدمي خدمات الاتصالات من إدارة شبكاتهم بكفاءة في عالم رقمي متزايد مع تمكينهم من تلبية المتطلبات القانونية ومعايير السلامة".
نبذة عن VertiGIS :
VertiGIS هي شركة رائدة في مجال توفير حلول إدارة الأصول ونظم المعلومات الجغرافية ومطورة برمجيات. وينصب تركيزها على تطوير حلول وخدمات البرمجيات التي تمكِّن المهنيين في قطاعات المرافق والحكومة والاتصالات والبنية التحتية من ربط عمليات أعمالهم بتكنولوجيا الإدارة المكانية. وتم تصميم محفظة منتجات VertiGIS التي يستخدمها أكثر من 5.000 زبون وملايين المستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم لتعزيز قدرات برامج نظم المعلومات الجغرافية الرائدة، وخاصة ®ArcGIS من Esri. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .
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