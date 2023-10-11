World Shoe تفتتح مصنعًا جديدًا في غانا لتصنيع منتجات الأحذية المبتكرة التي تدعم أهداف الصحة العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة World Shoe اليوم عن افتتاح مصنعها الأول لإنتاج أول علامة تجارية للأحذية مضادة للميكروبات وصديقة للبيئة يتم تصنيعها في أفريقيا. يمثل بدء الإنتاج جهدًا تعاونيًا بين قطاعات الخدمة العامة والخاصة والمدنية لتوفير منتجات عالية الجودة ومنخفضة التكلفة لمستهلكي التجزئة في كل أنحاء الأسواق الأفريقية والدولية، في سبيل منع الإصابة وتعزيز النظافة والحماية من الأمراض الموهنة للجسد.
ستكون منتجات World Shoe جزءًا من حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية التي تسعى لتلبية متطلبات الصحة العامة والاستدامة البيئية الأشمل نطاقًا. ويهدف التصميم المتنوع الميزات للأحذية إلى توفير دعم مريح وجودة التهوية بشكل يلائم مجموعة متنوعة من المناخات والظروف البيئية. ستُصنع الأحذية من إسفنج EVA المتين وتكتسي بعوامل مضادة للميكروبات والتحلل البيولوجي، وبهذا تساهم هذه الأحذية في استراتيجية شاملة هدفها تحسين الصحة العامة مع تقليل النفايات والأثر البيئي لصناعة الأحذية.
ومن خلال شراكاتها في الخدمة الاجتماعية ونموذج التوزيع WASH&WEAR المبتكر ذي الأهداف الإنسانية، ستدعم World Shoe الجهود التي تبذلها الحكومات والجمعيات الخيرية والوكالات الصحية لتعزيز النظافة العامة واستيعاب اللقاحات دعمًا مباشرًا، وتعمل على الاستجابة بشكل أفضل للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الأخرى.
قال Kojo Taylor، الرئيس والمالك المشارك لشركة World Shoe Limited في غانا: "لا يتمتع أكثر من نصف مليار شخص حول العالم بإمكانية الوصول بشكل موثوق به إلى الأحذية العالية الجودة، مما يجعلهم عرضة للإصابات والأمراض التي تديم دورة الفقر. ونحن نؤمن بأن مصنع الأحذية العالمي الجديد سيوضح كيف يمكن للابتكار الأفريقي أن يدفع التنمية الأفريقية ويحدث التغيير المأمول على نطاق عالمي. ومن خلال إنشاء نموذج لتزويد الناس بأحذية ذات أسعار معقولة وجودة عالية تكون في الوقت نفسه مراعية للبيئة، يمكننا دعم التعليم والصحة والنتائج الاقتصادية المنشودة مع حماية البيئة.
يدعم افتتاح المصنع تفويض رئيس غانا والتزام الحكومة الغانية بتعزيز الاستثمار الاقتصادي وتحقيق شراكتها الصحية العالمية في إعلان منظمة الصحة العالمية في كيغالي لعام 2022 .
يقدم المصنع الجديد مخططًا مهمًا لغانا ودول أخرى لدعم خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع تحقيق أهداف الصحة العامة المهمة. وسيتم الإشراف على إدارة المصنع وتشغيله بشكل عام من قبل مواطنين من غانا. يقول السيد المبجل Thomas Nyarko Ampem، عضو البرلمان عن دائرة أسوجيامان الانتخابية في أكوسومبو: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإنجاح هذه المبادرة، لأنها تخلق فرص عمل للمجتمع المحلي. كما أنني متحمس أيضًا لأن هذا يوفر بديلاً ضخمًا للواردات سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي من دون شك."
ترجع رؤية World Shoe لصاحبها Manny Ohonme، وهو رجل أعمال وصاحب مبادرات خيرية نشأ في نيجيريا ويتمتع بخبرة تمتد لعقدين من الزمن في عمل الخير، حيث قام بتقديم ما يقرب من 10 ملايين زوج من الأحذية للأشخاص المحتاجين في 109 دول. وقال السيد Ohonme، الذي يشغل الآن منصب رئيس World Shoe: "عندما كنت طفلاً نشأ في ظل الفقر، لمست القوة الكامنة في زوج من الأحذية لقدرتها على تغيير جودة الحياة. تمنحنا الأحذية الجيدة الراحة والكرامة وتتيح لنا تحقيق إمكاناتنا البشرية الكاملة. ومن المساعدات إلى التجارة، يظل هدفنا هو الاستفادة من تصميم المنتجات وتصنيعها بشكل استثنائي لتحقيق تغيير إيجابي دائم للناس في كل مكان."
يتضمن أحد العناصر المهمة في النموذج التشغيلي لـ World Shoe خططًا لبيع منتجاتها في أمريكا الشمالية وأوروبا وأماكن أخرى بسعر يسمح للمنظمة بتوسيع نطاق مشاريعها الاجتماعية وجهودها الإنسانية. وقال Astor Chambers، نائب الرئيس لشؤون التسويق في شركة World Shoe, Inc. وأحد الرواد المخضرمين في شركتي Nike وAdidas: "نحن بصدد إنشاء علامة تجارية أفريقية تنتشر على مستوى العالم، حيث ندمج تصميمًا فريدًا ومستدامًا للمنتج مع طموح العلامة التجارية التي تمثل الصالح الاجتماعي على نطاق واسع. ومن شأن هذا أن يجذب المستهلكين المهتمين بأحوال مجتمعاتهم في كل مكان، ممن لديهم القدرة على إحداث ثورة في كيفية تحقيق قدر أكبر من العدالة الصحية والاقتصادية."
ولقد تلقت World Shoe بالفعل طلبات لشراء 1.5 مليون زوج من الأحذية، مما جعلها ضمن أفضل 20 مؤسسة اجتماعية في العالم.
معلومات عن World Shoe
World Shoe هي مؤسسة اجتماعية متعددة الجنسيات تنتج أحذية مبتكرة في أفريقيا لأسواق التجزئة العالمية والمتطلبات الإنسانية. ونحن ملتزمون بالرؤية التي مفادها أن الأحذية العالية الجودة ومنخفضة التكلفة يمكن أن تطلق العنان للإمكانات البشرية، وتعزز الصحة العالمية، وتحمي البيئة. أسس الشركة رجل الأعمال النيجيري المولد، Manny Ohonme، ويتضمن تراثنا الذي نفتخر به تقديم ملايين الأحذية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أكثر من 100 دولة. ومن خلال التصميم الإبداعي والتصنيع وإقامة الشراكات بين القطاعات، نقدم حلولاً ترتكز على اتجاهات السوق من أجل التصدي لبعض من التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.
World Shoe. Feel good, look good, do good.
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