شركة ويلو الألمانية تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت مجموعة ويلو، الرائدة العالمية الألمانية في مجال حلول الضخ والنظم المتقدمة، بفخر عن تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية من خلال تدشين مقرها الإقليمي وموقع الإنتاج، خطوة استراتيجية تتماشى مع المشهد الاقتصادي النامي في المملكة والرؤية الطموحة لسنة 2030.
وتواصل ويلو، التي تمتلك أكثر من 150 عامًا من الخبرة لا مثيل لها في مجالات الخدمات البنائية وإدارة المياه والقطاعات الصناعية، تقديم تقنيات مبتكرة ومستدامة ورائدة حول العالم.
وقال المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمارفي المملكة العربية السعودية ، "تقدم المملكة العربية السعودية، المعروفة بأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصًا كبيرة للنمو، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع خبرة ويلو الأساسية. إن الاقتصاد المزدهر للدولة، مدفوعًا بالرؤى والأهداف الطموحة، يجعلها سوقًا محوريًا في خطط ويلو التوسعية. ويؤكد تواجد الشركة المعزز في المنطقة التزامها بالمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يعكس اهداف رؤية المملكة لسنة 2030.
"يتجلى التزام ويلو تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توسعها الأخير في المملكة العربية السعودية، حيث تدعم القوى العاملة الماهرة والبنية التحتية اللوجستية القوية كفاءة ويلو التشغيلية وادارتها لسلسة التوريد، مما يفيد العملاء والشركاء في المنطقة وعلى المستوى المحلي."
وقال السيد ياسر ناجي، مدير مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ويلو: "تهدف ويلو إلى الاستفادة من المواهب المحلية ورعايتها، مما يساهم في تنمية المواهب المحلية والنمو الاقتصادي، مما يعكس التزامها الدائم تجاه المملكة.
ومرت شركة ويلو برحلة مميزة في المملكة العربية السعودية تمتد عللى مدار 25 عامًا من خلا الموزعين، حيث أسست شركة ويلو السعودية المحدودة في الرياض عام 2010 لتمثيل WILO SE في المملكة العربية السعودية. ويتميز التوسع الاستراتيجي بتوقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مارس 2023، مما يعزز خطط المقر الإقليمي في المملكة. ستضم هذه المؤسسة مكتبًا تمثيليًا في برج تمكين في الرياض ومنشأة إنتاج في مدينة الخرج الصناعية، مما يسهل التصنيع المحلي للمضخات والأنظمة ودعم المبيعات وخدمات ما بعد البيع، مما يُظهر تطور ويلو الثابت في السوق السعودي.
وينسجم وجود "ويلو" مع المشاريع المستقبلية في المملكة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، بما في ذلك الشراكة والتعاون في مشاريع ضخمة مثل نيوم، ومدينة القدية الترفيهية، وتطوير بوابة الدرعية، والتنمية السياحية في البحر الأحمر، ومترو الرياض. تؤكد هذه الشراكات على تزامن ويلو مع المملكة في تحقيق أهدافها المستقبلية.
ويعد وجود "ويلو" في المملكة العربية السعودية بمثابة شهادة على التزامها الطويل بالابتكار والاستدامة والخدمة الاستثنائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. باعتبارها شركة رائدة في حلول المضخات والأنظمة المتقدمة، تتطلع ويلو ان تلعب دور محوري في الرحلة التقدمية للمنطقة، وتعزيز التعاون، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الضخمة.
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