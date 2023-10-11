التجارة تُشهِّر بمخالفين لبيعهما توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية

(MENAFN
- Al Watan) شهرت وزارة التجارة بمخالفين صدر ضدهما حكم قضائي نهائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت حيازة وعرض وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال المنشأة التجارية التابعة لهما.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر ، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتواصل "التجارة" ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
MENAFN11102023000089011017ID1107226953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.