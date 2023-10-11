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التجارة تُشهِّر بمخالفين لبيعهما توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية

10/11/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) شهرت وزارة التجارة بمخالفين صدر ضدهما حكم قضائي نهائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت حيازة وعرض وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال المنشأة التجارية التابعة لهما.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر ، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتواصل "التجارة" ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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