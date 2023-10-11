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أرامكو تدرس الاستحواذ على 10% في شركة شاندونغ يولونغ الصينية

10/11/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، ومجموعة نانشان المحدودة، ومجموعة شاندونغ للطاقة المحدودة، وشاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة، اليوم، مذكرة تفاهم لتسهيل المناقشات المتعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو السعودية على حصة إستراتيجية بنسبة 10% في شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة ("شاندونغ يولونغ")، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.
وتعمل شاندونغ يولونغ حاليًا على استكمال بناء مجمع للتكرير والبتروكيميائيات يهدف لمعالجة نحو 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وإنتاج كمية كبيرة من البتروكيميائيات والمشتقات. وتقع المرافق في لونغكو، مدينة يانتاي، في مقاطعة شاندونغ الصينية. وبحسب مذكرة التفاهم، من المحتمل أن تعمل أرامكو السعودية على تزويد "شاندونغ يولونغ" بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: "بوصفها واحدة من أكبر مراكز التكرير والكيميائيات في الصين، فإن تقييم أرامكو السعودية لـ(شاندونغ) يرتكز إلى قوتها الحالية وآفاقها المستقبلية. ونعتقد أن لهذا التعاون احتمالية تمكين جميع الأطراف من الإسهام في أمن الطاقة في الصين وتنميتها، والمساعدة في إدارة تحوّل الطاقة. ومع السجل الطويل لأرامكو السعودية كمورّد موثوق للطاقة إلى الصين، وخبرة والتزام مقاطعة شاندونغ، فإننا نتصور مستقبلًا مزدهرًا للشركتين معًا".
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد الإعلان عن توقيع أرامكو السعودية الشهر الماضي اتفاقية تعاون إطارية مع شركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة ("إيسترن شينغهونغ") لتسهيل المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل لأرامكو السعودية على حصة إستراتيجية بنسبة 10% في مجموعة جيانغسو شينغهونغ لصناعة البتروكيميائيات المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.

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