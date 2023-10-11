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صافولا تعلن عن الفائزين في مسابقتها العالمية.. ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام

10/11/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة صافولا للأغذية، إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، اليوم عن الفائزين في مسابقة ابتكار بدائل مستدامة لزيوت الطعام، وهي مسابقة عالمية مفتوحة أطلقتها الشركة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تهدف المسابقة إلى استكشاف بدائل أكثر استدامة وتتمتع بالخصائص الفيزيائية والوظيفية للدهون التقليدية، وتترك أثراً أقل على البيئة.
وقد فاز بالمسابقة فريقان من الباحثين والعلماء، فحاز على المرتبة الأولى فريق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بينما حلّ في المرتبة الثانية فريق من جامعة رواندا، ويهدف الفائزان إلى تطوير منتجاتهم وطرحها في السوق في المستقبل القريب.
قدّم فريق الجامعة الأمريكية تقنية جديدة لإنتاج دهون نباتية مستدامة من الكائنات الحية الدقيقة، بينما قدّم فريق جامعة رواندا تقنية أخرى مركّبة لاستخراج كمية أكبر من الدهون من بذور اليقطين.
وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية: "نحن فخورون بإعلان الفائزين في مسابقة ابتكار الدهون المستدامة. هذه المسابقة تمثل التزامنا المستمر بالبحث والتطوير وابتكار منتجات وعمليات تصنيع أكثر استدامة، وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها صافولا مسابقة عالمية للإبتكار المفتوح، وقد تلقّت المسابقة أكثر من 65 مشاركة من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم الابتكار في مجال الأغذية المستدامة، ونعتقد أن هذه المسابقة ستساعد على تعزيز الجهود العالمية للحد من التأثير البيئي لقطاع الأغذية، كما أن صافولا تركّز على الاستدامة والعمليات الصناعية الخضراء بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
من جهته، صرّح ضياء رشوان، المدير العام الإقليمي للإبتكار في شركة صافولا للأغذية، وقال: "تشّكل هذه المسابقة بداية ناجحة لرحلتنا في العمل معاً لتحويل الأفكار الفائزة إلى واقع متحقق في الأسواق على الصعيد الصناعي بما يحقق قيمة للأجيال المستقبلية".

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