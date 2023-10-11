الأسباب الرئيسة لاحتقان الأنف

(MENAFN
- Al Watan) 1.التهاب الجيوب الأنفية
يعد التهاب الجيوب الأنفية أحد الأسباب الأكثر شيوعا لاحتقان الأنف. الجيوب الأنفية هي مساحات هوائية تقع في الجمجمة حول تجويف الأنف.
2. الحساسية
الحساسية هي رد فعل التهابي مفرط تجاه بعض المواد مثل: حبوب اللقاح، أو العفن، أو وبر الحيوانات. ولدى الشخص المصاب بالحساسية تحدث زيادة في إفراز الهستامين، ما يسبب احتقانا وزيادة في إفراز سيلان الأنف.
3. الأورام الحميدة
الأورام الحميدة في تجويف الأنف والجيوب الأنفية غير شائعة نسبيا، وأكثرها شيوعا هو الورم الحليمي المقلوب والورم الوعائي والورم العظمي.
أعراض احتقان الأنف:
- انسداد أو سيلان الأنف.
- صعوبة التنفس من الأنف.
- ألم الجيوب الأنفية.
- تراكم المخاط.
- تورم أنسجة الأنف.
- مخاط أخضر أو أصفر سميك من الأنف.
- ألم عند لمس الأنف.
- ضغط في منطقة الخدين والعينين يزداد مع الانحناء للأمام.
- الصداع أو آلام الوجه.
- الشخير.
- حكة في العيون والأنف والفم أو الحلق.
- العيون الدامعة.
أعراض أقل شيوعا:
- ألم في الفك العلوي أو الأسنان
- الحمى
- الإرهاق
- رائحة الفم الكريهة
- السعال
- ضعف حاسة الشم أو التذوق
- ضغط وألم الأذن
- التهاب الحلق
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