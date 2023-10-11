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الصين توفر 300 كمبيوتر

10/11/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الصين تنمية قوة الحوسبة والذكاء الاصطناعي في البلاد بأكثر من الثلث، في غضون أقل من ثلاثة أعوام، في خطوة من المنتظر أن تعود بالنفع على الموردين المحليين، وأن تعزز الاعتماد على الذات في ما يخص التكنولوجيا، بينما تضغط العقوبات الأمريكية على الصناعة المحلية.
وأفادت وكالة ((بلومبيرج)) للأنباء، بأن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تستهدف توفير أكثر من 300 من أجهزة الـ((إكسافلوب)) (حواسب عملاقة قادرة على أداء مليار عملية حسابية في الثانية)، من القدرة الحاسوبية عبر قطاع التكنولوجيا بحلول عام 2025 مقارنة مع 220 في العام الحالي.
يأتي ذلك وفقاً لما ورد في بيان مشترك صادر عن عدة هيئات، من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
ويمثل الهدف أحدث محاولة من جانب بكين لبناء بنية تحتية رقمية، من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ.
كما تخطط الصين لبناء 20 مركزاً إضافياً للحوسبة الذكية في غضون عامين.

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