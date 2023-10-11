World Shoe تفتتح مصنعًا جديدًا في غانا لتصنيع منتجات الأحذية المبتكرة التي تدعم أهداف الصحة العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة World Shoe اليوم عن افتتاح مصنعها الأول لإنتاج أول علامة تجارية للأحذية مضادة للميكروبات وصديقة للبيئة يتم تصنيعها في أفريقيا. يمثل بدء الإنتاج جهدًا تعاونيًا بين قطاعات الخدمة العامة والخاصة والمدنية لتوفير منتجات عالية الجودة ومنخفضة التكلفة لمستهلكي التجزئة في كل أنحاء الأسواق الأفريقية والدولية، في سبيل منع الإصابة وتعزيز النظافة والحماية من الأمراض الموهنة للجسد.

ستكون منتجات World Shoe جزءًا من حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية التي تسعى لتلبية متطلبات الصحة العامة والاستدامة البيئية الأشمل نطاقًا. ويهدف التصميم المتنوع الميزات للأحذية إلى توفير دعم مريح وجودة التهوية بشكل يلائم مجموعة متنوعة من المناخات والظروف البيئية. ستُصنع الأحذية من إسفنج EVA المتين وتكتسي بعوامل مضادة للميكروبات والتحلل البيولوجي، وبهذا تساهم هذه الأحذية في استراتيجية شاملة هدفها تحسين الصحة العامة مع تقليل النفايات والأثر البيئي لصناعة الأحذية.

ومن خلال شراكاتها في الخدمة الاجتماعية ونموذج التوزيع WASH&WEAR المبتكر ذي الأهداف الإنسانية، ستدعم World Shoe الجهود التي تبذلها الحكومات والجمعيات الخيرية والوكالات الصحية لتعزيز النظافة العامة واستيعاب اللقاحات دعمًا مباشرًا، وتعمل على الاستجابة بشكل أفضل للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الأخرى.

قال Kojo Taylor، الرئيس والمالك المشارك لشركة World Shoe Limited في غانا: "لا يتمتع أكثر من نصف مليار شخص حول العالم بإمكانية الوصول بشكل موثوق به إلى الأحذية العالية الجودة، مما يجعلهم عرضة للإصابات والأمراض التي تديم دورة الفقر. ونحن نؤمن بأن مصنع الأحذية العالمي الجديد سيوضح كيف يمكن للابتكار الأفريقي أن يدفع التنمية الأفريقية ويحدث التغيير المأمول على نطاق عالمي. ومن خلال إنشاء نموذج لتزويد الناس بأحذية ذات أسعار معقولة وجودة عالية تكون في الوقت نفسه مراعية للبيئة، يمكننا دعم التعليم والصحة والنتائج الاقتصادية المنشودة مع حماية البيئة.

يدعم افتتاح المصنع تفويض رئيس غانا والتزام الحكومة الغانية بتعزيز الاستثمار الاقتصادي وتحقيق شراكتها الصحية العالمية في إعلان منظمة الصحة العالمية في كيغالي لعام 2022 .

يقدم المصنع الجديد مخططًا مهمًا لغانا ودول أخرى لدعم خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع تحقيق أهداف الصحة العامة المهمة. وسيتم الإشراف على إدارة المصنع وتشغيله بشكل عام من قبل مواطنين من غانا. يقول السيد المبجل Thomas Nyarko Ampem، عضو البرلمان عن دائرة أسوجيامان الانتخابية في أكوسومبو: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإنجاح هذه المبادرة، لأنها تخلق فرص عمل للمجتمع المحلي. كما أنني متحمس أيضًا لأن هذا يوفر بديلاً ضخمًا للواردات سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي من دون شك."

ترجع رؤية World Shoe لصاحبها Manny Ohonme، وهو رجل أعمال وصاحب مبادرات خيرية نشأ في نيجيريا ويتمتع بخبرة تمتد لعقدين من الزمن في عمل الخير، حيث قام بتقديم ما يقرب من 10 ملايين زوج من الأحذية للأشخاص المحتاجين في 109 دول. وقال السيد Ohonme، الذي يشغل الآن منصب رئيس World Shoe: "عندما كنت طفلاً نشأ في ظل الفقر، لمست القوة الكامنة في زوج من الأحذية لقدرتها على تغيير جودة الحياة. تمنحنا الأحذية الجيدة الراحة والكرامة وتتيح لنا تحقيق إمكاناتنا البشرية الكاملة. ومن المساعدات إلى التجارة، يظل هدفنا هو الاستفادة من تصميم المنتجات وتصنيعها بشكل استثنائي لتحقيق تغيير إيجابي دائم للناس في كل مكان."

يتضمن أحد العناصر المهمة في النموذج التشغيلي لـ World Shoe خططًا لبيع منتجاتها في أمريكا الشمالية وأوروبا وأماكن أخرى بسعر يسمح للمنظمة بتوسيع نطاق مشاريعها الاجتماعية وجهودها الإنسانية. وقال Astor Chambers، نائب الرئيس لشؤون التسويق في شركة World Shoe, Inc. وأحد الرواد المخضرمين في شركتي Nike وAdidas: "نحن بصدد إنشاء علامة تجارية أفريقية تنتشر على مستوى العالم، حيث ندمج تصميمًا فريدًا ومستدامًا للمنتج مع طموح العلامة التجارية التي تمثل الصالح الاجتماعي على نطاق واسع. ومن شأن هذا أن يجذب المستهلكين المهتمين بأحوال مجتمعاتهم في كل مكان، ممن لديهم القدرة على إحداث ثورة في كيفية تحقيق قدر أكبر من العدالة الصحية والاقتصادية."

ولقد تلقت World Shoe بالفعل طلبات لشراء 1.5 مليون زوج من الأحذية، مما جعلها ضمن أفضل 20 مؤسسة اجتماعية في العالم.

معلومات عن World Shoe

World Shoe هي مؤسسة اجتماعية متعددة الجنسيات تنتج أحذية مبتكرة في أفريقيا لأسواق التجزئة العالمية والمتطلبات الإنسانية. ونحن ملتزمون بالرؤية التي مفادها أن الأحذية العالية الجودة ومنخفضة التكلفة يمكن أن تطلق العنان للإمكانات البشرية، وتعزز الصحة العالمية، وتحمي البيئة. أسس الشركة رجل الأعمال النيجيري المولد، Manny Ohonme، ويتضمن تراثنا الذي نفتخر به تقديم ملايين الأحذية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أكثر من 100 دولة. ومن خلال التصميم الإبداعي والتصنيع وإقامة الشراكات بين القطاعات، نقدم حلولاً ترتكز على اتجاهات السوق من أجل التصدي لبعض من التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

World Shoe. Feel good, look good, do good.

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