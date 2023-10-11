ورشة للخط العربي في صبيا

(MENAFN
- Al Watan) نظمت جمعية التنمية الأسرية بصبيا ((تماسك))، ممثلة في برنامج المرشد الأبوي، ورشة ((الخط العربي)) للخطاط القدير إبراهيم بن علي الشعبي برعاية أوقاف الشيخ عبدالعزيز بن عمر السدحان في إحدى القاعات التدريبية بالمحافظة، وإشراف مباشر من مشرفي فئة البنين: عبدالله الحازمي ومحمد دوكري، ومتابعة من المشرف العام على البرنامج محمد يحيى أبو عله.
احتوي برنامج الورشة على شرح وافٍ لأنواع الخط العربي، وتطبيقات عملية من المستفيدين، مستهدفا مختلف الأعمار من موهوبي الخط العربي وهواته ضمن مستفيدي برنامج المرشد الأبوي.
وتعد هذه أول ورشة للخط العربي في الجمعية، وتأتي كخطوة منها للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتفعيلا لدورها التثقيفي ومهامها في رعاية وصقل المواهب، التي تنوعت ما بين تطبيقات وورش عمل وأنشطة متنوعة.
كما تقدم الجمعية، ممثلة في برنامج المرشد الأبوي، عددا من الأنشطة من خلال برامجها الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية، تشمل ألعابا ومسابقات إلكترونية وورشا تطويرية في موسم حافل بالأنشطة المتنوعة والجديدة من حيث الطرح والموضوعات.
تستهدف ((تماسك - صبيا)) تقديم خدمات الإرشاد الأسري لكل فئات المجتمع بمهنية وجودة، وإصلاح ذات البين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، للنجاح في الحياة الاجتماعية، والإسهام في علاج المشكلات الأسرية والاجتماعية، والتدريب بمجال الأسرة، لرفع مستوى الوعي الأسري في المجتمع السعودي.
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