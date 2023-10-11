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رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية

10/11/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت النيابة العامة، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان ((إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية))، التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية.
استهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد من المختصين في وزارة العدل والمديرية العامة للسجون ومجمع إرادة للصحة النفسية، رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية، والوصول إلى حلول للدوافع وأسباب القضايا التي تم ارتكابها تحت تأثير الاعتلالات النفسية.
وتضمنت الورشة استعراض أبرز الإجراءات المتعلقة بالقضايا، وانتهاك أحكام نظام الصحة النفسية، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضبط المتهمين في القضايا المرتبطة بالصحة النفسية، وإجراءات محاكمتهم، والتعامل مع الموقوفين والمسجونين المضطربين نفسيا، ومدى تمتعهم بالضمانات المقررة لهم نظاما.
وتعد هذه الورشة امتدادا لسلسلة الورش والمتلقيات والمحاضرات التي أقامتها النيابة العامة، والتي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما يسهم في استقرار وأمن المجتمع، وذلك عبر تأطير الممارسات الاجتماعية بقواعد قانونية، والتثقيف والإرشاد القانوني.

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