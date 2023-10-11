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الأسباب الرئيسة لاحتقان الأنف

10/11/2023 2:19:40 PM
(MENAFN- Al Watan) 1.التهاب الجيوب الأنفية
يعد التهاب الجيوب الأنفية أحد الأسباب الأكثر شيوعا لاحتقان الأنف. الجيوب الأنفية هي مساحات هوائية تقع في الجمجمة حول تجويف الأنف.
2. الحساسية
الحساسية هي رد فعل التهابي مفرط تجاه بعض المواد مثل: حبوب اللقاح، أو العفن، أو وبر الحيوانات. ولدى الشخص المصاب بالحساسية تحدث زيادة في إفراز الهستامين، ما يسبب احتقانا وزيادة في إفراز سيلان الأنف.
3. الأورام الحميدة
الأورام الحميدة في تجويف الأنف والجيوب الأنفية غير شائعة نسبيا، وأكثرها شيوعا هو الورم الحليمي المقلوب والورم الوعائي والورم العظمي.
أعراض احتقان الأنف:
- انسداد أو سيلان الأنف.
- صعوبة التنفس من الأنف.
- ألم الجيوب الأنفية.
- تراكم المخاط.
- تورم أنسجة الأنف.
- مخاط أخضر أو أصفر سميك من الأنف.
- ألم عند لمس الأنف.
- ضغط في منطقة الخدين والعينين يزداد مع الانحناء للأمام.
- الصداع أو آلام الوجه.
- الشخير.
- حكة في العيون والأنف والفم أو الحلق.
- العيون الدامعة.
أعراض أقل شيوعا:
- ألم في الفك العلوي أو الأسنان
- الحمى
- الإرهاق
- رائحة الفم الكريهة
- السعال
- ضعف حاسة الشم أو التذوق
- ضغط وألم الأذن
- التهاب الحلق

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