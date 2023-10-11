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ورشة للخط العربي في صبيا

10/11/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت جمعية التنمية الأسرية بصبيا ((تماسك))، ممثلة في برنامج المرشد الأبوي، ورشة ((الخط العربي)) للخطاط القدير إبراهيم بن علي الشعبي برعاية أوقاف الشيخ عبدالعزيز بن عمر السدحان في إحدى القاعات التدريبية بالمحافظة، وإشراف مباشر من مشرفي فئة البنين: عبدالله الحازمي ومحمد دوكري، ومتابعة من المشرف العام على البرنامج محمد يحيى أبو عله.
احتوي برنامج الورشة على شرح وافٍ لأنواع الخط العربي، وتطبيقات عملية من المستفيدين، مستهدفا مختلف الأعمار من موهوبي الخط العربي وهواته ضمن مستفيدي برنامج المرشد الأبوي.
وتعد هذه أول ورشة للخط العربي في الجمعية، وتأتي كخطوة منها للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتفعيلا لدورها التثقيفي ومهامها في رعاية وصقل المواهب، التي تنوعت ما بين تطبيقات وورش عمل وأنشطة متنوعة.
كما تقدم الجمعية، ممثلة في برنامج المرشد الأبوي، عددا من الأنشطة من خلال برامجها الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية، تشمل ألعابا ومسابقات إلكترونية وورشا تطويرية في موسم حافل بالأنشطة المتنوعة والجديدة من حيث الطرح والموضوعات.
تستهدف ((تماسك - صبيا)) تقديم خدمات الإرشاد الأسري لكل فئات المجتمع بمهنية وجودة، وإصلاح ذات البين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، للنجاح في الحياة الاجتماعية، والإسهام في علاج المشكلات الأسرية والاجتماعية، والتدريب بمجال الأسرة، لرفع مستوى الوعي الأسري في المجتمع السعودي.

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