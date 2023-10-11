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شركة ويلو الألمانية تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

10/11/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مجموعة ويلو، الرائدة العالمية الألمانية في مجال حلول الضخ والنظم المتقدمة، بفخر عن تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية من خلال تدشين مقرها الإقليمي وموقع الإنتاج، خطوة استراتيجية تتماشى مع المشهد الاقتصادي النامي في المملكة والرؤية الطموحة لسنة 2030.
وتواصل ويلو، التي تمتلك أكثر من 150 عامًا من الخبرة لا مثيل لها في مجالات الخدمات البنائية وإدارة المياه والقطاعات الصناعية، تقديم تقنيات مبتكرة ومستدامة ورائدة حول العالم.
وقال المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمارفي المملكة العربية السعودية ، "تقدم المملكة العربية السعودية، المعروفة بأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصًا كبيرة للنمو، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع خبرة ويلو الأساسية. إن الاقتصاد المزدهر للدولة، مدفوعًا بالرؤى والأهداف الطموحة، يجعلها سوقًا محوريًا في خطط ويلو التوسعية. ويؤكد تواجد الشركة المعزز في المنطقة التزامها بالمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يعكس اهداف رؤية المملكة لسنة 2030.
"يتجلى التزام ويلو تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توسعها الأخير في المملكة العربية السعودية، حيث تدعم القوى العاملة الماهرة والبنية التحتية اللوجستية القوية كفاءة ويلو التشغيلية وادارتها لسلسة التوريد، مما يفيد العملاء والشركاء في المنطقة وعلى المستوى المحلي."
وقال السيد ياسر ناجي، مدير مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ويلو: "تهدف ويلو إلى الاستفادة من المواهب المحلية ورعايتها، مما يساهم في تنمية المواهب المحلية والنمو الاقتصادي، مما يعكس التزامها الدائم تجاه المملكة.
ومرت شركة ويلو برحلة مميزة في المملكة العربية السعودية تمتد عللى مدار 25 عامًا من خلا الموزعين، حيث أسست شركة ويلو السعودية المحدودة في الرياض عام 2010 لتمثيل WILO SE في المملكة العربية السعودية. ويتميز التوسع الاستراتيجي بتوقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مارس 2023، مما يعزز خطط المقر الإقليمي في المملكة. ستضم هذه المؤسسة مكتبًا تمثيليًا في برج تمكين في الرياض ومنشأة إنتاج في مدينة الخرج الصناعية، مما يسهل التصنيع المحلي للمضخات والأنظمة ودعم المبيعات وخدمات ما بعد البيع، مما يُظهر تطور ويلو الثابت في السوق السعودي.
​وينسجم وجود "ويلو" مع المشاريع المستقبلية في المملكة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، بما في ذلك الشراكة والتعاون في مشاريع ضخمة مثل نيوم، ومدينة القدية الترفيهية، وتطوير بوابة الدرعية، والتنمية السياحية في البحر الأحمر، ومترو الرياض. تؤكد هذه الشراكات على تزامن ويلو مع المملكة في تحقيق أهدافها المستقبلية.
ويعد وجود "ويلو" في المملكة العربية السعودية بمثابة شهادة على التزامها الطويل بالابتكار والاستدامة والخدمة الاستثنائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. باعتبارها شركة رائدة في حلول المضخات والأنظمة المتقدمة، تتطلع ويلو ان تلعب دور محوري في الرحلة التقدمية للمنطقة، وتعزيز التعاون، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الضخمة.

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